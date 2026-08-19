ПАНИН НИКИТА ПЕТРОВИЧ

ПАНИН НИКИТА ПЕТРОВИЧ - российский государственный дея­тель и дип­ло­мат, действительный тайный со­вет­ник (1800).

Из ро­да Па­ни­ных . Отец графа В.Н. Па­ни­на. Зять графа В.Г. Ор­ло­ва (с 1790). Круп­ный зем­ле­вла­де­лец и ду­ше­вла­де­лец. В 1775-1783 годах, по­сле смер­ти ма­те­ри, графини Ма­рии Ро­дио­нов­ны, уро­ж­дён­ной Вей­дель, вос­пи­ты­вал­ся в до­ме дя­ди - графа Н.И. Па­ни­на. В 1788 году, во вре­мя русско-шведской вой­ны 1788-1790 годов, от­прав­лен от­цом в ка­че­ст­ве во­лон­тё­ра на фронт. Ка­мер-юн­кер великого князя Пав­ла Пет­ро­ви­ча (бу­ду­ще­го императора Пав­ла I) (1788-1791). Гу­бер­на­тор Сло­ним­ской губернии (1795-1796). В 1796 году, по­сле 3-го раз­де­ла Ре­чи По­спо­ли­той (1795), ру­ко­во­дил де­мар­ка­ци­ей российско-прусской гра­ни­цы. В 1796-1797 годах 3-й член Кол­ле­гии иностранных дел (КИД). Чрез­вы­чай­ный по­слан­ник и пол­но­моч­ный ми­нистр в Бер­ли­не (1797-1799). Бу­ду­чи при­вер­жен­цем за­кон­ной мо­нар­хии, по­сле­до­ва­тель­но вы­сту­пал про­тив сою­за Российской им­пе­рии с ре­во­люционной Фран­ци­ей. До­би­вал­ся вхо­ж­де­ния Прус­сии в фор­ми­ро­вав­шую­ся 2-ю ан­тифранцузскую коа­ли­цию. Од­но­вре­мен­но в 1797 по же­ла­нию императора Пав­ла I, но про­тив сво­ей во­ли при прусском по­сред­ни­че­ст­ве вёл пе­ре­го­во­ры о вос­ста­нов­ле­нии русско-французских от­но­ше­ний. Ви­це-канц­лер КИД (1800 года и вновь в 1801 года, исполняющий должность с 1799 года). По­сле Италь­ян­ско­го по­хо­да 1799 года убе­ж­дал Пав­ла I про­дол­жить борь­бу с На­по­ле­о­ном Бо­на­пар­том, спо­соб­ст­во­вал при­ня­тию им­пе­ра­то­ром ре­ше­ния о на­ча­ле но­во­го по­хо­да под ко­мандованием генерал-фельдмаршала графа А.В. Су­во­ро­ва. Вы­сту­пал за под­дер­жа­ние во­енного сою­за Рос­сии и Ве­ли­ко­бри­та­нии, за­клю­чён­но­го в 1795 году и под­твер­ждён­ного в 1798 и 1799 годах. Под­пи­сал совместно с графом Ф.В. Рос­топ­чи­ным в Пе­тер­го­фе 16(28).7.1800 года со­юз­ный обо­ро­нительный русско-прусский до­го­вор. За не­со­гла­сие с раз­ры­вом русско-британских дип­ло­ма­тических от­но­ше­ний ли­шён долж­но­сти ви­це-канц­ле­ра. В но­ябре 1800 года на­зна­чен се­на­то­ром, в де­каб­ре то­го же го­да вы­шел в от­став­ку. Вско­ре был вы­слан в село Ду­ги­но.

По сви­де­тель­ст­вам графа С.Р. Во­рон­цо­ва и князя В.П. Ко­чу­бея, счи­тая Пав­ла I «по­ме­шан­ным», пред­ло­жил вве­сти в Рос­сии ре­гент­ст­во по при­ме­ру Ве­ли­ко­бри­та­нии и Да­нии, убе­ж­дал великого князя Алек­сан­д­ра Пав­ло­ви­ча (бу­ду­ще­го императора Алек­сан­д­ра I) стать ре­ген­том при от­це. При­влёк в чис­ло за­го­вор­щи­ков во­енного гу­бер­на­то­ра Санкт-Пе­тер­бур­га графа П.А. фон дер Па­ле­на (из ро­да Па­ле­нов). От­сут­ст­во­вал во вре­мя убий­ст­ва Пав­ла I , на­звал его «по­зор­ным де­лом, со­вер­шён­ным по­гряз­шей в по­ро­ках раз­бой­ничь­ей бан­дой».

По­сле вос­ше­ст­вия на российский пре­стол императора Алек­сан­д­ра I вы­зван им в Санкт-Пе­тер­бург, вновь при­нят на государственную служ­бу, од­на­ко на­хо­дил­ся под тай­ным по­ли­цей­ским над­зо­ром. Пер­во­при­сут­ст­вую­щий в КИД (1801). Воз­ра­жал про­тив но­вой внеш­не­по­ли­тической док­три­ны - так­ти­ки от­ка­за от сою­зов Рос­сии с другими ев­ропейскими го­су­дар­ст­ва­ми, пред­ла­гал за­клю­чить сою­зы со Свя­щен­ной Римской им­пе­ри­ей и Прус­си­ей. Под­го­то­вил и под­пи­сал 5(17).6.1801 года с российской сто­ро­ны в Санкт-Пе­тер­бур­ге кон­вен­цию о друж­бе с Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей и о вы­хо­де Рос­сии из русско-прусско-датско-шведского со­гла­ше­ния о воо­ру­жён­ном ней­тра­ли­те­те 1800 года. Ини­ции­ро­вал в 1801 году на­зна­че­ние от­ли­чав­ше­го­ся от­кры­ты­ми ан­ти­французскими на­строе­ния­ми графа А.И. Мор­ко­ва на пост российского чрез­вы­чай­но­го по­слан­ни­ка и пол­но­моч­но­го ми­ни­ст­ра в Па­ри­же. Взгля­ды и са­мо­сто­ятельное по­ве­де­ние Панина вы­зва­ли не­до­воль­ст­во и жа­ло­бы на не­го им­пе­ра­то­ру графа С.Р. Во­рон­цо­ва и князя Алек­сан­д­ра Б. Ку­ра­ки­на. В 1801 Панин по­дал про­ше­ние об от­став­ке, в от­вет на ко­то­рое по­лу­чил от­пуск по бо­лез­ни. В 1804 император Алек­сандр I, по-ви­ди­мо­му, под влия­ни­ем ма­те­ри - императрицы Ма­рии Фё­до­ров­ны , про­дол­жав­шей по воз­мож­но­сти пре­сле­до­вать уча­ст­ни­ков за­го­во­ра про­тив Пав­ла I, за­пре­тил Панину на­хо­дить­ся в Санкт-Пе­тер­бур­ге и Мо­ск­ве. Жил в селе Ду­ги­но, за­ни­ма­ясь бла­го­ус­т­рой­ст­вом сво­ей усадь­бы, пе­рио­ди­че­ски пу­те­ше­ст­во­вал по Ев­ро­пе (1816-1817, 1820-1822, 1829-1830, 1832 годов). Во вре­мя русско-прусско-французской вой­ны 1806-1807 годы из­бран ко­ман­дую­щим зем­ско­го вой­ска (ми­ли­ции) Смо­лен­ской губернии, од­на­ко вско­ре по при­ка­зу Алек­сан­д­ра I ос­та­вил долж­ность.

На­гра­ж­дён ор­де­ном Святого Алек­сан­д­ра Нев­ско­го (1799).

Исторические ис­точники:

Ма­те­риа­лы для жиз­не­опи­са­ния гра­фа Н. П. Па­ни­на. СПб., 1888-1892. Т. 1-7.

Автор статьи: Е.А. Шляп­ни­ко­ва.