ПАНЕВЕЖИС

ПАНЕВЕЖИС - город в северной части Литвы, административный центр Паневежского района.

Население 97,3 тысяч человек (2013). Рас­по­ло­жен в северной час­ти Сред­не­ли­тов­ской низ­мен­но­сти, на реке Ня­ве­жис (в восточной час­ти го­ро­да на ней со­ору­же­но во­до­хра­ни­ли­ще). Узел ав­то­до­рог: че­рез паневежис про­хо­дят ме­ж­ду­народная ав­то­ма­ги­ст­раль «Via Baltica» (Тал­лин - Ри­га - Па­не­ве­жис - Кау­нас - Вар­ша­ва), ав­то­трас­са Виль­нюс - Па­не­ве­жис. Железнодорожная стан­ция (гру­зо­вое со­об­ще­ние). Аэ­ро­порт.

По­се­ле­ние ис­то­ри­че­ски со­стоя­ло из двух час­тей - Ста­ро­го Па­не­ве­жи­са и Но­во­го Па­не­ве­жи­са. Впер­вые Паневежис упо­ми­на­ет­ся в гра­мо­те великого князя ли­тов­ско­го Алек­сан­д­ра Ягел­лон­чи­ка 7.9.1503 года. Се­ле­ние на пра­вом бе­ре­гу реки Ня­ве­жис к середине XVI века из­вест­но как Ста­рый Па­не­ве­жис. В 1661 по­лу­чил при­ви­ле­гию про­во­дить яр­мар­ки. Но­вый Па­не­ве­жис ос­но­ван к югу от Ста­ро­го Па­не­ве­жи­са на ле­вом бе­ре­гу реки Ня­ве­жис. Впер­вые упо­ми­на­ет­ся в 1519 году. По­сле административной ре­фор­мы 1565-1566 годов в Ве­ли­ком кня­же­ст­ве Ли­тов­ском центр Упит­ско­го по­ве­та. По­сле по­жа­ра 1780 ме­ж­ду Ста­рым Па­не­ве­жи­сом и Но­вым Па­не­ве­жи­сом ос­но­ва­но м. Ни­ко­ла­ев (ли­товский Mi­ko­la­ja­vas; на­зва­но в честь ини­циа­то­ра строи­тель­ст­ва ка­но­ни­ка Ни­ко­лая Тыш­ке­ви­ча). В 1791 году Новый Паневежис получил городские права (в 1915 году к нему присоединены Ста­рый Па­не­ве­жис и Ни­ко­лаев).

По 3-му раз­де­лу Ре­чи По­спо­ли­той (1795) во­шёл в со­став Российской им­пе­рии, до 1917 года офи­ци­аль­но на­зы­вал­ся По­не­веж. Центр Упит­ско­го (1795-1845), По­не­веж­ско­го (с 1845) уезда Ви­лен­ской губернии (1795-1796 годы; в 1796 году Ви­лен­ское на­ме­ст­ни­че­ст­во), Ли­товской губернии (1797-1801), Ви­лен­ской губернии (1801-1842 годы; до 1840 года Ли­тов­ско-Ви­лен­ская), Ко­вен­ской губернии (с 1842 года). В 1873 году от­кры­то по­сто­ян­ное дви­же­ние по железно-дорожной ли­нии Кал­ку­ны (ны­не в чер­те Дау­гав­пил­са, Лат­вия) - Рад­зи­ви­лиш­ки (ны­не Рад­ви­лиш­кис). В конце XIX века в Паневежисе ста­ли по­яв­лять­ся промышленные пред­при­ятия (ви­но­ку­рен­ный, пи­во­ва­рен­ный, та­бач­ный за­во­ды и другие). Во вре­мя 1-й ми­ро­вой вой­ны за­хва­чен 14(27).7.1915 года германскими вой­ска­ми, во­шёл в со­здан­ную ок­ку­пационными вла­стя­ми административно-территориальную еди­ни­цу Обе­рост. С 1918 года в со­ста­ве Ли­товской рес­пуб­ли­ки, уезд­ный го­род (1918-1940). С 1926 года центр епи­скоп­ст­ва. С 21.7.1940 года в со­ста­ве Ли­товской ССР, уезд­ный центр (1940-1950). Во вре­мя 2-й ми­ро­вой вой­ны 29.6.1941 года ок­ку­пи­ро­ван германской ар­ми­ей, мно­го­численное еврейское на­се­ле­ние го­ро­да (в 1923 году 35,6% от об­щей чис­лен­но­сти) бы­ло поч­ти пол­но­стью унич­то­же­но. Ос­во­бо­ж­дён 22.7.1944 года вой­ска­ми 1-го При­бал­тий­ско­го фрон­та в хо­де Шяу­ляй­ской опе­ра­ции. Рай­он­ный центр Шя­у­ляй­ской области Ли­товской ССР (1950-1953), Ли­товской ССР (1953-1990), Ли­товской Рес­пуб­ли­ки (с 1990). Во 2-й половине XX века раз­ви­вал­ся как промышленный центр - по­строе­ны за­во­ды: ка­бель­ный, ав­то­ком­прес­сор­ный, сте­коль­ный, ме­тал­лур­ги­че­ский, «Ekra­nas» (в 1980-е годы один из круп­ней­ших в Ев­ро­пе про­из­во­ди­те­лей ки­не­ско­пов). Уездный (1995-2010), рай­он­ный (с 2010) центр.

На пра­вом бе­ре­гу реки Ня­ве­жис рас­по­ло­жен кос­тёл Апо­сто­лов Пет­ра и Пав­ла с 2 ко­ло­коль­ня­ми западного фа­са­да (1877-1885 годы, архитектор У. Го­ли­не­ви­чус). На ле­вом бе­ре­гу со­хра­ни­лись: зда­ние бывшего ар­хи­ва Упит­ско­го по­ве­то­во­го су­да (1614), кос­тёл Святой Трои­цы (1803 год; в 1847-1918 годы пра­во­слав­ная цер­ковь в честь Ка­зан­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри) бывшего мо­на­сты­ря пиа­ров (ос­но­ван в 1727 году, за­крыт в 1832 году), еван­ге­лическая цер­ковь (1845), де­ревенская клад­би­щен­ская пра­во­слав­ная Вос­кре­сен­ская церковь (ос­вя­ще­на в 1892 году) и другие. В XX веке по­строе­ны: од­но­ба­шен­ный ка­фед­раль­ный со­бор Хри­ста Ца­ря (1908-1930), зда­ние бан­ка (1932 год, архитектор М. Сон­гай­ла, скульп­тор Ю. Зи­ка­рас); Дво­рец спор­та (1965), гос­ти­ни­ца «Ня­ве­жис» (1972). Па­мят­ник великому князю ли­тов­ско­му Алек­сан­д­ру Ягел­лон­чи­ку. Городской парк «Сян­ва­ге» (в ста­ром рус­ле реки Ня­ве­жис; мно­го­численные скульп­ту­ры и ланд­шафт­ные ком­по­зи­ции).

Паневежис - важ­ный ре­гио­наль­ный центр об­ра­зо­ва­ния и куль­ту­ры. Па­не­веж­ский институт Кау­нас­ско­го тех­но­ло­гического университета. Пуб­лич­ная библиотека имени Г. Пет­кя­ви­чай­те-Би­те. Крае­вед­че­ский му­зей (1925). Ху­дожественная га­ле­рея, фо­то­га­ле­рея. Вы­ста­воч­ный дво­рец. Дра­ма­тический те­атр имени Ю. Миль­ти­ни­са (ос­но­ван в 1940 году Ю. Миль­ти­ни­сом, с 1995 года современное название). Музей те­атр (1993). Ме­ж­ду­народный фес­ти­валь ку­коль­ных те­ат­ров «Ла­га­ми­нас» (про­во­дит­ся 1 раз в 2 го­да).

Круп­ный спор­тив­ный центр. Про­во­дят­ся ме­ж­ду­народные (чем­пио­на­ты ми­ра по три­ат­ло­ну, муж­ской чем­пио­нат Ев­ро­пы по бас­кет­бо­лу 2011 года, и другие) и национальные спор­тив­ные со­стя­за­ния. Фут­боль­ный клуб «Эк­ра­нас» - мно­го­крат­ный чем­пи­он Лит­вы (в 1993-2012). Един­ст­вен­ный в стра­нах Бал­тии 250-мет­ро­вый мо­то­цик­лет­ный трек - «Ци­до аре­на» (2008).

Ос­но­ва городской эко­но­ми­ки - промышленное ­производство. Сре­ди круп­ных пред­при­ятий ма­ши­но­строе­ния и ме­тал­ло­об­ра­бот­ки - за­во­ды: ав­то­ком­прес­сор­ный «Panevėžio Aurida» (ком­прес­со­ры для ав­то­мо­би­лей, трол­лей­бу­сов и трам­ва­ев, в том числе на экс­порт), ав­то­при­це­пов «Schmitz Cargobull Baltic» (фи­ли­ал германской ком­па­нии «Schmitz Cargobull»), ка­бель­ный «Liet­ka­belis» (мед­ные эма­ли­рованные про­во­да, ка­бе­ли свя­зи), элек­тро­тех­нический «Rifas» (рас­пре­де­лительные уст­рой­ст­ва, пре­об­ра­зо­ва­те­ли час­то­ты то­ка, транс­фор­ма­тор­ные под­стан­ции и другие). Про­изводство ото­пи­тель­ных кон­век­то­ров, обо­ру­до­ва­ния для фор­мов­ки пла­сти­ко­вой та­ры, про­фи­лей из оцин­ко­ван­ной ста­ли и прочее. Другие круп­ные пред­прия­тия: мы­ло­ва­рен­ная фаб­ри­ка «Naujoji Rin­gu­va» (один из круп­ней­ших в стра­нах Бал­тии про­из­во­ди­те­лей мою­щих средств), за­вод фир­мы IGIS (один из ве­ду­щих ли­товских про­из­води­те­лей ла­ко­кра­соч­ной про­дук­ции, от­де­лоч­ных ма­те­риа­лов и другого), сте­коль­ный за­вод «Guartis». Пред­при­ятия по про­изводству ме­бе­ли и три­ко­таж­ных из­де­лий (рас­по­ло­же­ны главным образом на тер­ри­то­рии Норвежского промышленнго пар­ка, соз­дан­но­го в 2001 на ба­зе за­во­да точ­ной ме­ха­ни­ки), льно­ком­би­нат «Linas», швей­ная фаб­ри­ка. Мо­лоч­ный, мяс­ной и спир­то­вой ком­би­наты, са­хар­ный за­вод, ПО пи­во­ва­рен­ной промышленности «Kalna­pilis», ком­би­кор­мо­вый за­вод.

Паневежис - один из цен­тров фор­ми­рую­щей­ся «си­ли­ко­но­вой до­ли­ны». Дей­ст­ву­ют: Па­не­веж­ский центр ме­ха­тро­ни­ки (на­учные ис­сле­до­ва­ния в об­лас­ти на­но­тех­но­ло­гий и другие), соз­дан­ные на ба­зе обанк­ро­тив­ше­го­ся за­во­да «Ekranas» Центр ин­ду­ст­рии и ло­ги­сти­ки и На­уч­но-тех­но­ло­гический центр. В Паневежисе - штаб-квар­ти­ра круп­но­го сельско-хозяйственного хол­дин­га «Linas Agro Group», от­де­ле­ния ве­ду­щих ли­товских бан­ков и стра­хо­вых ком­па­ний.

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