ПАНГЕЙСКИЕ РУДНИКИ

ПАНГЕЙСКИЕ РУДНИКИ - в древ­но­сти руд­ни­ки, рас­по­ло­жен­ные в юго-западной Фра­кии, в Пан­гей­ских го­рах, к вос­то­ку от ни­зовь­ев реки Стри­мон.

Сла­ви­лись бо­га­ты­ми за­па­са­ми зо­ло­та и се­реб­ра. Ве­ро­ят­но, во 2-й половине VI - 1-й четверти V веков до нашей эры се­реб­ро из пангейских рудников ис­поль­зо­ва­лось не­ко­то­ры­ми фра­кий­ски­ми пле­ме­на­ми (дер­ро­ны, би­зал­ты, их­ны, ор­ре­ски и другие) для че­кан­ки мо­нет. В начале V века до нашей эры жи­те­ли острова Фа­сос за­хва­ти­ли руд­ни­ки в Скап­те­си­ле (один из рай­онов пан­гей­ских гор) и вла­де­ли ими до середины 460-х годов до нашей эры. Афи­ня­не в V веке до нашей эры в борь­бе с фра­кий­ца­ми несколько раз пы­та­лись ов­ла­деть рай­оном пангейских рудников. Воз­мож­но, час­тич­но ре­шить эту за­да­чу им уда­лось по­сле ос­но­ва­ния в 437 году до нашей эры в ни­зовь­ях Стри­мо­на ко­ло­нии Ам­фи­поль. В 350-х годах до нашей эры пангейские рудники за­хва­тил ма­кедонский царь Фи­липп II, что по­зво­ли­ло ему ор­га­ни­зо­вать мас­со­вый вы­пуск зо­ло­той и се­реб­ря­ной мо­не­ты. По со­об­ще­нию Дио­до­ра Си­ци­лий­ско­го, еже­год­ный до­ход Фи­лип­па II от ис­поль­зо­ва­ния пангейских рудников дос­ти­гал 1000 та­лан­тов. По­сле раз­гро­ма Ма­ке­до­нии Ри­мом (168 год до нашей эры) и об­ра­зо­ва­ния провинции Ма­ке­до­ния (148 год до нашей эры) пангейские рудники пе­ре­шли в ру­ки римских вла­стей, ко­то­рые сда­ва­ли их в арен­ду. В эпо­ху Римской им­пе­рии на руд­ни­ках тру­ди­лись в основном мел­кие арен­да­то­ры-ста­ра­те­ли.

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