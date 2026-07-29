ПАНГУДЭ
ПАНГУДЭ - местонахождение петроглифов на юго-востоке Кореи, в 20 км от Японского моря.
Первое научное обследование в 1971 году под руководством Мун Мён Дэ, который отнёс возникновение пангудэ к неолиту. Скальный фриз 10×4 м доходит до берега реки Тэгокчхон; около 300 фигур. В левой зоне - вытянутые по вертикали киты или дельфины, в том числе «убитые» метательным оружием, морские черепахи и, возможно, тюлени; в верхней части - фигура мужчины, исполняющего ритуальный танец, ниже и сбоку - наземные животные, попавшие в U-образные ловушки-загоны. В центральной зоне - козлы, олени, кабаны, собаки и другие (вытянуты по горизонтали), некоторые представлены в так называемом рентгеновском стиле (с показом внутренних органов или скелета, у многих обозначена беременность); 2 охотника с подчёркнутыми мужскими признаками; в нижней части - маска. В правой зоне горизонтально и вертикально размещены наземные животные, охотник с луком, 2 кита, «тюлени», длинные лодки с командой. Силуэтная (сплошная) и контурная (возможно, более поздняя) выбивка. В современных работах считается, что комплекс отражает развитый охотничий ритуал, в том числе связанный со специализированной охотой на морского зверя; датирован в рамках бронзового и раннего железного веков (вплоть до периода Трёх государств). По Ким Вон Йону, Пангудэ - южная точка распространения сибирских традиций наскального искусства, привнесённых в Корею тунгусскими племенами емэк. Недалеко от Пангудэ, на берегу той же реки, выделено ещё одно скопление петроглифов - Чхонджонни, где преобладают геометрические изображения (волнистые линии, концентрич. круги, ромбы, меандры и так далее).