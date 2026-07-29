ПАНЕЯХ ВИКТОР МОИСЕЕВИЧ

Советский и российский историк. Доктор исторических наук (1974), главный научный сотрудник-консультант отдела древней истории России СПбИИ РАН, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге.

Родился 30 июня 1930 года в Саратове. В 1953 году окончил исторический факультет Ленинградского государственного университета.

В 1953–1958 годах преподавал историю в ленинградской школе рабочей молодежи № 151.

С 1956 по 1959 год обучался в аспирантуре Ленинградского отделения Института истории АН СССР. С 1960 года – сотрудник Санкт-Петербургского отделения Института истории РАН (до 1992 года – Ленинградское отделение Института истории СССР АН СССР; с 1992 по 2000 год - Санкт-Петербургский филиал Института российской истории РАН). С 2011 года – главный научный сотрудник-консультант.

В 1961 году под руководством Б.А. Романова защитил кандидатскую диссертацию на тему ««Кабальное холопство в Русском государстве XVI в.».

В 1974 году защитил докторскую диссертацию на тему «Холопство в XVI—начале XVII века».

С 1995 по 1997 год – декан факультета истории Европейского университета в Санкт-Петербурге. С 1996 года – профессор факультета истории ЕУСПб.

Автор более 210 научных публикаций. В область научных интересов входят отечественная история XVI–XVII веков, источниковедение и историография, археография и дипломатика, категории зависимого население средневековой Руси, крестьянская война 1773–1775 годов.

Сочинения

Историографические этюды. СПб., 2005;

Кабальное холопство на Руси XVI веке Л., 1967;

Пугачев и его сподвижники. М.; Л., 1965. (В соавторстве с Ю.А.Лимоновым и В.В.Мавродиным.);

Пугачев и пугачевцы. Л., 1974. (В соавторстве с Ю.А.Лимоновым и В.В.Мавродиным.);

Творчество и судьба историка: Борис Александрович Романов. СПб., 2000;

Холопство в первой половине XVII в. Л., 1984;

Холопство в XVI—нач. XVII вв. Л., 1975;

Время возникновения древнерусского частного акта (Историографические заметки) // Вспомогательные исторические дисциплины. 1994. Вып.25. С.19-40;

Вспомогательные исторические дисциплины в научном наследии В.Б.Кобрина // Вспомогательные исторические дисциплины. 1993. Т.24. С.304-315;

«Люди и нравы древней Руси» Бориса Александровича Романова: судьба книги // Тр. Отд. древнерус. литературы. СПб.,1997. Т.50. С.825-839;

«Настоящая жизнь»: Борис Александрович Ромнов - студент Петербургского университета. 1906 - 1911. Сб. науч. ст.: К 60-летию И.Я. Фроянова. СПб.,1996. С.723-737;

О петербургской исторической школе и ее судьбе // Отечественная история. 2000. №5. С.105-118. (В соавторстве с Б.В. Ананьичем.);

Русские историки после октября семнадцатого // Vittorio. Международный научный сборник, посвященный 75-летию Витторио Страды. М.,2005. С.266-287;

Упразднение Ленинградского отделения Иснститута истории АН СССР в 1953 // Вопросы истории. 1993. №10. С.19-27;

Яков Соломонович Лурье и петербургская историческая школа // In memoriam. Сб. памяти Я.С. Лурье. СПб.,1997. С.133-146;

The St. Petersburg school of history and its fate // Historiography of Imperial Russia. London, 1999. P.146-152. (В соавторстве с Б.В. Ананьичем.)