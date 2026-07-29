ПАНГЕЯ
ПАНГЕЯ - древний суперконтинент, существовавший в конце палеозоя - начале мезозоя и объединявший все области континентальной земной коры.
Существование Пангеи было установлено по геологическим данным А. Вегенером (1912), который противопоставлял её области океанические коры - Панталассе, занимавшей остальную часть поверхности Земли.
Во 2-й половине XX века наличие Пангеи в конце палеозоя подтверждено палеомагнитными измерениями. Почти вся территория Пангеи представляла собой сушу. С юрского периода происходил распад Пангеи на современные континенты и раскрытие между ними впадин молодых океанов (Атлантического, Индийского, Северного Ледовитого).
В конце XX - начале XXI веков по геологическим и палеомагнитным данным доказано существование более древнего суперконтинента в конце раннего - начале позднего протерозоя (1800-1600 миллионов лет назад). Этот суперконтинент получил название «Пангея I», в то время как «вегенеровскую» Пангею стали называть «Пангея II». Распад Пангея I на отдельные континенты (древние платформы) происходил в рифейское время (1600-600 миллионов лет назад), а обратный процесс - объединение фрагментов Пангея I в новый суперконтинент Пангея II имел место в венде и палеозое (600-250 миллионов лет назад). Некоторые исследователи предполагают, что существовал ещё более ранний суперконтинент Пангея 0 в конце архея (2500 миллионов лет назад), который распался, а затем воссоединился в виде Пангея I в раннем протерозое (2500-1600 миллионов лет назад). В зарубежной научной литературе древним суперконтинентам Пангея 0 и Пангея I даны другие названия (Моногея, Мегагея).
В случае, когда употребляют термин «Пангея», имеют в виду позднепалеозойско-раннемезозойскую «вегенеровскую» Пангею.