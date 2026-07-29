ПАНИНА ВАРЯ
ПАНИНА ВАРЯ - российская цыганская эстрадная певица.
Родилась в небогатой многодетной семье московских цыган, занимавшихся мелкой торговлей. Профессиональная деятельность начала в 14 лет в цыганском хоре подмосковного ресторана «Стрельна» под руководством А.И. Паниной. Выйдя замуж за её племянника, начала собственное дело: стала руководить хором московского ресторана «Яр», где проработала 12 лет; здесь же выступала как певица. Приобрела всеросийскую славу, с триумфом гастролировала в Санкт-Петербурге (в 1902 году в зале Дворянского собрания, в 1906 году дала сольный концерт в Мариинском театре в присутствии членов императорской семьи) и во многих провинциальных городах. Пела по слуху, обладала низким голосом специфического тембра. Репертуар состоял из русских и цыганских романсов, которые она исполняла строго, без привычных «цыганских красот»; её пение покоряло глубиной чувств, искренностью. Наряду с классическими романсами А.А. Алябьева, А.Е. Варламова и другими исполняла произведения современных композиторов: Н.В. Зубова, Я.Ф. Пригожего, М.Я. Пуаре, А.А. Спиро и других. Выступала на эстраде в сопровождении двух гитар, к которым иногда прибавлялась цитра.