ПАНИНА ВАРЯ

ПАНИНА ВАРЯ - российская цыганская эстрадная певица.

Ро­ди­лась в не­бо­га­той мно­го­дет­ной се­мье московских цы­ган, за­ни­мав­ших­ся мел­кой тор­гов­лей. Профессиональная дея­тель­ность на­ча­ла в 14 лет в цы­ган­ском хо­ре под­мос­ков­но­го рес­то­ра­на «Стрель­на» под руководством А.И. Па­ни­ной. Вый­дя за­муж за её пле­мян­ни­ка, на­ча­ла собственное де­ло: ста­ла ру­ко­во­дить хо­ром московского рес­то­ра­на «Яр», где про­ра­бо­та­ла 12 лет; здесь же вы­сту­па­ла как пе­ви­ца. При­об­ре­ла все­росийскую сла­ву, с три­ум­фом га­ст­ро­ли­ро­ва­ла в Санкт-Пе­тер­бур­ге (в 1902 году в за­ле Дво­рян­ско­го со­б­ра­ния , в 1906 году да­ла соль­ный кон­церт в Ма­ри­ин­ском те­атре в при­сут­ст­вии чле­нов императорской се­мьи) и во мно­гих про­винциальных го­ро­дах. Пе­ла по слу­ху, об­ла­да­ла низ­ким го­ло­сом спе­ци­фического тем­бра. Ре­пер­ту­ар со­сто­ял из русских и цы­ган­ских ро­ман­сов, ко­то­рые она ис­пол­ня­ла стро­го, без при­выч­ных «цы­ган­ских кра­сот»; её пе­ние по­ко­ря­ло глу­би­ной чувств, ис­крен­но­стью. На­ря­ду с клас­сическими ро­ман­са­ми А.А. Алябь­е­ва, А.Е. Вар­ла­мо­ва и другими ис­пол­ня­ла про­из­ве­де­ния современных ком­по­зи­то­ров: Н.В. Зу­бо­ва, Я.Ф. При­го­же­го, М.Я. Пуа­ре, А.А. Спи­ро и других. Вы­сту­па­ла на эс­т­ра­де в со­про­во­ж­де­нии двух ги­тар, к ко­то­рым ино­гда при­бав­ля­лась цит­ра.