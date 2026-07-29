ПАНГЕРМАНСКИЙ СОЮЗ
ПАНГЕРМАНСКИЙ СОЮЗ - политическая организация в Германии в апреле 1891 - марте 1939 годов; в 1891-1894 годы действовала под названием Всеобщий германский союз.
Организационно и идеологически пангерманский союз - преемник созданного в 1886 году К. Петерсом Всеобщего германского союза в поддержку заморских германских национальных интересов (Allgemeiner deutscher Verband zur Förderung überseeischer deutsch-nationaler Interessen). Пангерманский союз основан на волне протестов в германском обществе против подписания канцлером Л. фон Каприви англо-германского договора 1890 года. Среди основателей пангерманского союза - Петерс, крупные промышленники А. Гугенберг, Э. Кирдорф, Э. Поссель, видный представитель германской школы геополитики Ф. Ратцель. С 1908 года бессменным председателем пангерманского союза являлся известный публицист Г. Клас, принадлежавший к крайне правому лагерю. На протяжении всего своего существования пангерманский союз щедро финансировался крупным германским капиталом. К 1905 году в его рядах насчитывалось около 20 тысяч индивидуальных членов; на правах корпоративных членов в союз входило также 101 объединение, в которых состояло около 130 тысяч человек. Своими целями союз провозглашал собирание земель, населённых немцами, в рамках одного государства, воспитание и укрепление «немецкого национального сознания», содействие расширению «жизненного пространства» германской нации и её колониальных владений. Пангерманский союз внёс значительный вклад в формирование в начале XX века германской программы территориальных захватов в Европе и за её пределами (утверждение германской гегемонии в Центральной Европе, присоединение к Германской империи Нидерландов, Бельгии, Швейцарии, Лихтенштейна и областей с германоязычным населением Австро-Венгрии, отделение от Российской империи её западных и юго-западных областей, установление германского контроля над частью территории Франции, переход британских колониальных владений к Германии и прочее). Союз критиковал императора Вильгельма II и канцлеров Б. фон Бюлова и Т. фон Бетман-Гольвега за недостаточную решительность и требовал более активного включения Германской империи в «мировую политику». С началом 1-й мировой войны пангерманский союз играл роль координационного центра правоконсервативных сил, оказывал серьёзное влияние на позицию правых партий в рейхстаге. В условиях становившегося всё более очевидным поражения Германии он требовал продолжения войны до победного конца, не признал Компьенское перемирие, а впоследствии отверг Версальский мирный договор 1919 года. В период Ноябрьской революции 1918 года пангерманский союз активно содействовал формированию контрреволюционных добровольческих корпусов, после образования Веймарской республики прочно занял место в рядах «национальной оппозиции», отказывавшей республике в праве на существование. В феврале 1919 года на съезде пангерманского союза в городе Бамберг образована его дочерняя организация - Немецкий союз обороны и наступления (НСОН; Deutschv ̈olkischer Schutz- und Trutzbund), провозгласивший своей целью борьбу с парламентской системой и еврейством в Германии. Пангерманский союз и НСОН (насчитывали в своих рядах к 1922 году соответственно 52 тысячи и около 180 тысяч индивидуальных членов) активно поддержали Капповский путч 1920 года, тесно сотрудничали с набиравшей силу Национал-социалистической немецкой рабочей партией (НСДАП). После запрета НСОН в 1922 году в связи с его причастностью к деятельности тайной террористической организации «Консул» влияние пангерманского союза начало ослабевать. Его лозунги практически в полном объёме были восприняты НСДАП, в которую перешли также многие члены пангерманского союза и НСОН (часть из них впоследствии заняла высокие посты в нацистской иерархии - Р. Гейдрих, Ф. Заукель, Ю. Штрейхер, Л. Конти, В. Бест, К. Далюге, Х. Лозе и другие). К 1932 году пангерманский союз насчитывал всего 8 тысяч членов и практически полностью утратил политическое значение. С приходом А. Гитлера к власти Г. Класу в ноябре 1933 года было предоставлено место во фракции НСДАП в рейхстаге. После аншлюса Австрии и аннексии Судетской области пангерманский союз официально распущен нацистскими властями как достигший своей главной программной цели - объединения всех немцев в рамках единого государства.