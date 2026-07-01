ПАНИХИДА

ПАНИХИДА (от греческого παννυχίς, родственное понятию παννυχίδος - все­нощ­ное (бо­го­слу­же­ние).

1) В православной Церкви в византийскую эпоху - короткое богослужение суточного круга.

2) В современной пра­во­слав­ной Церк­ви - бо­гослу­же­ние, по­свя­щён­ное по­ми­но­ве­нию усоп­ших. Панихида не вхо­дит в су­точ­ный бо­го­слу­жеб­ный круг; цер­ков­ный ус­тав пред­пи­сы­ва­ет со­вер­шать её в пят­ни­цу ве­чером по­сле ве­чер­ни; на прак­ти­ке панихида со­вер­ша­ет­ся ут­ром - до или по­сле ли­тур­гии - в дни су­гу­бо­го за­упо­кой­но­го по­ми­но­ве­ния (в том числе в ро­ди­тель­ские суб­бо­ты), а так­же в ка­че­ст­ве тре­бы, по прось­бам отдельных ве­рую­щих. В ча­ст­но­сти, панихиду при­ня­то со­вер­шать над ещё не по­гре­бён­ным умер­шим, а так­же на 3, 9, 40-й день по­сле его смер­ти, в го­дов­щи­ны ро­ж­де­ния и смер­ти, в другие дни по же­ла­нию близ­ких умер­ше­го.

По­сле­до­ва­ние панихиды от­кры­ва­ет­ся 90-м псал­мом, мир­ной ек­тени­ёй осо­бо­го со­ста­ва, пе­ни­ем «Ал­ли­луйя» с за­упо­кой­ны­ми тро­па­ря­ми, по­сле ко­то­рых сле­ду­ют 17-я ка­физ­ма (на­зы­вае­мая в оби­хо­де «не­по­роч­ные» по пер­вым сло­вам 118-го псал­ма «бла­жен­ны не­по­роч­ны»; на прак­ти­ке ка­физ­ма опус­ка­ет­ся) с при­бав­ле­ни­ем цик­ла тро­па­рей «по не­по­роч­ных» и за­упо­кой­ный канон; панихидой за­вер­ша­ют несколько мо­лит­во­сло­вий, тро­па­ри «Со ду­хи пра­вед­ных», су­гу­бая ек­те­ния, от­пуст. Несколько раз во вре­мя панихиды зву­чит ма­лая за­упо­кой­ная ек­те­ния и мо­лит­ва об усоп­ших «Бо­же духóв и вся­кия тва­ри», имею­щая весь­ма древ­нее про­исхо­ж­де­ние. В пес­но­пе­ни­ях панихиды при­сут­ст­ву­ют 2 ли­тур­гические те­мы: про­слав­ле­ние всех свя­тых и по­ми­но­ве­ние усоп­ших, что под­чёр­ки­ва­ет связь панихиды с суб­бот­ним бого­слу­же­ни­ем.

3) По ана­ло­гии с цер­ков­ной панихидой в современном русском язы­ке вне­ре­ли­ги­оз­ное по­ми­но­ве­ние умер­ше­го час­то но­сит на­зва­ние гра­ж­дан­ской панихиды

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