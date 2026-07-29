ПАНГЕНЕЗИС

ПАНГЕНЕЗИС - гипотеза Чарльза Дарвина о механизме воспроизведения в потомстве признаков предыдущих поколений.

С её по­мо­щью он пы­тал­ся объ­яс­нить яв­ле­ния раз­мно­же­ния (как по­ло­во­го, так и бес­по­ло­го), а так­же ре­ге­не­ра­цию. Со­глас­но пангенезису, все клет­ки ор­га­низ­ма от­де­ля­ют мель­чай­шие час­ти­цы - гем­му­лы, ко­то­рые ска­п­ли­ва­ют­ся в по­ло­вых ор­га­нах и об­ра­зу­ют по­ло­вые клет­ки; за счёт это­го про­ис­хо­дит на­сле­до­ва­ние при­зна­ков, в том числе и вновь при­об­ре­тён­ных.

Гипотеза пангенезиса воз­ро­ди­ла пред­став­ле­ния древ­них на­тур­фи­ло­со­фов (Де­мок­рит, Гип­по­крат), о чём не по­доз­ре­вал Дар­вин. Он хо­ро­шо по­ни­мал её умо­зрительный ха­рак­тер и на­зы­вал «вре­мен­ной ги­по­те­зой»; она не по­лу­чи­ла ни под­держ­ки, ни экс­пе­риментального под­твер­жде­ния других учё­ных. Ф. Галь­тон, например, пы­та­ясь вы­яс­нить (1871), име­ют­ся ли в кро­ви гем­му­лы, от­вет­ст­вен­ные за ок­ра­ску шер­сти, пе­ре­ли­вал кровь от тём­но­ок­ра­шен­ных кро­ли­ков свет­лоо­кра­шен­ным и ни­ка­ко­го влия­ния на ок­ра­ску шер­сти у по­том­ст­ва не об­на­ру­жил.

Ис­то­рическое зна­че­ние дар­ви­нов­ской ги­по­те­зы пангенезиса в том, что в ней со­дер­жит­ся под­твер­ждён­ное в даль­ней­шем пред­став­ле­ние о дис­крет­но­сти (кор­пус­ку­ляр­но­сти) ма­те­ри­аль­ной ос­но­вы на­след­ст­вен­но­сти. Прин­ци­пи­аль­но иной ха­рак­тер име­ла тео­рия внут­ри­кле­точ­но­го пангенезиса (X. Де Фриз, 1889 год), со­глас­но ко­то­рой в яд­ре клет­ки со­дер­жат­ся «пан­ге­ны», кон­тро­ли­рую­щие все при­зна­ки це­ло­го ор­га­низ­ма, а в про­то­плаз­му вы­хо­дят лишь те «пан­ге­ны», ко­то­рые оп­ре­де­ля­ют тип кле­ток.

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