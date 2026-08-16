ПАНГЕРМАНИЗМ

ПАНГЕРМАНИЗМ - идейное, общественное и политическое движение в XIX - 1-й половине XX веков. Идеология Пангерманизма начала формироваться в эпоху наполеоновских войн в условиях политической раздробленности Германии.

Пер­во­на­чаль­но в её ос­но­ве ле­жа­ла идея объ­е­ди­не­ния зе­мель, на­се­лён­ных нем­ца­ми, в рам­ках еди­но­го герм. го­су­дар­ст­ва. Но­си­те­ля­ми этой идеи бы­ли пред­ста­ви­те­ли ли­бе­раль­ных и де­мо­кра­тических кру­гов (смотреть Варт­бург­ское празд­не­ст­во 1817 год, Гам­бах­ское празд­не­ст­во 1832 год), на ре­ше­ние этой за­да­чи «сни­зу» бы­ла на­прав­ле­на Ре­во­лю­ция 1848-1849 годы в Гер­ма­нии.

С середины XIX века про­бле­ма соз­да­ния еди­но­го го­су­дар­ст­ва нем­цев ста­ла иг­рать клю­че­вую роль в меж­го­су­дарственных от­но­ше­ни­ях Прус­сии и Австрийской им­пе­рии (с 1867 года Ав­ст­ро-Венг­рии), яс­но обо­зна­чи­лись 2 под­хо­да к ре­ше­нию это­го во­про­са «свер­ху»: объ­е­ди­не­ние германского го­су­дарств на фе­де­ра­тив­ных на­ча­лах с вклю­че­ни­ем Ав­ст­рии (смотреть «Ве­ли­ко­гер­ман­цы») и объ­е­ди­не­ние германского го­су­дарств без Ав­ст­рии под эги­дой Прус­сии (смотреть «Ма­ло­гер­ман­цы»).

Час­тич­но пер­во­на­чаль­ные це­ли пангерманизма бы­ли дос­тиг­ну­ты в 1871 в ре­зуль­та­те реа­ли­за­ции «ма­ло­гер­ман­ско­го» ва­риан­та объ­е­ди­не­ния нем­цев и об­ра­зо­вания Германской им­пе­рии во гла­ве с прусским ко­ро­лём, про­воз­гла­шён­ным германским кай­зе­ром.

С 1880-х годов ха­рак­тер пан­гер­ман­ско­го дви­же­ния су­ще­ст­вен­но из­ме­нил­ся. В сре­де гер­ма­ноя­зыч­но­го на­се­ле­ния Ав­ст­ро-Венг­рии рез­ко уси­ли­лись на­строе­ния в поль­зу при­сое­ди­не­ния (ан­шлю­са) к Гер­ма­нии, что во мно­гом обу­слов­ли­ва­лось уси­ле­ни­ем ме­жэт­нических про­ти­во­ре­чий в мно­го­на­цио­наль­ном го­су­дар­ст­ве Габс­бур­гов.

В са­мой Германии пангерманизм всё яв­ст­вен­нее при­об­ре­тал ульт­ра­на­цио­на­ли­стический, им­пе­риа­ли­стический ха­рак­тер, что по­лу­чи­ло яр­кое от­ра­же­ние в дея­тель­но­сти Пан­гер­ман­ско­го сою­за. В рам­ках пан­гер­ман­ско­го дви­же­ния вы­зре­ли идеи ра­со­во­го пре­вос­ход­ст­ва германской на­ции над другими на­ро­да­ми, пла­ны соз­да­ния Ве­ли­ко­гер­ман­ской им­пе­рии, объ­е­ди­няю­щей все гер­ма­ноя­зыч­ные на­ро­ды, идея рас­ши­ре­ния «жиз­нен­но­го про­стран­ст­ва» нем­цев пу­тём тер­ри­то­ри­аль­ных за­хва­тов в Ев­ро­пе и ко­ло­ни­аль­ной экс­пан­сии.

Пангерманизм стал од­ним из ка­та­ли­за­то­ров германского ми­ли­та­риз­ма. По­сле по­ра­же­ния Гер­ма­нии в 1-й ми­ро­вой вой­не идео­ло­гия и про­грам­ма пангерманизма бы­ли вос­при­ня­ты на­цио­нал-со­циа­лиз­мом, ко­то­рый ак­тив­но пы­тал­ся пре­тво­рить их на прак­ти­ке. С раз­гро­мом гит­ле­ров­ской Гер­ма­нии пангерманизм, как эле­мент на­ци­ст­ской по­ли­ти­ки и идео­ло­гии, фак­ти­че­ски по­став­лен под за­прет, вклю­чая ме­ж­ду­на­род­но-пра­во­вой за­прет ан­шлю­са .

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