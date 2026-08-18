ПАНКРАТЬЕВ НИКИТА ПЕТРОВИЧ

ПАНКРАТЬЕВ НИКИТА ПЕТРОВИЧ - Российский военный и государственный деятель, генерал-лейтенант.

Дво­ря­нин . По­лу­чил до­маш­нее об­ра­зо­ва­ние. С 1807 года на во­енной служ­бе, по­сту­пил во­лонтё­ром в дей­ст­вую­щую ар­мию. Уча­ст­ник русско-турецкой вой­ны 1806-1812 годов. Слу­жил в лейб-гвардейском Егер­ском пол­ку (с 1811). В Отечественной вой­не 1812 года, со­стоял адъ­ю­тан­том при глав­но­ко­мандующем российской ар­ми­ей генерал-фельдмаршале М.И. Ку­ту­зо­ве, уча­ст­во­вал во всех арь­ер­гард­ных бо­ях - от сра­же­ния под Вязь­мой до Бо­ро­дин­ско­го сра­же­ния. Осе­нью 1812 года пе­ре­ве­дён в пар­ти­зан­ский от­ряд князя Н.Д. Ку­да­ше­ва. В кон­це ок­тяб­ря вер­нул­ся в штаб Ку­ту­зо­ва в ка­че­ст­ве его адъ­ю­тан­та, от­ли­чил­ся в сра­же­нии при Крас­ном (на­гра­ж­дён зо­ло­той шпа­гой «За храб­рость»). Уча­ст­ник за­гра­нич­ных по­хо­дов рос­сий­ской ар­мии 1813-1814 годов. Фли­гель-адъ­ю­тант (с сентября/октября 1813 года). В сентябре 1814 года со­про­во­ж­дал императора Алек­сан­д­ра I на Вен­ский кон­гресс 1814-1815 годов. В кам­па­нию 1815 ко­ман­до­вал 59-м егер­ским пол­ком. Командир 2-й бри­га­ды 1-й гре­на­дер­ской ди­ви­зии (1817-1822), 2-й бри­га­ды 11-й пехотной ди­ви­зии (1823-1827).

По хо­да­тай­ст­ву по­кро­ви­тель­ст­во­вав­ше­го Панину глав­но­управ­ляю­ще­го в Гру­зии и командующего Отделением Кавказского кор­пу­са генералом от инфантерии И.Ф. Пас­ке­ви­ча в 1827 году пе­ре­ве­дён на Кав­каз. Командир 2-й бри­га­ды 20-й пехотной ди­ви­зии (январь/февраль - июнь 1827 года), 20-й пехотной ди­ви­зии (1827-1829) в со­ста­ве Отдельного Кавказского кор­пу­са. Уча­ст­ник русско-персидской вой­ны 1826-1828 годов. В 1827 году ру­ко­во­дил опе­ра­ци­ей по воз­вра­ще­нию в Ка­ра­бах при­няв­ше­го российское под­дан­ст­во ка­ра­бах­ско­го ха­на Мех­ти-Ку­ли-ха­на и 4 тысячи се­мей. Уча­ст­во­вал в пре­сле­до­ва­нии войск Аб­бас-Мир­зы от На­хи­че­ва­ни до Чор­са, за­тем, ко­ман­дуя аван­гар­дом от­ря­да, пе­ре­пра­вил­ся че­рез реку Аракс и раз­бил пер­сов в Да­ра­диз­ском уще­лье (сентябрь 1827), за­нял Тав­риз, Ма­ра­гу (октябрь 1827) и Ур­мию (январь 1828). По­сле за­клю­че­ния Турк­ман­чай­ско­го ми­ра 1828 на­зна­чен управ­ляю­щим Хой­ской и Ур­мий­ской об­лас­тя­ми и ко­мандующий вой­ска­ми в них. В хо­де русско-турецкой вой­ны 1828-1829 годов, ко­ман­дуя 2-й ко­лон­ной российских войск, от­ли­чил­ся в ию­не 1829 года в сра­же­нии при Ми­ли­дю­зе 18(30).6-20.6(2.7) (на­гра­ж­дён ор­де­ном Святого Ге­ор­гия 3-й сте­пе­ни) и при взя­тии кре­по­стей Гас­сан-Ка­ле и Эр­зе­рум (за­нял ци­та­дель и за­хва­тил в плен турецкого се­ра­ски­ра Са­лег-па­шу). Управ­ляю­щий Эр­зе­рум­ской области (июнь 1829 - июль 1830).

Начальник шта­ба Отдельного Кавказского кор­пу­са (1830-1832), стал од­ним из бли­жай­ших со­труд­ни­ков И.Ф. Пас­ке­ви­ча. В октябре - декабре 1830 года, в хо­де во­енных опе­ра­ций про­тив гор­цев во вре­мя Кав­каз­ской вой­ны 1817-1864 годов, уча­ст­во­вал в со­ста­ве главного от­ря­да российских войск под ко­мандованием Пас­ке­ви­ча во взя­тии ау­лов в Азип­ском и Абин­ском ущель­ях. Генерал-адъ­ю­тант (1831). Исполняющий должность глав­но­управ­ляю­ще­го в Гру­зии и командир Отдельного Кавказского кор­пу­са (28.4(10.5)-1(13).10.1831). В сентябре - октябре 1831 года ру­ко­во­дил во­енными дей­ст­вия­ми российских войск про­тив от­ря­дов има­ма Га­зи-Ма­го­ме­да. Сфор­ми­ро­вал у Дер­бен­та 3 под­виж­ные ко­лон­ны, рас­се­ял от­ря­ды гор­цев, ра­зо­рил Хуч­ни, Дю­бек и другие се­ле­ния в Та­ба­са­ра­не, на­се­ле­ние ко­то­ро­го под­дер­жи­ва­ло гор­цев. 23.10(4.11).1831 года штур­мом взял ук­ре­п­лён­ное се­ле­ние Эр­пе­ли, 27 октября (8 но­ября) при­ну­дил к ка­пи­ту­ля­ции се­ле­ние Чир­кей. Панин на­пи­сал несколько воз­зва­ний и про­кла­ма­ций к гор­цам Да­ге­ста­на с тре­бо­ва­ни­ем не по­мо­гать Га­зи-Ма­го­ме­ду и не спо­соб­ст­во­вать раз­ви­тию мю­ри­диз­ма. Ус­пеш­ные дей­ст­вия Панина по­зво­ли­ли ме­нее чем за ме­сяц ус­по­ко­ить Да­ге­стан и прак­ти­че­ски пол­но­стью ос­во­бо­дить его из-под влия­ния Га­зи-Ма­го­ме­да. В но­ябре 1831 года, уз­нав о со­еди­не­нии сил Га­зи-Ма­го­ме­да с от­ря­да­ми Гам­зат-бе­ка, на­пра­вил про­тив них от­ряд полковника А.М. Мик­ла­шев­ско­го, ко­то­рый по­сле упор­но­го боя взял 1(13) декабря уро­чи­ще Чум­ке­сент, где рас­по­ла­гал­ся имам, и рас­се­ял его от­ря­ды (Га­зи-Ма­го­мед бе­жал в род­ной аул Гим­ры, где был убит в 1832 году).

В 1832 году Панин по хо­да­тай­ст­ву Пас­ке­ви­ча пе­ре­ве­дён в Цар­ст­во Поль­ское, где за­ни­мал­ся ли­к­ви­да­ци­ей по­след­ст­вий Поль­ско­го вос­ста­ния 1830-1831 годов. Член Со­ве­та по управ­ле­нию Цар­ст­ва Поль­ско­го и Государственного со­ве­та Цар­ст­ва Поль­ско­го (1832-1836), вар­шав­ский во­енный гу­бер­на­тор (1833-1836). В ноябре 1833 - октябре 1834 годов председатель Вер­хов­но­го уго­лов­но­го су­да в Вар­ша­ве над уча­ст­ни­ка­ми вос­ста­ния.

На­гра­ж­дён ор­де­ном Святого Алек­сан­д­ра Нев­ско­го (1832; ал­маз­ны­ми зна­ка­ми к не­му в 1834) и другими.