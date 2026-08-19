ПАНИН НИКИТА ПЕТРОВИЧ
ПАНИН НИКИТА ПЕТРОВИЧ - российский государственный деятель и дипломат, действительный тайный советник (1800).
Из рода Паниных. Отец графа В.Н. Панина. Зять графа В.Г. Орлова (с 1790). Крупный землевладелец и душевладелец. В 1775-1783 годах, после смерти матери, графини Марии Родионовны, урождённой Вейдель, воспитывался в доме дяди - графа Н.И. Панина. В 1788 году, во время русско-шведской войны 1788-1790 годов, отправлен отцом в качестве волонтёра на фронт. Камер-юнкер великого князя Павла Петровича (будущего императора Павла I) (1788-1791). Губернатор Слонимской губернии (1795-1796). В 1796 году, после 3-го раздела Речи Посполитой (1795), руководил демаркацией российско-прусской границы. В 1796-1797 годах 3-й член Коллегии иностранных дел (КИД). Чрезвычайный посланник и полномочный министр в Берлине (1797-1799). Будучи приверженцем законной монархии, последовательно выступал против союза Российской империи с революционной Францией. Добивался вхождения Пруссии в формировавшуюся 2-ю антифранцузскую коалицию. Одновременно в 1797 по желанию императора Павла I, но против своей воли при прусском посредничестве вёл переговоры о восстановлении русско-французских отношений. Вице-канцлер КИД (1800 года и вновь в 1801 года, исполняющий должность с 1799 года). После Итальянского похода 1799 года убеждал Павла I продолжить борьбу с Наполеоном Бонапартом, способствовал принятию императором решения о начале нового похода под командованием генерал-фельдмаршала графа А.В. Суворова. Выступал за поддержание военного союза России и Великобритании, заключённого в 1795 году и подтверждённого в 1798 и 1799 годах. Подписал совместно с графом Ф.В. Ростопчиным в Петергофе 16(28).7.1800 года союзный оборонительный русско-прусский договор. За несогласие с разрывом русско-британских дипломатических отношений лишён должности вице-канцлера. В ноябре 1800 года назначен сенатором, в декабре того же года вышел в отставку. Вскоре был выслан в село Дугино.
По свидетельствам графа С.Р. Воронцова и князя В.П. Кочубея, считая Павла I «помешанным», предложил ввести в России регентство по примеру Великобритании и Дании, убеждал великого князя Александра Павловича (будущего императора Александра I) стать регентом при отце. Привлёк в число заговорщиков военного губернатора Санкт-Петербурга графа П.А. фон дер Палена (из рода Паленов). Отсутствовал во время убийства Павла I, назвал его «позорным делом, совершённым погрязшей в пороках разбойничьей бандой».
После восшествия на российский престол императора Александра I вызван им в Санкт-Петербург, вновь принят на государственную службу, однако находился под тайным полицейским надзором. Первоприсутствующий в КИД (1801). Возражал против новой внешнеполитической доктрины - тактики отказа от союзов России с другими европейскими государствами, предлагал заключить союзы со Священной Римской империей и Пруссией. Подготовил и подписал 5(17).6.1801 года с российской стороны в Санкт-Петербурге конвенцию о дружбе с Великобританией и о выходе России из русско-прусско-датско-шведского соглашения о вооружённом нейтралитете 1800 года. Инициировал в 1801 году назначение отличавшегося открытыми антифранцузскими настроениями графа А.И. Моркова на пост российского чрезвычайного посланника и полномочного министра в Париже. Взгляды и самостоятельное поведение Панина вызвали недовольство и жалобы на него императору графа С.Р. Воронцова и князя Александра Б. Куракина. В 1801 Панин подал прошение об отставке, в ответ на которое получил отпуск по болезни. В 1804 император Александр I, по-видимому, под влиянием матери - императрицы Марии Фёдоровны, продолжавшей по возможности преследовать участников заговора против Павла I, запретил Панину находиться в Санкт-Петербурге и Москве. Жил в селе Дугино, занимаясь благоустройством своей усадьбы, периодически путешествовал по Европе (1816-1817, 1820-1822, 1829-1830, 1832 годов). Во время русско-прусско-французской войны 1806-1807 годы избран командующим земского войска (милиции) Смоленской губернии, однако вскоре по приказу Александра I оставил должность.
Награждён орденом Святого Александра Невского (1799).
Исторические источники:
Материалы для жизнеописания графа Н. П. Панина. СПб., 1888-1892. Т. 1-7.
Автор статьи: Е.А. Шляпникова.