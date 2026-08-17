ПАНКРАТОВА Анна Михайловна

Историк, организатор науки.

Окончила историко-филологический факультет Новороссийского университета (1917). Доктор исторических наук (без защиты диссертации, 1931). Член-корр. (1939), академик (1953) АН СССР. Академик Академии педагогических наук РСФСР (1944).

Участница борьбы за советскую власть, член одесского подполья, член РКП (б) с 1919. Окончила Институт красной профессуры (1926), где обучалась у М.Н. Покровского . В 1925-26 находилась в научной командировке. С 1926 преподавала в Коммунистическом университете и в Военно-политической академии, работала в Ленинградском отделении РАНИОН. Сотрудник Института истории Комакадемии (1929-36), преподавала в ИКП (1930-36). Заведующая кафедрой истории СССР исторического факультета МГУ (1934-36). Редактор журнала «История пролетариата СССР», редактор журнала «Историк-марксист» (1934-37). В 1936 на год исключена из партии в связи с арестом мужа Г.Я. Яковина по обвинению в троцкизме. Преподавала в Саратовском университете (1937-40).

С 1940 заместитель директора Института истории АН СССР. В 1942 г. исполняла обязанности и.о. директора. В 1940 впервые (совместно с Е.А. Луцким) на историческом факультете МГУ прочитала курс лекций по истории СССР в XX в. В 1943 приняла активное участие в написание «Истории Казахской ССР», которая в дальнейшем была подвергнута критике за «идеализацию» антирусских восстаний. С 1952 член ЦК КПСС, с 1954 член Президиума Верховного Совета СССР. Председатель Национального комитета исторический наук СССР . Являлась соавтором школьных учебников по истории СССР, которые с 1940 до 1963 выдержали 23 издания. Как участник авторского коллектива «История дипломатии» (М., 1945. Т. 3) стала лауреатом Сталинской премии (1946). В 1955 являлась главой советской делегации на Х Международном конгрессе исторических наук в Риме. Главный редактор журнала «Вопросы истории» (1955-57). В 1957 отстранена за инициирование публикации на страницах журнала ряда проблемных статей по истории Октябрьской революции, расходящихся с официозом (специальное постановление ЦК КПСС от 9 марта 1957 «О журнале “Вопросы истории”»). Основные труды посвящены истории пролетариата.

Сочинения:

Фабзавкомы и профсоюзы в революции 1917 г. М.-Л., 1927;

Формирование пролетариата в России: (XVII-XVIII вв.). М., 1963.