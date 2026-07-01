ПАНЕВЕЖИС
ПАНЕВЕЖИС - город в северной части Литвы, административный центр Паневежского района.
Население 97,3 тысяч человек (2013). Расположен в северной части Среднелитовской низменности, на реке Нявежис (в восточной части города на ней сооружено водохранилище). Узел автодорог: через паневежис проходят международная автомагистраль «Via Baltica» (Таллин - Рига - Паневежис - Каунас - Варшава), автотрасса Вильнюс - Паневежис. Железнодорожная станция (грузовое сообщение). Аэропорт.
Поселение исторически состояло из двух частей - Старого Паневежиса и Нового Паневежиса. Впервые Паневежис упоминается в грамоте великого князя литовского Александра Ягеллончика 7.9.1503 года. Селение на правом берегу реки Нявежис к середине XVI века известно как Старый Паневежис. В 1661 получил привилегию проводить ярмарки. Новый Паневежис основан к югу от Старого Паневежиса на левом берегу реки Нявежис. Впервые упоминается в 1519 году. После административной реформы 1565-1566 годов в Великом княжестве Литовском центр Упитского повета. После пожара 1780 между Старым Паневежисом и Новым Паневежисом основано м. Николаев (литовский Mikolajavas; названо в честь инициатора строительства каноника Николая Тышкевича). В 1791 году Новый Паневежис получил городские права (в 1915 году к нему присоединены Старый Паневежис и Николаев).
По 3-му разделу Речи Посполитой (1795) вошёл в состав Российской империи, до 1917 года официально назывался Поневеж. Центр Упитского (1795-1845), Поневежского (с 1845) уезда Виленской губернии (1795-1796 годы; в 1796 году Виленское наместничество), Литовской губернии (1797-1801), Виленской губернии (1801-1842 годы; до 1840 года Литовско-Виленская), Ковенской губернии (с 1842 года). В 1873 году открыто постоянное движение по железно-дорожной линии Калкуны (ныне в черте Даугавпилса, Латвия) - Радзивилишки (ныне Радвилишкис). В конце XIX века в Паневежисе стали появляться промышленные предприятия (винокуренный, пивоваренный, табачный заводы и другие). Во время 1-й мировой войны захвачен 14(27).7.1915 года германскими войсками, вошёл в созданную оккупационными властями административно-территориальную единицу Оберост. С 1918 года в составе Литовской республики, уездный город (1918-1940). С 1926 года центр епископства. С 21.7.1940 года в составе Литовской ССР, уездный центр (1940-1950). Во время 2-й мировой войны 29.6.1941 года оккупирован германской армией, многочисленное еврейское население города (в 1923 году 35,6% от общей численности) было почти полностью уничтожено. Освобождён 22.7.1944 года войсками 1-го Прибалтийского фронта в ходе Шяуляйской операции. Районный центр Шяуляйской области Литовской ССР (1950-1953), Литовской ССР (1953-1990), Литовской Республики (с 1990). Во 2-й половине XX века развивался как промышленный центр - построены заводы: кабельный, автокомпрессорный, стекольный, металлургический, «Ekranas» (в 1980-е годы один из крупнейших в Европе производителей кинескопов). Уездный (1995-2010), районный (с 2010) центр.
На правом берегу реки Нявежис расположен костёл Апостолов Петра и Павла с 2 колокольнями западного фасада (1877-1885 годы, архитектор У. Голиневичус). На левом берегу сохранились: здание бывшего архива Упитского поветового суда (1614), костёл Святой Троицы (1803 год; в 1847-1918 годы православная церковь в честь Казанской иконы Божией Матери) бывшего монастыря пиаров (основан в 1727 году, закрыт в 1832 году), евангелическая церковь (1845), деревенская кладбищенская православная Воскресенская церковь (освящена в 1892 году) и другие. В XX веке построены: однобашенный кафедральный собор Христа Царя (1908-1930), здание банка (1932 год, архитектор М. Сонгайла, скульптор Ю. Зикарас); Дворец спорта (1965), гостиница «Нявежис» (1972). Памятник великому князю литовскому Александру Ягеллончику. Городской парк «Сянваге» (в старом русле реки Нявежис; многочисленные скульптуры и ландшафтные композиции).
Паневежис - важный региональный центр образования и культуры. Паневежский институт Каунасского технологического университета. Публичная библиотека имени Г. Петкявичайте-Бите. Краеведческий музей (1925). Художественная галерея, фотогалерея. Выставочный дворец. Драматический театр имени Ю. Мильтиниса (основан в 1940 году Ю. Мильтинисом, с 1995 года современное название). Музей театр (1993). Международный фестиваль кукольных театров «Лагаминас» (проводится 1 раз в 2 года).
Крупный спортивный центр. Проводятся международные (чемпионаты мира по триатлону, мужской чемпионат Европы по баскетболу 2011 года, и другие) и национальные спортивные состязания. Футбольный клуб «Экранас» - многократный чемпион Литвы (в 1993-2012). Единственный в странах Балтии 250-метровый мотоциклетный трек - «Цидо арена» (2008).
Основа городской экономики - промышленное производство. Среди крупных предприятий машиностроения и металлообработки - заводы: автокомпрессорный «Panevėžio Aurida» (компрессоры для автомобилей, троллейбусов и трамваев, в том числе на экспорт), автоприцепов «Schmitz Cargobull Baltic» (филиал германской компании «Schmitz Cargobull»), кабельный «Lietkabelis» (медные эмалированные провода, кабели связи), электротехнический «Rifas» (распределительные устройства, преобразователи частоты тока, трансформаторные подстанции и другие). Производство отопительных конвекторов, оборудования для формовки пластиковой тары, профилей из оцинкованной стали и прочее. Другие крупные предприятия: мыловаренная фабрика «Naujoji Ringuva» (один из крупнейших в странах Балтии производителей моющих средств), завод фирмы IGIS (один из ведущих литовских производителей лакокрасочной продукции, отделочных материалов и другого), стекольный завод «Guartis». Предприятия по производству мебели и трикотажных изделий (расположены главным образом на территории Норвежского промышленнго парка, созданного в 2001 на базе завода точной механики), льнокомбинат «Linas», швейная фабрика. Молочный, мясной и спиртовой комбинаты, сахарный завод, ПО пивоваренной промышленности «Kalnapilis», комбикормовый завод.
Паневежис - один из центров формирующейся «силиконовой долины». Действуют: Паневежский центр мехатроники (научные исследования в области нанотехнологий и другие), созданные на базе обанкротившегося завода «Ekranas» Центр индустрии и логистики и Научно-технологический центр. В Паневежисе - штаб-квартира крупного сельско-хозяйственного холдинга «Linas Agro Group», отделения ведущих литовских банков и страховых компаний.