Панкра́това, Анна Михайловна

Панкра́това, Анна Михайловна (04[16].02.1897, Одесса — 25.05.1957, Москва) — советский историк, партийный и общественный деятель, академик Академии наук (АН) СССР (1953), АН Белорусской ССР (1940), Академии педагогических наук РСФСР (1944). Родилась в семье рабочего. В 1917 окончила исторический факультет Высших женских курсов в Одессе. Участвовала в Гражданской вой­не 1917–1922 в России , примыкала к левым эсерам . С 1919 член Коммунистической партии Советского Союза (КПСС). В 1922–1925 училась в Институте красной профессуры. Ученица М. Н. Покровского , позже участвовала в критике его школы. Преподавала в ряде вузов историю СССР. В 1924 вышла замуж за историка Г. Я. Яковина. В 1927 выступила с публичной критикой троцкистских взглядов мужа, который вскоре был исключен из партии и арестован. В 1936 была исключена из ВКП(б) за сокрытие своей переписки с мужем, однако восстановлена в 1938. С 1939 работала в Институте истории АН СССР. Специализировалась на истории отечественного и западноевропейского рабочего движения, на деятельности фабзавкомов и профсоюзов во время Российской революции 1917 . В 1931–1938 участвовала в написании серии «История фабрик и заводов». Была главным редактором учебника «История СССР» (1940) для средней школы. Выступила одним из составителей начатого в 1950 сборника документов «Рабочее движение в России в XIX в.». Во время Великой Отечественной вой­ны 1941–1945 была эвакуирована в Алма-­Ату, где с коллегами приступила к написанию «Истории Казахской ССР с древнейших времен до наших дней». С 1953 — главный редактор журнала «Вопросы истории», в котором пересматривались положения учебника «История ВКП(б). Краткий курс», изданного под руководством И. В. Сталина . Активно проводила линию по «десталинизации» отечественной исторической науки, содействовала реабилитации репрессированных историков. Депутат ВС СССР с 1954, член Президиума Верховного Совета СССР. Представляла советскую историческую науку на международных конгрессах историков. Была председателем Ассоциации содействия ООН в СССР. 9 марта 1957 вышло постановление ЦК КПСС «О журнале „Вопросы истории”» с критикой за либеральное толкование политики партии, обеление политики меньшевизма и буржуазный объективизм. Скончалась от сердечного приступа.

Соч. : Фабзавкомы и профсоюзы в революции 1917 г. М., 1927; Развитие капитализма в России и возникновение рабочего движения. М., 1947; Рабочий класс России: избранные труды. М., 1983.

Лит. : Историк и время. 20–50‑е гг. А. М. Панкратова / Отв. ред. Ю. С. Кукушкин. М., 2000. Д. Д. Пальчиков.