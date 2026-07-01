ПАНИХИДА
ПАНИХИДА (от греческого παννυχίς, родственное понятию παννυχίδος - всенощное (богослужение).
1) В православной Церкви в византийскую эпоху - короткое богослужение суточного круга.
2) В современной православной Церкви - богослужение, посвящённое поминовению усопших. Панихида не входит в суточный богослужебный круг; церковный устав предписывает совершать её в пятницу вечером после вечерни; на практике панихида совершается утром - до или после литургии - в дни сугубого заупокойного поминовения (в том числе в родительские субботы), а также в качестве требы, по просьбам отдельных верующих. В частности, панихиду принято совершать над ещё не погребённым умершим, а также на 3, 9, 40-й день после его смерти, в годовщины рождения и смерти, в другие дни по желанию близких умершего.
Последование панихиды открывается 90-м псалмом, мирной ектениёй особого состава, пением «Аллилуйя» с заупокойными тропарями, после которых следуют 17-я кафизма (называемая в обиходе «непорочные» по первым словам 118-го псалма «блаженны непорочны»; на практике кафизма опускается) с прибавлением цикла тропарей «по непорочных» и заупокойный канон; панихидой завершают несколько молитвословий, тропари «Со духи праведных», сугубая ектения, отпуст. Несколько раз во время панихиды звучит малая заупокойная ектения и молитва об усопших «Боже духóв и всякия твари», имеющая весьма древнее происхождение. В песнопениях панихиды присутствуют 2 литургические темы: прославление всех святых и поминовение усопших, что подчёркивает связь панихиды с субботним богослужением.
3) По аналогии с церковной панихидой в современном русском языке внерелигиозное поминовение умершего часто носит название гражданской панихиды