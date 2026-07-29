ПАНГЕНЕЗИС
ПАНГЕНЕЗИС - гипотеза Чарльза Дарвина о механизме воспроизведения в потомстве признаков предыдущих поколений.
С её помощью он пытался объяснить явления размножения (как полового, так и бесполого), а также регенерацию. Согласно пангенезису, все клетки организма отделяют мельчайшие частицы - геммулы, которые скапливаются в половых органах и образуют половые клетки; за счёт этого происходит наследование признаков, в том числе и вновь приобретённых.
Гипотеза пангенезиса возродила представления древних натурфилософов (Демокрит, Гиппократ), о чём не подозревал Дарвин. Он хорошо понимал её умозрительный характер и называл «временной гипотезой»; она не получила ни поддержки, ни экспериментального подтверждения других учёных. Ф. Гальтон, например, пытаясь выяснить (1871), имеются ли в крови геммулы, ответственные за окраску шерсти, переливал кровь от тёмноокрашенных кроликов светлоокрашенным и никакого влияния на окраску шерсти у потомства не обнаружил.
Историческое значение дарвиновской гипотезы пангенезиса в том, что в ней содержится подтверждённое в дальнейшем представление о дискретности (корпускулярности) материальной основы наследственности. Принципиально иной характер имела теория внутриклеточного пангенезиса (X. Де Фриз, 1889 год), согласно которой в ядре клетки содержатся «пангены», контролирующие все признаки целого организма, а в протоплазму выходят лишь те «пангены», которые определяют тип клеток.