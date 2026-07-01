ПАННЕКУК АНТОН
ПАННЕКУК АНТОН - нидерландский астроном, деятель социал-демократического движения, теоретик марксизма, член Нидерландской королевской АН (1925).
Из семьи служащего. Изучал астрономию в Лейденском университете. По окончании университета работал в Лейденской обсерватории. С 1909 года в Германии, преподавал (1905-1914) в Берлине в партийной школе Социал-демократической партии Германии. В 1914 году вернулся в Нидерланды, преподавал химию в школах в Хелмонде, Хорне и Бюссуме. Основатель и первый директор (1921-1946) Астрономического института Амстердамского университета. В 1925-1942 годах профессиональной астрономии Амстердамского университета. Научные труды по астрофизике, звёздной астрономии, истории астрономии. В 1920 году разработал метод определения расстояний до тёмных туманностей, с 1921 года изучал поверхностную яркость Млечного Пути, одним из первых исследовал ионизацию в звёздных атмосферах (1922, 1926). Участвовал в нескольких научных экспедициях в целях изучения солнечных затмений и составления карт звёздного неба.
В 1890-х годах Паннекук познакомимся с творчеством Э. Беллами и трудами К. Маркса. В 1901 году вступил в Социал-демократическую рабочую партию Нидерландов (СДРПН). В 1907 году один из основателей газеты левых социал-демократов «De Tribune». В 1909 году Паннекук выступил с критикой руководства СДРПН, был исключён из партии. Вместе с другими трибунистами участвовал в создании Социал-демократической партии Нидерландов. Паннекук выступил как теоретик левой социал-демократии. В годы 1-й мировой войны участвовал в издании журнала «Vorbote», печатного органа Циммервальдской левой. В 1918 году один из основателей Коммунистической партии Нидерландов (КПН). В 1919-1920 годах член Амстердамского бюро Коммунистического интернационала. Паннекук, являвшийся одним из разработчиков теории «коммунизма рабочих советов» и отвергавший ленинскую концепцию авангардной роли партии в революционном движении и участие рабочих в буржуазных парламентах, подвергся резкой критике как «левый оппортунист» в работе В.И. Ленина «Детская болезнь "левизны" в коммунизме» (1920). В ответ на критику издал брошюру «Мировая революция и коммунистическая тактика» (1920). Паннекук был также членом Коммунистической партии Германии (под псевд. К. Хорнер). В 1921 году вышел из КПН. В 1920-1930-х годах оставался ведущей фигурой леворадикального движения в Нидерландах и Германии, продолжил резко критиковать ленинизм, считая основной проблемой развития Советского государства постепенную замену власти советов властью партии большевиков. Свои взгляды изложил в книге «Ленин как философ», изданной в 1938 году на немецком языке под псевдонимом Й. Харпер. После 2-й мировой войны Паннекук под псевдонимом П. Арц продолжал публиковать работы по теории «коммунизма рабочих советов».
В честь Паннекука названы кратер на Луне и астероид 2378. Его имя носит Астрономический институт Амстердамского университета. Золотая медаль Королевского астрономического общества Великобритании (1951).
Сочинения:
De bouw en de ontwikkelng der sterren. ’s-Gravenhage, 1927;
Lenin als Philosoph. Amst., 1974;
История астрономии. 2-е изд. М., 2010.