ПАНГЕЯ

ПАНГЕЯ - древний суперконтинент, существовавший в конце палеозоя - начале мезозоя и объединявший все области континентальной земной коры.

Су­ще­ст­во­ва­ние Пангеи бы­ло ус­та­нов­ле­но по гео­ло­гическим дан­ным А. Ве­ге­не­ром (1912), ко­то­рый про­ти­во­пос­тав­лял её об­лас­ти океа­нические ко­ры - Пан­та­лас­се, за­ни­мав­шей ос­таль­ную часть по­верх­но­сти Зем­ли.

Во 2-й половине XX века на­ли­чие Пангеи в кон­це па­лео­зоя под­твер­жде­но па­лео­маг­нит­ны­ми из­ме­ре­ния­ми. Поч­ти вся тер­ри­то­рия Пангеи пред­став­ля­ла со­бой су­шу. С юр­ско­го пе­рио­да про­ис­хо­дил рас­пад Пангеи на современные кон­ти­нен­ты и рас­кры­тие ме­ж­ду ни­ми впа­дин мо­ло­дых океа­нов (Ат­лан­ти­че­ско­го, Ин­дий­ско­го, Се­вер­но­го Ле­до­ви­то­го).

В конце XX - начале XXI веков по гео­ло­ги­че­ским и па­лео­маг­нит­ным дан­ным до­ка­за­но су­ще­ст­во­ва­ние бо­лее древ­не­го су­пер­кон­ти­нен­та в кон­це ран­не­го - на­ча­ле позд­не­го про­те­ро­зоя (1800-1600 миллионов лет на­зад). Этот су­пер­кон­ти­нент по­лу­чил название «Пангея I», в то вре­мя как «ве­ге­не­ров­скую» Пангею ста­ли на­зы­вать «Пангея II». Рас­пад Пангея I на отдельные кон­ти­нен­ты (древ­ние плат­фор­мы) про­ис­хо­дил в ри­фей­ское вре­мя (1600-600 миллионов лет на­зад), а об­рат­ный про­цесс - объ­е­ди­не­ние фраг­мен­тов Пангея I в но­вый су­пер­кон­ти­нент Пангея II имел ме­сто в вен­де и па­лео­зое (600-250 миллионов лет на­зад). Не­ко­то­рые ис­сле­до­ва­те­ли пред­по­ла­га­ют, что су­ще­ст­во­вал ещё бо­лее ран­ний су­пер­кон­ти­нент Пангея 0 в кон­це ар­хея (2500 миллионов лет на­зад), ко­то­рый рас­пал­ся, а за­тем вос­со­еди­нил­ся в ви­де Пангея I в ран­нем про­те­ро­зое (2500-1600 миллионов лет на­зад). В за­ру­беж­ной на­учной литературе древ­ним су­пер­кон­ти­нен­там Пангея 0 и Пангея I да­ны другие на­зва­ния (Мо­но­гея, Ме­га­гея).

В слу­чае, ко­гда упот­реб­ля­ют тер­мин «Пангея», име­ют в ви­ду позд­не­па­ле­о­зой­ско-ран­не­ме­зо­зой­скую «ве­ге­не­ров­скую» Пан­гею.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)