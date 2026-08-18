ПАНКРАТЬЕВ НИКИТА ПЕТРОВИЧ
ПАНКРАТЬЕВ НИКИТА ПЕТРОВИЧ - Российский военный и государственный деятель, генерал-лейтенант.
Дворянин. Получил домашнее образование. С 1807 года на военной службе, поступил волонтёром в действующую армию. Участник русско-турецкой войны 1806-1812 годов. Служил в лейб-гвардейском Егерском полку (с 1811). В Отечественной войне 1812 года, состоял адъютантом при главнокомандующем российской армией генерал-фельдмаршале М.И. Кутузове, участвовал во всех арьергардных боях - от сражения под Вязьмой до Бородинского сражения. Осенью 1812 года переведён в партизанский отряд князя Н.Д. Кудашева. В конце октября вернулся в штаб Кутузова в качестве его адъютанта, отличился в сражении при Красном (награждён золотой шпагой «За храбрость»). Участник заграничных походов российской армии 1813-1814 годов. Флигель-адъютант (с сентября/октября 1813 года). В сентябре 1814 года сопровождал императора Александра I на Венский конгресс 1814-1815 годов. В кампанию 1815 командовал 59-м егерским полком. Командир 2-й бригады 1-й гренадерской дивизии (1817-1822), 2-й бригады 11-й пехотной дивизии (1823-1827).
По ходатайству покровительствовавшего Панину главноуправляющего в Грузии и командующего Отделением Кавказского корпуса генералом от инфантерии И.Ф. Паскевича в 1827 году переведён на Кавказ. Командир 2-й бригады 20-й пехотной дивизии (январь/февраль - июнь 1827 года), 20-й пехотной дивизии (1827-1829) в составе Отдельного Кавказского корпуса. Участник русско-персидской войны 1826-1828 годов. В 1827 году руководил операцией по возвращению в Карабах принявшего российское подданство карабахского хана Мехти-Кули-хана и 4 тысячи семей. Участвовал в преследовании войск Аббас-Мирзы от Нахичевани до Чорса, затем, командуя авангардом отряда, переправился через реку Аракс и разбил персов в Дарадизском ущелье (сентябрь 1827), занял Тавриз, Марагу (октябрь 1827) и Урмию (январь 1828). После заключения Туркманчайского мира 1828 назначен управляющим Хойской и Урмийской областями и командующий войсками в них. В ходе русско-турецкой войны 1828-1829 годов, командуя 2-й колонной российских войск, отличился в июне 1829 года в сражении при Милидюзе 18(30).6-20.6(2.7) (награждён орденом Святого Георгия 3-й степени) и при взятии крепостей Гассан-Кале и Эрзерум (занял цитадель и захватил в плен турецкого сераскира Салег-пашу). Управляющий Эрзерумской области (июнь 1829 - июль 1830).
Начальник штаба Отдельного Кавказского корпуса (1830-1832), стал одним из ближайших сотрудников И.Ф. Паскевича. В октябре - декабре 1830 года, в ходе военных операций против горцев во время Кавказской войны 1817-1864 годов, участвовал в составе главного отряда российских войск под командованием Паскевича во взятии аулов в Азипском и Абинском ущельях. Генерал-адъютант (1831). Исполняющий должность главноуправляющего в Грузии и командир Отдельного Кавказского корпуса (28.4(10.5)-1(13).10.1831). В сентябре - октябре 1831 года руководил военными действиями российских войск против отрядов имама Гази-Магомеда. Сформировал у Дербента 3 подвижные колонны, рассеял отряды горцев, разорил Хучни, Дюбек и другие селения в Табасаране, население которого поддерживало горцев. 23.10(4.11).1831 года штурмом взял укреплённое селение Эрпели, 27 октября (8 ноября) принудил к капитуляции селение Чиркей. Панин написал несколько воззваний и прокламаций к горцам Дагестана с требованием не помогать Гази-Магомеду и не способствовать развитию мюридизма. Успешные действия Панина позволили менее чем за месяц успокоить Дагестан и практически полностью освободить его из-под влияния Гази-Магомеда. В ноябре 1831 года, узнав о соединении сил Гази-Магомеда с отрядами Гамзат-бека, направил против них отряд полковника А.М. Миклашевского, который после упорного боя взял 1(13) декабря урочище Чумкесент, где располагался имам, и рассеял его отряды (Гази-Магомед бежал в родной аул Гимры, где был убит в 1832 году).
В 1832 году Панин по ходатайству Паскевича переведён в Царство Польское, где занимался ликвидацией последствий Польского восстания 1830-1831 годов. Член Совета по управлению Царства Польского и Государственного совета Царства Польского (1832-1836), варшавский военный губернатор (1833-1836). В ноябре 1833 - октябре 1834 годов председатель Верховного уголовного суда в Варшаве над участниками восстания.
Награждён орденом Святого Александра Невского (1832; алмазными знаками к нему в 1834) и другими.