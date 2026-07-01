ПАННЕКУК АНТОН

ПАННЕКУК АНТОН - ни­дерландский ас­тро­ном, дея­тель со­ци­ал-де­мо­кра­тического дви­же­ния, тео­ре­тик мар­ксиз­ма , член Ни­дерландской ко­ро­лев­ской АН (1925).

Из се­мьи слу­жа­ще­го. Изу­чал ас­тро­но­мию в Лей­ден­ском университете. По окон­ча­нии университета ра­бо­тал в Лей­ден­ской об­сер­ва­то­рии. С 1909 года в Гер­ма­нии, пре­по­да­вал (1905-1914) в Бер­ли­не в партийной шко­ле Со­ци­ал-де­мо­кра­ти­че­ской пар­тии Гер­ма­нии. В 1914 году вер­нул­ся в Ни­дер­лан­ды, пре­по­да­вал хи­мию в шко­лах в Хел­мон­де, Хор­не и Бюс­су­ме. Ос­но­ва­тель и пер­вый ди­рек­тор (1921-1946) Ас­тро­но­мического института Ам­стер­дам­ско­го университета. В 1925-1942 годах профессиональной ас­тро­но­мии Ам­стер­дам­ско­го университета. На­учные тру­ды по ас­т­ро­фи­зи­ке, звёзд­ной ас­тро­но­мии, ис­то­рии ас­тро­но­мии. В 1920 году раз­ра­бо­тал ме­тод оп­ре­де­ле­ния рас­стоя­ний до тём­ных ту­ман­но­стей, с 1921 года изу­чал по­верх­но­ст­ную яр­кость Млеч­но­го Пу­ти, од­ним из пер­вых ис­сле­до­вал ио­ни­за­цию в звёзд­ных ат­мо­сфе­рах (1922, 1926). Уча­ст­во­вал в не­сколь­ких на­учных экс­пе­ди­ци­ях в це­лях изу­че­ния сол­неч­ных за­тме­ний и со­став­ле­ния карт звёзд­но­го не­ба.

В 1890-х годах Паннекук по­зна­ко­мим­ся с твор­че­ст­вом Э. Бел­ла­ми и тру­да­ми К. Мар­к­са. В 1901 году всту­пил в Со­ци­ал-де­мо­кра­ти­че­скую ра­бо­чую пар­тию Ни­дер­лан­дов (СДРПН). В 1907 году один из ос­но­ва­те­лей га­зе­ты ле­вых со­ци­ал-де­мо­кра­тов «De Tribune». В 1909 году Паннекук вы­сту­пил с кри­ти­кой ру­ко­во­д­ства СДРПН, был ис­клю­чён из пар­тии. Вме­сте с другими три­бу­ни­ста­ми уча­ст­во­вал в соз­да­нии Со­ци­ал-де­мо­кра­тической пар­тии Ни­дер­лан­дов. Паннекук вы­сту­пил как тео­ре­тик ле­вой со­ци­ал-де­мо­кра­тии. В го­ды 1-й ми­ро­вой вой­ны уча­ст­во­вал в из­да­нии журнала «Vorbote», пе­чат­но­го ор­га­на Цим­мер­вальд­ской ле­вой. В 1918 году один из ос­но­ва­те­лей Ком­му­ни­сти­че­ской пар­тии Ни­дер­лан­дов (КПН). В 1919-1920 годах член Ам­стер­дам­ско­го бю­ро Ком­му­ни­сти­че­ско­го ин­тер­на­цио­на­ла. Паннекук, яв­ляв­ший­ся од­ним из раз­ра­бот­чи­ков тео­рии «ком­му­низ­ма ра­бо­чих со­ве­тов» и от­вер­гав­ший ле­нин­скую кон­цеп­цию аван­гард­ной ро­ли пар­тии в ре­во­люционном дви­же­нии и уча­стие ра­бо­чих в бур­жу­аз­ных пар­ла­мен­тах, под­верг­ся рез­кой кри­ти­ке как «ле­вый оп­пор­ту­нист» в ра­бо­те В.И. Ле­ни­на «Дет­ская бо­лезнь "ле­виз­ны" в ком­му­низ­ме» (1920). В от­вет на кри­ти­ку из­дал бро­шю­ру «Ми­ро­вая ре­во­лю­ция и ком­му­ни­сти­че­ская так­ти­ка» (1920). Паннекук был так­же членом Ком­му­ни­сти­че­ской пар­тии Гер­ма­нии (под псевд. К. Хор­нер). В 1921 году вы­шел из КПН. В 1920-1930-х годах ос­та­вал­ся ве­ду­щей фи­гу­рой ле­во­ра­ди­каль­но­го дви­же­ния в Ни­дер­лан­дах и Гер­ма­нии, про­дол­жил рез­ко кри­ти­ко­вать ле­ни­низм, счи­тая основной про­бле­мой раз­ви­тия Советского го­су­дар­ст­ва по­сте­пен­ную за­ме­ну вла­сти со­ве­тов вла­стью пар­тии боль­ше­ви­ков. Свои взгля­ды из­ло­жил в книге «Ле­нин как фи­ло­соф», из­дан­ной в 1938 году на немецком языке под псевдонимом Й. Хар­пер. Пос­ле 2-й ми­ро­вой вой­ны Паннекук под псевдонимом П. Арц про­дол­жал пуб­ли­ко­вать ра­бо­ты по тео­рии «ком­му­низ­ма ра­бо­чих со­ве­тов».

В честь Паннекука на­званы кра­тер на Лу­не и ас­те­ро­ид 2378. Его имя но­сит Ас­тро­но­мический институт Ам­стер­дам­ско­го университета. Зо­ло­тая ме­даль Ко­ро­лев­ско­го ас­тро­но­мического общества Ве­ли­ко­бри­та­нии (1951).

Сочинения:

De bouw en de ontwikkelng der sterren. ’s-Gravenhage, 1927;

Lenin als Phi­losoph. Amst., 1974;

Ис­то­рия ас­тро­но­мии. 2-е изд. М., 2010.