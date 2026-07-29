ПАНГЕРМАНСКИЙ СОЮЗ

ПАНГЕРМАНСКИЙ СОЮЗ - политическая организация в Германии в апреле 1891 - марте 1939 годов; в 1891-1894 годы действовала под названием Все­об­щий германский со­юз.

Ор­га­ни­за­ци­он­но и идео­ло­ги­че­ски пангерманский союз - пре­ем­ник соз­дан­но­го в 1886 году К. Пе­тер­сом Все­об­ще­го германского сою­за в под­держ­ку за­мор­ских германских национальных ин­те­ре­сов (Allge­meiner deutscher Verband zur Förderung überseeischer deutsch-nationaler Interes­sen). Пангерманский союз ос­но­ван на вол­не про­тес­тов в германском об­ще­ст­ве про­тив под­пи­са­ния канц­ле­ром Л. фон Ка­при­ви анг­ло-германского до­го­во­ра 1890 года. Сре­ди ос­но­ва­те­лей пангерманского союза - Пе­терс, круп­ные про­мыш­лен­ни­ки А. Гу­ген­берг, Э. Кир­дорф, Э. Пос­сель, вид­ный пред­ста­ви­тель германской шко­лы гео­по­ли­ти­ки Ф. Рат­цель. С 1908 года бес­смен­ным пред­се­да­те­лем пангерманского союза яв­лял­ся из­вест­ный пуб­ли­цист Г. Клас, при­над­ле­жав­ший к край­не пра­во­му ла­ге­рю. На про­тя­же­нии все­го сво­его су­ще­ст­во­ва­ния пангерманский союз щед­ро фи­нан­си­ро­вал­ся круп­ным германским ка­пи­та­лом. К 1905 году в его ря­дах на­счи­ты­ва­лось около 20 тысяч ин­ди­ви­ду­аль­ных чле­нов; на пра­вах кор­по­ра­тив­ных чле­нов в со­юз вхо­ди­ло так­же 101 объ­е­ди­не­ние, в ко­то­рых со­стоя­ло около 130 тысяч человек. Свои­ми це­лями со­юз про­воз­гла­шал со­би­ра­ние зе­мель, на­се­лён­ных нем­ца­ми, в рам­ках од­но­го го­су­дар­ст­ва, вос­пи­та­ние и ук­ре­п­ле­ние «не­мец­ко­го на­цио­наль­но­го соз­на­ния», со­дей­ст­вие рас­ши­ре­нию «жиз­нен­но­го про­стран­ст­ва» германской на­ции и её ко­ло­ни­аль­ных вла­де­ний. Пангерманский союз внёс зна­чительный вклад в фор­ми­ро­ва­ние в начале XX века германской про­грам­мы тер­ри­то­ри­аль­ных за­хва­тов в Ев­ро­пе и за её пре­де­ла­ми (ут­вер­жде­ние германской ге­ге­мо­нии в Центральной Ев­ро­пе, при­сое­ди­не­ние к Германской им­пе­рии Ни­дер­лан­дов, Бель­гии, Швей­ца­рии, Лих­тен­штей­на и об­лас­тей с гер­ма­ноя­зыч­ным на­се­ле­ни­ем Ав­ст­ро-Венг­рии, от­де­ле­ние от Российской им­пе­рии её западных и юго-западных об­лас­тей, ус­та­нов­ле­ние германского кон­тро­ля над ча­стью тер­ри­то­рии Фран­ции, пе­ре­ход британских ко­ло­ни­аль­ных вла­де­ний к Гер­ма­нии и прочее). Со­юз кри­ти­ко­вал императора Виль­гель­ма II и канц­ле­ров Б. фон Бю­ло­ва и Т. фон Бет­ман-Голь­ве­га за не­дос­та­точ­ную ре­ши­тель­ность и тре­бо­вал бо­лее ак­тив­но­го вклю­че­ния Германской им­пе­рии в «ми­ро­вую по­ли­ти­ку». С на­ча­лом 1-й ми­ро­вой вой­ны пангерманский союз иг­рал роль ко­ор­ди­национного цен­тра пра­во­кон­сер­ва­тив­ных сил, ока­зы­вал серь­ёз­ное влия­ние на по­зи­цию пра­вых пар­тий в рейхс­та­ге. В ус­ло­ви­ях ста­но­вив­ше­го­ся всё бо­лее оче­вид­ным по­ра­же­ния Гер­ма­нии он тре­бо­вал про­дол­же­ния вой­ны до по­бед­но­го кон­ца, не при­знал Ком­пь­ен­ское пе­ре­ми­рие, а впо­след­ст­вии от­верг Вер­саль­ский мир­ный до­го­вор 1919 года. В пе­ри­од Но­ябрь­ской ре­во­лю­ции 1918 года пангерманский союз ак­тив­но со­дей­ст­во­вал фор­ми­ро­ва­нию контр­ре­во­люционных доб­ро­вольческих кор­пу­сов, по­сле об­ра­зо­ва­ния Вей­мар­ской рес­пуб­ли­ки проч­но за­нял ме­сто в ря­дах «национальной оп­по­зи­ции», от­ка­зы­вав­шей рес­пуб­ли­ке в пра­ве на су­ще­ст­во­ва­ние. В феврале 1919 года на съез­де пангерманского союза в городе Бам­берг об­ра­зова­на его до­чер­няя организация - Немецкий со­юз обо­ро­ны и на­сту­п­ле­ния (НСОН; Deut­sch­v ̈olkischer Schutz- und Trutzbund), про­воз­гла­сив­ший сво­ей це­лью борь­бу с пар­ла­мент­ской сис­те­мой и ев­рей­ст­вом в Гер­ма­нии. Пангерманский союз и НСОН (на­счи­ты­ва­ли в сво­их ря­дах к 1922 году со­от­вет­ст­вен­но 52 тысячи и около 180 тысяч ин­ди­ви­ду­аль­ных чле­нов) ак­тив­но под­дер­жа­ли Кап­пов­ский путч 1920 года, тес­но со­труд­ни­ча­ли с на­би­рав­шей си­лу На­цио­нал-со­циа­ли­сти­че­ской не­мец­кой ра­бо­чей пар­ти­ей (НСДАП). По­сле за­пре­та НСОН в 1922 году в свя­зи с его при­ча­ст­но­стью к дея­тель­но­сти тай­ной тер­ро­ри­стической ор­га­ни­за­ции «Кон­сул» влия­ние пангерманского союза на­ча­ло ос­ла­бе­вать. Его ло­зун­ги прак­ти­че­ски в пол­ном объ­ё­ме бы­ли вос­при­ня­ты НСДАП, в ко­то­рую пе­ре­шли так­же многие чле­ны пангерманского союза и НСОН (часть из них впо­след­ст­вии за­ня­ла вы­со­кие по­сты в на­ци­ст­ской ие­рар­хии - Р. Гейд­рих, Ф. За­укель, Ю. Штрейхер, Л. Кон­ти, В. Бест, К. Да­лю­ге, Х. Ло­зе и другие). К 1932 году пангерманский союз на­счи­ты­вал все­го 8 тысяч чле­нов и прак­ти­че­ски пол­но­стью ут­ра­тил по­ли­тическое зна­че­ние. С при­хо­дом А. Гит­ле­ра к вла­сти Г. Кла­су в но­ябре 1933 года бы­ло пре­дос­тав­ле­но место во фрак­ции НСДАП в рейхс­та­ге. По­сле ан­шлю­са Ав­ст­рии и ан­нек­сии Су­дет­ской области пангерманский союз офи­ци­аль­но рас­пу­щен на­ци­ст­ски­ми вла­стя­ми как дос­тиг­ший сво­ей главной про­грамм­ной це­ли - объ­е­ди­не­ния всех нем­цев в рам­ках еди­но­го го­су­дар­ст­ва.

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