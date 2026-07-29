ПАНГУДЭ

ПАНГУДЭ - местонахождение петроглифов на юго-востоке Кореи, в 20 км от Японского моря.

Пер­вое на­учное об­сле­до­ва­ние в 1971 году под руководством Мун Мён Дэ, ко­то­рый от­нёс воз­ник­но­ве­ние пангудэ к нео­ли­ту. Скаль­ный фриз 10×4 м до­хо­дит до бе­ре­га реки Тэ­гокч­хон; около 300 фи­гур. В ле­вой зо­не - вы­тя­ну­тые по вер­ти­ка­ли ки­ты или дель­фи­ны, в том числе «уби­тые» ме­та­тель­ным ору­жи­ем , мор­ские че­ре­па­хи и, воз­мож­но, тю­ле­ни; в верх­ней час­ти - фи­гу­ра муж­чи­ны, ис­пол­няю­ще­го ри­ту­аль­ный та­нец, ни­же и сбо­ку - на­зем­ные жи­вот­ные, по­пав­шие в U-об­раз­ные ло­вуш­ки-за­го­ны. В центральной зо­не - коз­лы, оле­ни, ка­ба­ны, со­ба­ки и другие (вытя­ну­ты по го­ри­зон­та­ли), не­ко­то­рые пред­став­ле­ны в так называемом рент­ге­нов­ском сти­ле (с по­ка­зом внутренних ор­га­нов или ске­ле­та, у многих обо­зна­че­на бе­ре­мен­ность); 2 охот­ни­ка с под­чёрк­ну­ты­ми мужскими при­зна­ка­ми; в ниж­ней час­ти - мас­ка. В пра­вой зо­не го­ри­зон­таль­но и вер­ти­каль­но раз­ме­ще­ны на­зем­ные жи­вот­ные, охот­ник с лу­ком, 2 ки­та, «тю­ле­ни», длин­ные лод­ки с ко­ман­дой. Си­лу­эт­ная (сплош­ная) и кон­тур­ная (воз­мож­но, бо­лее позд­няя) вы­бив­ка. В современных ра­бо­тах счи­та­ет­ся, что ком­плекс от­ра­жа­ет раз­ви­тый охот­ни­чий ри­ту­ал, в том числе связанный со спе­циа­ли­зированной охо­той на морского зве­ря; да­ти­ро­ван в рам­ках брон­зо­во­го и ран­не­го же­лез­но­го ве­ков (вплоть до пе­рио­да Трёх го­су­дарств). По Ким Вон Йо­ну, Пангудэ - южная точ­ка рас­про­стра­не­ния си­бир­ских тра­ди­ций на­скаль­но­го искусства, при­вне­сён­ных в Ко­рею тун­гус­ски­ми пле­ме­на­ми емэк. Не­да­ле­ко от Пангудэ, на бе­ре­гу той же ре­ки, вы­де­ле­но ещё од­но ско­п­ле­ние пет­рог­ли­фов - Чхонд­жонни, где пре­об­ла­да­ют гео­мет­рические изо­бра­же­ния (вол­ни­стые ли­нии, кон­цен­трич. кру­ги, ром­бы, ме­ан­д­ры и так далее).

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