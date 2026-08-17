ПАНИН ВИКТОР НИКИТИЧ

ПАНИН ВИКТОР НИКИТИЧ - граф, российский государственный дея­тель, действительный тайный советник (1856), почетный член Пе­тербургской АН (1856/1857).

Из ро­да Па­ни­ных , сын Н.П. Па­ни­на, дед С.В. Па­ни­ной. Круп­ный по­ме­щик (к 1842 году вла­дел 12 тысячами душ муж­ско­го по­ла). По­лу­чил до­маш­нее об­ра­зо­ва­ние, слу­шал лек­ции в Йен­ском университете. В 1819 году вы­дер­жал эк­за­мен в Московском университете. За­тем на служ­бе в Кол­ле­гии иностранных дел. В 1824-1826 годы годах 2-й сек­ре­тарь российской мис­сии в Мад­ри­де. Исполнял должность российского по­ве­рен­но­го в де­лах в Гре­ции (1829-1831). По­мощ­ник статс-сек­ре­та­ря Государственного со­ве­та по Департаменту за­ко­нов (1831-1832). Исполняющий должность то­ва­ри­ща ми­ни­ст­ра юс­ти­ции (с 1832). Статс-сек­ре­тарь (с 1832/1833). Управ­ляю­щий Министерством юс­ти­ции (с 31.12.1839(12.1.1840), министр юс­ти­ции (16(28).4.1841-21.10(2.11).1862). Один из раз­ра­бот­чи­ков Уло­же­ния о на­ка­за­ни­ях уго­лов­ных и ис­пра­ви­тель­ных 1845. Про­вёл об­щую ре­ви­зию гу­берн­ских су­деб­ных уч­ре­ж­де­ний (1846). Спо­соб­ст­во­вал уч­ре­ж­де­нию Шко­лы кавказских ме­жев­щи­ков (1846), го­то­вив­шей зем­ле­ме­ров для За­кавказского края, при нём Ме­же­вой кор­пус по­лу­чил во­енное уст­рой­ст­во (1850). При уча­стии Панина окон­чательно уп­разд­не­ны со­ве­ст­ные су­ды (кро­ме Санкт-Пе­тер­бург­ско­го и Мо­с­ков­ско­го), их де­ла пе­ре­да­ны в 1857 году в уго­лов­ные па­ла­ты. Ак­тив­но уча­ст­во­вал в соз­да­нии Московского ар­хи­ва Министерства юс­ти­ции (1853). В конце 1850-х годов вы­сту­пил про­тив про­ек­та пол­но­го пре­об­ра­зо­ва­ния су­деб­ной сис­те­мы и су­до­про­из­вод­ст­ва на на­ча­лах не­за­ви­си­мо­сти, все­со­слов­но­сти и глас­но­сти, раз­ра­бо­тан­но­го под руководством глав­но­управ­ляю­ще­го 2-м от­деле­ни­ем Собственной Его Императорского Величия Кан­це­ля­рии Д.Н. Блу­до­ва, од­на­ко при­знал не­об­хо­ди­мость от­стра­нить по­ли­цию от след­ст­вия и соз­дать ин­сти­тут су­деб­ных сле­до­ва­те­лей (8(20).6.1860). В начале 1860-х годов из­ме­нил свою по­зи­цию, в 1862 году под­дер­жал «ос­нов­ные на­ча­ла» ре­фор­мы (под­го­тов­ку су­деб­ной ре­фор­мы 1864 года за­вер­шил пре­ем­ник Панина на по­сту министр юс­ти­ции Д.Н. За­мят­нин).

Член Сек­рет­но­го (с 1858 года Глав­но­го) комитета по кре­сть­ян­ско­му де­лу (с 1857), с 18.2(1.3).1860 года председатель Ре­дак­ци­он­ных ко­мис­сий (на вре­мя пред­се­да­тель­ст­во­ва­ния ос­во­бо­ж­дён от управ­ле­ния Министерством юс­ти­ции). Стре­мил­ся со­хра­нить за по­ме­щи­ка­ми соб­ст­вен­ность на зем­ли, на­хо­див­шие­ся в поль­зо­ва­нии кре­сть­ян, а так­же пра­ва вот­чин­ной по­ли­ции и власть над ор­га­на­ми кре­сть­ян­ско­го са­мо­управ­ле­ния. В Государственном со­ве­те при рас­смот­ре­нии за­ко­но­про­ек­та о зем­ст­вах вы­сту­пил сто­рон­ни­ком при­да­ния им со­слов­но­го ха­рак­те­ра, вы­ска­зы­вал­ся про­тив пе­ре­да­чи зем­ст­вам дел по народному об­ра­зо­ва­нию, здра­во­охра­не­нию и тюрь­мам. Глав­но­управ­ляю­щий 2-м от­де­ле­ни­ем Собственной Его Императорского Величия кан­це­ля­рии (27.2(10.3).1864-16(28).4.1867), ини­циа­тор от­ме­ны обя­зательного со­гла­со­ва­ния ве­домственных за­ко­но­про­ек­тов со 2-м от­де­ле­ни­ем (30.6(12.7).1866). Член Вер­хов­но­го уго­лов­но­го су­да по де­лу Д.В. Ка­ра­ко­зо­ва, со­вер­шив­ше­го по­ку­ше­ние на императора Алек­сан­д­ра II (1866). С 1872 года в бес­сроч­ном от­пус­ке.

Член ВЭО (с 1824), Русского ис­то­рического общества (с 1871), почетный член РГО (с 1846), Общества ис­то­рии и древ­но­стей рос­сий­ских (с 1866), Ар­хео­ло­гического общества (с 1866). Ав­тор «Крат­кой ис­то­рии Ели­за­ве­ты Алек­се­ев­ны Та­ра­ка­но­вой» («Чте­ния в Об­ще­ст­ве ис­то­рии и древ­но­стей рос­сий­ских», 1867 год, книга 1). Опу­б­ли­ко­вал несколько до­ку­мен­тов из се­мей­но­го ар­хи­ва Па­ни­ных, в том числе «Пись­ма гра­фа П.И. Па­ни­на к сы­ну, гра­фу Ни­ки­те Пет­ро­ви­чу (1788 год)» («Сбор­ник Рус­ско­го ис­то­ри­че­ско­го об­ще­ст­ва», 1870 год, том 5), «Бу­ма­ги гра­фа Пет­ра Ива­но­ви­ча Па­ни­на о пу­га­чёв­ском бун­те» (Там же, 1871 год, том 6), «Пе­ре­пис­ка гра­фа П.А. Ру­мян­це­ва с гра­фом Н.И. Па­ни­ным в 1765 и 1771 годах» (Там же, 1872 год, том 9), «Вы­со­чай­шие ре­ск­рип­ты им­пе­рат­ри­цы Ека­те­ри­ны II и ми­ни­стер­ская пе­ре­пис­ка по де­лам крым­ским» («Чте­ния в Об­ще­ст­ве ис­то­рии и древ­но­стей рос­сий­ских», 1871 год, книга 4). Имел об­шир­ную библиотеку, ко­то­рую по­жерт­во­вал в Московский пуб­лич­ный и Ру­мян­цев­ский му­зеи.

На­гра­ж­дён ор­де­на­ми Святого Алек­сан­д­ра Нев­ско­го (1844 год; ал­маз­ны­ми зна­ка­ми к не­му - 1859 год), Святого Ан­д­рея Пер­во­зван­но­го (1861 год; ал­маз­ны­ми зна­ка­ми к не­му - 1867 год), Святого Вла­ди­ми­ра 1-й сте­пе­ни (1865) и другими.