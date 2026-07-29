ПАНГЕЙСКИЕ РУДНИКИ
ПАНГЕЙСКИЕ РУДНИКИ - в древности рудники, расположенные в юго-западной Фракии, в Пангейских горах, к востоку от низовьев реки Стримон.
Славились богатыми запасами золота и серебра. Вероятно, во 2-й половине VI - 1-й четверти V веков до нашей эры серебро из пангейских рудников использовалось некоторыми фракийскими племенами (дерроны, бизалты, ихны, оррески и другие) для чеканки монет. В начале V века до нашей эры жители острова Фасос захватили рудники в Скаптесиле (один из районов пангейских гор) и владели ими до середины 460-х годов до нашей эры. Афиняне в V веке до нашей эры в борьбе с фракийцами несколько раз пытались овладеть районом пангейских рудников. Возможно, частично решить эту задачу им удалось после основания в 437 году до нашей эры в низовьях Стримона колонии Амфиполь. В 350-х годах до нашей эры пангейские рудники захватил македонский царь Филипп II, что позволило ему организовать массовый выпуск золотой и серебряной монеты. По сообщению Диодора Сицилийского, ежегодный доход Филиппа II от использования пангейских рудников достигал 1000 талантов. После разгрома Македонии Римом (168 год до нашей эры) и образования провинции Македония (148 год до нашей эры) пангейские рудники перешли в руки римских властей, которые сдавали их в аренду. В эпоху Римской империи на рудниках трудились в основном мелкие арендаторы-старатели.