ПАНГЕРМАНИЗМ
ПАНГЕРМАНИЗМ - идейное, общественное и политическое движение в XIX - 1-й половине XX веков. Идеология Пангерманизма начала формироваться в эпоху наполеоновских войн в условиях политической раздробленности Германии.
Первоначально в её основе лежала идея объединения земель, населённых немцами, в рамках единого герм. государства. Носителями этой идеи были представители либеральных и демократических кругов (смотреть Вартбургское празднество 1817 год, Гамбахское празднество 1832 год), на решение этой задачи «снизу» была направлена Революция 1848-1849 годы в Германии.
С середины XIX века проблема создания единого государства немцев стала играть ключевую роль в межгосударственных отношениях Пруссии и Австрийской империи (с 1867 года Австро-Венгрии), ясно обозначились 2 подхода к решению этого вопроса «сверху»: объединение германского государств на федеративных началах с включением Австрии (смотреть «Великогерманцы») и объединение германского государств без Австрии под эгидой Пруссии (смотреть «Малогерманцы»).
Частично первоначальные цели пангерманизма были достигнуты в 1871 в результате реализации «малогерманского» варианта объединения немцев и образования Германской империи во главе с прусским королём, провозглашённым германским кайзером.
С 1880-х годов характер пангерманского движения существенно изменился. В среде германоязычного населения Австро-Венгрии резко усилились настроения в пользу присоединения (аншлюса) к Германии, что во многом обусловливалось усилением межэтнических противоречий в многонациональном государстве Габсбургов.
В самой Германии пангерманизм всё явственнее приобретал ультранационалистический, империалистический характер, что получило яркое отражение в деятельности Пангерманского союза. В рамках пангерманского движения вызрели идеи расового превосходства германской нации над другими народами, планы создания Великогерманской империи, объединяющей все германоязычные народы, идея расширения «жизненного пространства» немцев путём территориальных захватов в Европе и колониальной экспансии.
Пангерманизм стал одним из катализаторов германского милитаризма. После поражения Германии в 1-й мировой войне идеология и программа пангерманизма были восприняты национал-социализмом, который активно пытался претворить их на практике. С разгромом гитлеровской Германии пангерманизм, как элемент нацистской политики и идеологии, фактически поставлен под запрет, включая международно-правовой запрет аншлюса.