ПАНИНА СОФЬЯ ВЛАДИМИРОВНА

ПАНИНА СОФЬЯ ВЛАДИМИРОВНА - графиня, российский общественный, политический и государственный деятель, благотворительница, меценатка, деятель российской эмиграции .

Из ро­да Па­ни­ных. Внуч­ка графа В.Н. Па­ни­на (по от­цу) и С.И. Маль­цо­ва (по ма­тери). С 1882 года, в свя­зи с пред­сто­яв­шим бра­ко­со­че­та­ни­ем её ов­до­вев­шей ма­те­ри с на­хо­див­шим­ся в ссыл­ке И.И. Пет­рун­ке­ви­чем, со­стоя­ла под опе­кой род­ст­вен­ни­ков. Учи­лась в Ека­те­ри­нинском институте (1882-1887), на Выс­ших жен­ских (Бес­ту­жев­ских) кур­сах (середина 1890-х годов). В 1890 году вы­шла за­муж за А.А. По­лов­цо­ва (сы­на А.А. По­лов­цо­ва), но вско­ре суп­ру­ги раз­ве­лись. Од­на из бо­га­тей­ших жен­щин в Рос­сии: унас­ле­до­ва­ла от сво­ей ба­буш­ки графини Н.П. Па­ни­ной особ­няк в Санкт-Пе­тер­бур­ге, под­мос­ков­ную усадь­бу Мар­фи­но, Го­ли­цын­ский дво­рец в Гас­пре в Кры­му (в нём у Паниной гос­ти­ли многие об­щественные и по­ли­тические дея­те­ли, а так­же дея­те­ли куль­ту­ры, в том числе граф Л.Н. Тол­стой в 1901-1902 годы) и другие.

Ока­зы­ва­ла ма­те­ри­аль­ную под­держ­ку МХТ. Член Российского общества за­щи­ты жен­щин и других. В Санкт-Пе­тер­бур­ге на свои сред­ст­ва от­кры­ла дет­скую сто­ло­вую для уче­ни­ков на­чаль­ных учи­лищ Алек­сан­д­ро-Нев­ской час­ти (1891 год, ини­циа­тор - учи­тель­ни­ца А.В. По­ше­хон­ская), чай­ную (1897), библиотеку (1898) и ве­чер­ние клас­сы чер­че­ния для взрос­лых (1900). По­строи­ла Ли­гов­ский народный дом (1899-1903 годы, архитектор Ю.Ю. Бе­нуа; ны­не Санкт-Пе­тербургский дво­рец куль­ту­ры же­лез­но­до­рож­ни­ков) с те­ат­раль­ным за­лом на 1 тысячу мест (дей­ст­во­вал Об­ще­дос­туп­ный те­атр), гим­на­стическим за­лом, чи­таль­ней, учеб­ны­ми ком­на­та­ми. Спо­соб­ст­во­ва­ла со­зда­нию при Народном до­ме под­виж­но­го му­зея учеб­ных по­со­бий и пер­вой в Рос­сии об­ще­дос­туп­ной об­сер­ва­то­рии (1905).

Ещё один Народный дом Панина от­кры­ла в городе Ва­луй­ки, в нём по её при­гла­ше­нию вы­сту­па­ли К.С. Ста­ни­слав­ский, Ф.И. Ша­ля­пин , В.Ф. Ко­мис­сар­жев­ская, А.Д. Вяль­це­ва, В.Л. Ду­ров и другие, чи­та­ли лек­ции про­фес­со­ра. В Ва­луй­ском уезде, где у Паниной было круп­ное име­ние, она совместно с зем­ст­вом по­строи­ла ряд на­чаль­ных школ, со­дей­ст­во­ва­ла от­кры­тию об­раз­цо­вой боль­ни­цы (1907) и ку­мы­со­ле­чеб­ни­цы (1912) в сло­бо­де Вей­де­лев­ка, Степ­ной био­ло­гической стан­ции непо­да­лё­ку от неё (1908 год; дей­ство­ва­ла до 1920 года).

В 1-ю ми­ро­вую вой­ну пе­ре­да­ла большую часть Ли­гов­ско­го народного до­ма Сою­зу го­ро­дов под ла­за­рет, жерт­во­ва­ла де­неж­ные сред­ст­ва Зем­ско­му сою­зу, по по­ру­че­нию Пет­роградского городского об­щественного управ­ле­ния за­ни­ма­лась раз­да­чей де­неж­ных пай­ков сол­дат­ским семь­ям, ор­га­ни­зо­ва­ла бир­жу тру­да в Пет­ро­гра­де (1915). В мар­те 1917 года Пет­роградской городской ду­мой ко­оп­ти­ро­ва­на в со­став глас­ных (с ав­гу­ста член ду­мы по вы­бо­рам), за­ни­ма­лась во­про­са­ми про­све­ще­ния и куль­ту­ры, ко­то­рые, по её убе­ж­де­нию, од­ни мог­ли дать «проч­ную ос­но­ву сво­бод­но­му по­ли­ти­че­ско­му строю». 21.3(3.4).1917 года уча­ст­во­ва­ла в де­пу­та­ции из­вест­ных об­щественных дея­тель­ниц, ко­то­рая до­би­лась от пре­мьер-министра князя Г.Е. Льво­ва под­твер­жде­ния на­ме­рения Временного пра­ви­тель­ст­ва урав­нять жен­щин в по­ли­тических пра­вах с муж­чи­на­ми. Всту­пи­ла в Кон­сти­ту­ци­он­но-де­мо­кра­тическую пар­тию (КДП; при­над­ле­жа­ла к её пра­во­му кры­лу), 10(23).4.1917 года ко­оп­ти­ро­ва­на в её ЦК. Пер­вая в Рос­сии жен­щи­на, во­шед­шая в пра­ви­тель­ст­во: то­ва­рищ министерства государственного при­зре­ния (24.5(6.6)-2(15).7.1917), то­ва­рищ министерства народного про­све­ще­ния (с 14(27).8.1917 года; за­ве­до­ва­ла школь­ным об­ра­зо­ва­ни­ем). По­сле аре­ста боль­ше­ви­ка­ми чле­нов Временного пра­ви­тель­ст­ва рас­по­ря­ди­лась по­мес­тить в иностранный банк все на­лич­ные день­ги Министерства народного про­све­ще­ния (93 тысячи рублей) для пе­ре­да­чи их впо­след­ст­вии Уч­ре­дительному со­б­ра­нию. Пред­ста­ви­тель КДП в Ко­ми­те­те спа­се­ния ро­ди­ны и ре­во­лю­ции, уча­ст­во­ва­ла в дея­тель­но­сти под­поль­но­го Временного пра­ви­тель­ст­ва. От­ка­за­лась пе­ре­дать боль­ше­ви­кам день­ги Министерства народного про­све­ще­ния, в ночь на 28.11(11.12).1917 года аре­сто­ва­на, за­клю­че­на в Вы­борг­скую жен­скую тюрь­му, ос­во­бо­ж­де­на ре­во­люционным три­бу­на­лом 10(23).12.1917 года «вви­ду преж­них за­слуг», од­на­ко вско­ре бы­ла вновь аре­сто­ва­на и по­ме­ще­на в Пе­тро­пав­лов­скую кре­пость. Ос­во­бо­ж­де­на 19.12.1917(1.1.1918) года по­сле то­го, как Комитет для до­став­ле­ния средств пет­рограду Выс­шим жен­ским кур­сам пе­ре­дал боль­ше­ви­кам не­об­хо­ди­мую сум­му, с тем что­бы её посте­пен­но воз­мес­тил Все­российский учи­тель­ский со­юз, от­крыв­ший под­пис­ку на сбор средств в поль­зу Паниной. 11.9.1918 года вме­сте с гражданским му­жем и од­но­пар­тий­цем Н.И. Ас­т­ро­вым при­бы­ла в Ки­ев, уча­ст­во­ва­ла в дис­кус­си­ях с П.Н. Ми­лю­ко­вым о внеш­не­по­ли­тической ли­нии пар­тии ка­де­тов, на­стаи­вая на во­зоб­нов­ле­нии сою­за Рос­сии со стра­на­ми Ан­тан­ты. Во­шла в На­цио­наль­ный центр, из­бра­на в ко­мис­сию по про­па­ган­де. Счи­та­ла, что Доб­ро­воль­че­ская ар­мия вслед­ст­вие её «пра­во­го кре­на» изо­ли­рует се­бя и бу­дет унич­то­же­на. Из­бра­на в бю­ро КДП (13.10.1919).

В мар­те 1920 года вме­сте с Ас­т­ро­вым эмиг­ри­ро­ва­ла. Член Временного Глав­но­го комитета Все­российского сою­за го­ро­дов за гра­ни­цей (с 1920), Российского зем­ско-го­род­ско­го комитета по­мо­щи российским гра­ж­да­нам за гра­ни­цей (с 1921). На Со­ве­ща­нии чле­нов ЦК КДП в Па­ри­же (26.5-2.6.1921) под­верг­ла кри­ти­ке «но­вую так­ти­ку» П.Н. Ми­лю­ко­ва. С но­ября 1921 года жи­ла в Же­не­ве; бы­ла за­мес­ти­те­лем Ас­т­ро­ва в Со­ве­те пред­ста­ви­те­лей гу­ма­ни­тар­ных ор­га­ни­за­ций при вер­хов­ном ко­мис­са­ре по де­лам русских бе­жен­цев Ли­ги На­ций . Ини­циа­тор про­ве­де­ния кам­па­ний по ока­за­нию по­мо­щи русским эмиг­ран­там. С 1924 года жи­ла в Пра­ге, во­шла в Праж­скую груп­пу центральных ка­де­тов. Воз­гла­ви­ла общество «Рус­ский очаг» (1924-1938), це­лью ко­то­ро­го бы­ло со­хра­не­ние русскими эмиг­ран­та­ми национальных куль­тур­ных тра­ди­ций. Гла­ва Орг­ко­ми­те­та по про­ве­де­нию «Дня рус­ской куль­ту­ры» в стра­нах рас­сея­ния русской эмиг­ра­ции (1925). В 1939 году уе­ха­ла в США. Од­на из ини­циа­то­ров соз­да­ния Комитета по­мо­щи русским эмиг­ран­там («Тол­стов­ско­го фон­да», 1939 год). Ав­тор вос­по­ми­на­ний «На Пе­тер­бург­ской сто­ро­не» («Но­вый жур­нал», 1957 год, книга 48), «На Пе­тер­бург­ской ок­раи­не» (там же, 1957 год, книга 49). По­хо­ро­не­на на клад­би­ще Но­во­ди­ве­ева монастыря близ Нью-Йор­ка.