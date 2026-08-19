ПАНЬЛУНЧЭН
ПАНЬЛУНЧЭН - комплекс археологических памятников развитого бронзового века на территории современного города Ухань (провинция Хубэй, Китай).
Соотносится с остатками города и его округи среднего этапа эпохи Шан. Открыт в 1954 году. Масштабные раскопки в 1963-1994 годах. Комплекс (площадь около 1 км2) включает городище Паньлунчэн на берегу реки Фухэ (низовья Юньшуй, левого притока Янцзы), связанные с ним погребения, остатки жилых и хозяйств. сооружений в пунктах Ванцзяцзуй, Лицзяцзуй, Янцзяцзуй, Янцзявань, Лоуцзывань.
Городище в плане близко прямоугольнику 290× 260 м, с 1 проёмом на каждую сторону (ворота); высота стен не менее 7 м. Окружено рвом. В северо-восточном углу городища - платформа (высота около 1 м), на которой находились стилобаты 2 строений дворца. Все эти постройки сделаны из трамбованной земли. Первое здание дворца (38,2× 11 м) состояло из 4 комнат, каждая имела вход с юга, а две центральные - ещё и с севера. В 13 м южнее располагалось второе здание - зал (27,25× 10,8 м), с 2 входами в южной и по 1 в западной и восточной стенах; вдоль западной стороны уложен кусок керамической дренажной трубы. Стены - камышовые на деревянном каркасе, обмазаны глиной. Реконструируются 4-скатные 2-ярусные крыши; их 2-й ярус образует кровля галереи на деревянных колоннах, выходящая за периметр стилобата и поддерживаемая лёгкими опорами (как правило, по 2 напротив колонны). Такая конструкция, по мнению ряда исследователей, - прототип «парящих» крыш, характерных для традиционной китайской архитектуры. Планировка («впереди зала, сзади покои») впоследствии стала классической для китайской дворцовой архитектуры.
За пределами городища изучено 8 построек (на фундаменте и полуземлянок), много канав, заполненных древесным углём и фрагментами керамических тиглей; 37 погребений. Выделяется могила в Лицзяцзуй с жертвенной ямой на дне; деревянный гроб помещён в деревянный саркофаг, украшенный резьбой, покрытой чёрной краской; основное захоронение сопровождали 3 человеческих погребения, керамические кубки, корчаги с широким устьем, изделия из так называемого протофарфора; 23 сосуда, клевцы, секиры, наконечники копий и других из бронзы; нефритовые клевцы и заколки.
Материалы из Паньлунчэна подразделяются на 9 периодов. Наиболее ранние находки синхронизируются с культурой Эрлитоу. Сооружение городища и дворца в Паньлунчэне приходится на 4-й период, что соответствует переходному периоду между культурами нижнего и верхнего слоя Эрлигана. Наиболее богатые погребения относятся к периодам 4-му и 5-му - времени расцвета города, связанного с Паньлунчэном. Погребение в западной стене городища Паньлунчэн датируется 7-м периодом, когда город перестал функционировать. Радиоуглеродные даты - от 1450+1460 годов до 1235+1285 годов до нашей эры.
Паньлунчэн имеет сходство с памятниками раннего и среднего этапа эпохи Шан в районе современном городе Чжэнчжоу. Ряд элементов орнаментации бронзовых сосудов и форм оружия обладает местной спецификой, сложившейся под влиянием культур Учэн и Хушу. В керамике прослеживается влияние неолитических культур среднего течения Янцзы (Цюйцзялин, Шицзяхэ).
Паньлунчэн является эталоном для выделения памятников одноименного типа на территории провинции Хубэй, к северу от Янцзы, провинции Цзянси, к югу от Янцзы. Во 2-й период среднешанская культура Паньлунчэн проникает в район озера Дунтинху; самой южной её точкой является поселение Тунгушань, близ современного города Юэян (провинция Хунань).