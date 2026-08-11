ПАНФИЛОВЦЫ

Воины 316-й стрелковой дивизии, мужественно сражавшиеся в 1941, в Великую Отечественную войну, с немецко-фашистскими войсками на подступах к Москве на волоколамском направлении.

Сформирована в соответствии с приказом командующего Среднеазиатским военным округом (САВО) в период с 14 июля по 14 августа 1941 г. в городе Алма-Ата Казахской ССР как 316-я стрелковая дивизия. В ее состав влились прежде всего рабочие, служащие и колхозники Казахской и Киргизской ССР. Командование дивизией было поручено генерал-майору И. В. Панфилову. 15 августа 1941 г. дивизия была отправлена на Северо-Западный фронт. 25 августа-5 октября 1941 г. — в составе 52-й армии этого фронта. Занимала оборону в районе Малой Вишеры, активных боевых действий в этот период не вела, продолжала боевую учебу. 6 октября 1941 г. в связи с крайне тяжелым положением на дальних подступах к Москве, сложившемся в ходе прорыва немецкими войсками стратегического фронта на западном направлении, дивизия начала переброску под Москву. 14 октября 1941 г. вошла в состав 16-й армии Западного фронта, формировавшейся с 13 октября под командованием генерал-майора К. К. Рокоссовского для прикрытия волоколамского направления. Учитывая высокую боеготовность 316-й стрелковой дивизии, именно ей командарм отвел южный участок фронта, считая его направлением вероятного главного удара. 15 октября противник нанес основной удар на участке обороны этой дивизии, имея соотношение сил 3:1 при безусловном превосходстве в танках и авиации. Части дивизии И. В. Панфилова стойко сражались, медленно отводя свои части от одного тактического рубежа к другому. Немцы, рассчитывавшие с ходу прорваться по Волоколамскому шоссе к Москве, не смогли сломить сопротивления дивизии, потеряв в этих боях до 90 танков и несколько батальонов пехоты. Позже среди трофейных документов был найден доклад командира 5-го армейского корпуса вермахта, в котором говорилось: «...316-я русская дивизия, которая осталась неразбитой и имеет в своем составе много хорошо обученных солдат, ведет поразительно упорную борьбу... и в некоторых местах она переходит в контратаки». 16 ноября 1941 г. началось новое германское наступление на Москву. После мощной авиационной и артиллерийской подготовки противник обрушился на 316-ю стрелковую дивизию силами 2-й и 11-й танковых дивизий. У панфиловцев после октябрьских боев почти не осталось средств противотанковой обороны. Основной удар танковой армады врага пришелся по 4-й и 6-й стрелковым ротам 2-го батальона 1075-го стрелкового полка, оборонявшимся у разъезда Дубосеково и деревни Петелино. Обе роты проявили себя стойко в этом неравном бою, отбив несколько атак с помощью гранат и бутылок с зажигательной смесью, подбив при этом 24 танка. Наиболее массированным атакам подверглись позиции 4-й роты во главе с политруком Василием Георгиевичем Клочковым, в которой к концу боя уцелело всего 20-25 человек. Именно этот бой вошел в историю как подвиг 28 героев-панфиловцев у разъезда Дубосеково и стал символом массового героизма, проявленного воинами Панфиловской дивизии. В этот день в донесении И. В. Сталину командующий Западным фронтом Г. К. Жуков писал: «За проявленную отвагу в боях, за стойкость, мужество и героизм всего личного состава дивизии в борьбе с фашистами, ходатайствую о присвоении 316-й стрелковой дивизии звания гвардейской дивизии и награждении ее орденом "Красное Знамя"». Уже 18 ноября 1941 г. дивизия была переименована в 8-ю гвардейскую и награждена орденом Красного Знамени. В тот же день погиб в бою у деревни Гусенево ее легендарный командир генерал-майор Иван Васильевич Панфилов. 23 ноября 1941 г. 8-й гвардейской стрелковой дивизии было присвоено его имя. С 5 по 14 декабря 1941 г. дивизия в составе 16-й армии участвовала в контрнаступлении советских войск под Москвой. 19 января 1942 г. она была передислоцирована на Северо-Западный фронт для участия в боях против Демянской группировки противника. 3 февраля 1942 г. в составе 2-го гвардейского стрелкового корпуса Северо-Западного фронта прорывала линию обороны противника восточнее города Старая Русса и с боями прошла до 200 км по тылам врага. В дальнейшем дивизия сражалась на реке Ловать, участвовала в Новгородско-Лужской, Режицко-Двинской, Мадонской и Рижской наступательных операциях. В конце войны в составе 10-й гвардейской армии участвовала в блокаде войск противника на Курляндском полуострове. Свыше 14 тыс. воинов дивизии были награждены орденами и медалями, 33 воинам присвоено звание Герой Советского Союза.

Исторические источники:

Подвиг у стен Москвы. Алма-Ата, 1967.

Автор статьи: Мартынов В. Е.

©Великая Отечественная война. 1941-1945: Энциклопедия. 2-е изд., испр. и доп.// Отв. ред. А.О. Чубарьян; редактор, руководитель авторского коллектива М.Ю. Мягков. М.: Олма Медиа Групп, 2015