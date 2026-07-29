ПАНИНА СОФЬЯ ВЛАДИМИРОВНА
ПАНИНА СОФЬЯ ВЛАДИМИРОВНА - графиня, российский общественный, политический и государственный деятель, благотворительница, меценатка, деятель российской эмиграции.
Из рода Паниных. Внучка графа В.Н. Панина (по отцу) и С.И. Мальцова (по матери). С 1882 года, в связи с предстоявшим бракосочетанием её овдовевшей матери с находившимся в ссылке И.И. Петрункевичем, состояла под опекой родственников. Училась в Екатерининском институте (1882-1887), на Высших женских (Бестужевских) курсах (середина 1890-х годов). В 1890 году вышла замуж за А.А. Половцова (сына А.А. Половцова), но вскоре супруги развелись. Одна из богатейших женщин в России: унаследовала от своей бабушки графини Н.П. Паниной особняк в Санкт-Петербурге, подмосковную усадьбу Марфино, Голицынский дворец в Гаспре в Крыму (в нём у Паниной гостили многие общественные и политические деятели, а также деятели культуры, в том числе граф Л.Н. Толстой в 1901-1902 годы) и другие.
Оказывала материальную поддержку МХТ. Член Российского общества защиты женщин и других. В Санкт-Петербурге на свои средства открыла детскую столовую для учеников начальных училищ Александро-Невской части (1891 год, инициатор - учительница А.В. Пошехонская), чайную (1897), библиотеку (1898) и вечерние классы черчения для взрослых (1900). Построила Лиговский народный дом (1899-1903 годы, архитектор Ю.Ю. Бенуа; ныне Санкт-Петербургский дворец культуры железнодорожников) с театральным залом на 1 тысячу мест (действовал Общедоступный театр), гимнастическим залом, читальней, учебными комнатами. Способствовала созданию при Народном доме подвижного музея учебных пособий и первой в России общедоступной обсерватории (1905).
Ещё один Народный дом Панина открыла в городе Валуйки, в нём по её приглашению выступали К.С. Станиславский, Ф.И. Шаляпин, В.Ф. Комиссаржевская, А.Д. Вяльцева, В.Л. Дуров и другие, читали лекции профессора. В Валуйском уезде, где у Паниной было крупное имение, она совместно с земством построила ряд начальных школ, содействовала открытию образцовой больницы (1907) и кумысолечебницы (1912) в слободе Вейделевка, Степной биологической станции неподалёку от неё (1908 год; действовала до 1920 года).
В 1-ю мировую войну передала большую часть Лиговского народного дома Союзу городов под лазарет, жертвовала денежные средства Земскому союзу, по поручению Петроградского городского общественного управления занималась раздачей денежных пайков солдатским семьям, организовала биржу труда в Петрограде (1915). В марте 1917 года Петроградской городской думой кооптирована в состав гласных (с августа член думы по выборам), занималась вопросами просвещения и культуры, которые, по её убеждению, одни могли дать «прочную основу свободному политическому строю». 21.3(3.4).1917 года участвовала в депутации известных общественных деятельниц, которая добилась от премьер-министра князя Г.Е. Львова подтверждения намерения Временного правительства уравнять женщин в политических правах с мужчинами. Вступила в Конституционно-демократическую партию (КДП; принадлежала к её правому крылу), 10(23).4.1917 года кооптирована в её ЦК. Первая в России женщина, вошедшая в правительство: товарищ министерства государственного призрения (24.5(6.6)-2(15).7.1917), товарищ министерства народного просвещения (с 14(27).8.1917 года; заведовала школьным образованием). После ареста большевиками членов Временного правительства распорядилась поместить в иностранный банк все наличные деньги Министерства народного просвещения (93 тысячи рублей) для передачи их впоследствии Учредительному собранию. Представитель КДП в Комитете спасения родины и революции, участвовала в деятельности подпольного Временного правительства. Отказалась передать большевикам деньги Министерства народного просвещения, в ночь на 28.11(11.12).1917 года арестована, заключена в Выборгскую женскую тюрьму, освобождена революционным трибуналом 10(23).12.1917 года «ввиду прежних заслуг», однако вскоре была вновь арестована и помещена в Петропавловскую крепость. Освобождена 19.12.1917(1.1.1918) года после того, как Комитет для доставления средств петрограду Высшим женским курсам передал большевикам необходимую сумму, с тем чтобы её постепенно возместил Всероссийский учительский союз, открывший подписку на сбор средств в пользу Паниной. 11.9.1918 года вместе с гражданским мужем и однопартийцем Н.И. Астровым прибыла в Киев, участвовала в дискуссиях с П.Н. Милюковым о внешнеполитической линии партии кадетов, настаивая на возобновлении союза России со странами Антанты. Вошла в Национальный центр, избрана в комиссию по пропаганде. Считала, что Добровольческая армия вследствие её «правого крена» изолирует себя и будет уничтожена. Избрана в бюро КДП (13.10.1919).
В марте 1920 года вместе с Астровым эмигрировала. Член Временного Главного комитета Всероссийского союза городов за границей (с 1920), Российского земско-городского комитета помощи российским гражданам за границей (с 1921). На Совещании членов ЦК КДП в Париже (26.5-2.6.1921) подвергла критике «новую тактику» П.Н. Милюкова. С ноября 1921 года жила в Женеве; была заместителем Астрова в Совете представителей гуманитарных организаций при верховном комиссаре по делам русских беженцев Лиги Наций. Инициатор проведения кампаний по оказанию помощи русским эмигрантам. С 1924 года жила в Праге, вошла в Пражскую группу центральных кадетов. Возглавила общество «Русский очаг» (1924-1938), целью которого было сохранение русскими эмигрантами национальных культурных традиций. Глава Оргкомитета по проведению «Дня русской культуры» в странах рассеяния русской эмиграции (1925). В 1939 году уехала в США. Одна из инициаторов создания Комитета помощи русским эмигрантам («Толстовского фонда», 1939 год). Автор воспоминаний «На Петербургской стороне» («Новый журнал», 1957 год, книга 48), «На Петербургской окраине» (там же, 1957 год, книга 49). Похоронена на кладбище Новодивеева монастыря близ Нью-Йорка.