ПАНИНА МАРИЯ РОДИОНОВНА

Русская графиня, фрейлина.

Семейная и придворная жизнь

Анна-Мария родилась в 1746 году. Ее отец - генерал-майор Родион Кондратьевич Ведель, мать - Анастасия Богдановна Пассек (сестра Петра Пассека, одного из активных участников дворцового переворота 1762 года, в результате которого на российский престол взошла Екатерина II). Детские годы Мария провела со старшей сестрой Анной и матерью в Воронежской губернии.

Анастасия Богдановна была набожной женщиной. По семейному преданию, незадолго до своей кончины она с дочерьми ездила на богомолье к Ахтырской иконе Божьей Матери, которая предсказала ее кончину. После ее смерти Родион Кондратьевич с дочерьми отправился в Санкт-Петербург, где Анна и Мария были представлены императрице Елизавете Петровне. Государыня приняла их благосклонно и оставила жить во дворце после смерти Веделя в 1752 году.

В 1762 году Петр III пожаловал сестер во фрейлины. Девушки вышли замуж. Анна - за графа Захария Григорьевича Чернышева, а Мария - за сенатора, графа Петра Ивановича Панина. Свадьба, не отличавшаяся пышностью, состоялась в апреле 1767 года.

Супруги Панины жили сперва в Москве, затем в Харькове. Мария, будучи, как и ее мать, добродетельной и набожной, в то же время была горда, вспыльчива и упряма. Одним из ее любимых занятий была охота. Панин очень любил жену и даже брал ее с собой во время военных походов. Однако его родня не разделяла его чувств, не прощая Марии “капризов и спеси”.

В 1770 году Петр Панин был удален от службы. Екатерина Великая недостаточно высоко оценила его заслуги в ходе войны с турками. В случившемся многие обвиняли Марию, приписывая ей негативное влияние на мужа и вечное недовольство им. В частности, княжна А.А. Куракина высказывала мнение, что Панина уже была создана недовольной всем на свете, навязывая супругу свою точку зрения и делая его несчастным, о чем впоследствии сама же могла и сожалеть.

У Марии и Петра Паниных было трое детей - Екатерина (скончалась в возрасте 8 лет), Никита (будущий дипломат и вице-канцлер), Софья.

Мария Родионовна скончалась в 1775 году при родах. Погребена в церкви Ахтырской Божьей Матери.