ПАНЕТИЙ

ПАНЕТИЙ. Из Родоса, древнегреческий философ-стоик, наряду с его учеником Посидонием виднейший представитель «Средней Стои».

В 149 году до нашей эры за­ни­мал долж­ность жре­ца По­сей­до­на Кон­но­го в Лин­до­се (Ро­дос), учил­ся у Кра­те­та из Мал­ла в Пер­га­ме и схо­лар­хов сто­ической шко­лы в Афи­нах - Дио­ге­на Ва­ви­лон­ско­го и Ан­ти­пат­ра из Тар­са. В 140 году пе­ре­ехал в Рим, где сбли­зил­ся с Пуб­ли­ем Кор­не­ли­ем Сци­пио­ном Эми­лиа­ном (вме­сте с ис­то­ри­ком По­ли­би­ем и другими вхо­дил в так называемый кру­жок Сци­пио­на), в 139-138 годы со­про­во­ж­дал его в пу­те­ше­ст­вии по Восточному Сре­ди­зем­но­мо­рью (Еги­пет, Ро­дос, Пер­гам, Си­рия). Жил по­пе­ре­мен­но в Ри­ме и Афи­нах, с 129 года в те­че­ние 20 лет воз­глав­лял сто­ическую шко­лу в Афи­нах.

Со­чи­не­ния Панетия ка­са­лись про­блем эти­ки, пси­хо­ло­гии, по­ли­ти­ки, тео­ло­гии и ис­тории фи­ло­со­фии. Главное со­чи­не­ние Панетия - этический трак­тат «О дол­ге» («Περὶ τοῦ ϰα- θήϰοντος »), греческий ори­ги­нал ко­то­ро­го ут­ра­чен, но латинским пе­ре­ло­же­ни­ем его яв­ля­ет­ся трак­тат Ци­це­ро­на «Об обя­зан­но­стях» («De officiis»). В ос­но­ве трак­та­та Ци­це­рона «О го­су­дар­ст­ве» так­же ле­жит ут­ра­чен­ное со­чи­не­ние Панетия. Дру­гие со­чи­не­ния: «О бла­го­рас­по­ло­же­нии ду­ха», «О долж­но­стях», «О га­да­нии», «О про­виде­нии», «О фи­ло­соф­ских шко­лах», «О Со­кра­те».

Пред­при­ня­тый Панетием пе­ре­смотр из­на­чаль­но­го уче­ния стои­циз­ма был от­час­ти обу­слов­лен влия­ни­ем фи­ло­со­фии Пла­то­на и Ари­сто­те­ля .

В фи­ло­со­фии при­ро­ды («фи­зи­ке») Панетий от­верг вос­хо­дя­щее к Ге­рак­ли­ту сто­ическое уче­ние о пе­рио­дическом сго­ра­нии кос­мо­са, ве­ру в ас­т­ро­ло­гию и ман­ти­ку, от­ри­цал бес­смер­тие ду­ши.

В эти­ке он от­стаи­вал прин­цип по­сте­пен­но­го мо­раль­но­го со­вер­шен­ст­во­ва­ния, или «про­грес­са» (προϰοπή), и по­ста­рал­ся смяг­чить ри­го­ризм древ­них стои­ков, пе­ре­не­ся ак­цент с фак­ти­че­ски не­дос­ти­жи­мо­го идеа­ла нравственного со­вер­шен­ст­ва муд­ре­ца на прак­тическую мо­раль обыч­но­го че­ло­ве­ка. В этой свя­зи он от­верг сто­ический иде­ал «ис­ко­ре­не­ния стра­стей» (апа­тии) как не­пре­мен­но­го ус­ло­вия сча­стья и до­пус­кал воз­мож­ность по­зи­тив­ных эмо­ций, при­знав цен­ность та­ких обыч­ных че­ло­ве­че­ских благ, как здо­ро­вье, кра­со­та и бо­гат­ст­во, ра­нее объ­яв­ляв­ших­ся «без­раз­лич­ны­ми».

В по­ли­тической фи­ло­со­фии Панетий сле­до­вал ари­сто­те­ле­вой тео­рии «сме­шан­ной кон­сти­ту­ции» как наи­луч­ше­го государственного уст­рой­ст­ва, со­че­таю­ще­го эле­мен­ты де­мо­кра­тии, ари­сто­кра­тии и мо­нар­хии.

В фи­ло­со­фии ре­ли­гии Панетий раз­ли­чал три ви­да тео­ло­гии: тео­ло­гию по­этов, ос­но­ван­ную на ан­тро­мор­физ­ме и по­то­му лож­ную, тео­ло­гию фи­ло­со­фов - вер­ную, но прак­ти­че­ски бес­по­лез­ную, и тео­ло­гию по­ли­ти­ков-за­ко­но­ве­дов, слу­жа­щую опо­рой тра­диционному куль­ту и прак­ти­че­ски не­об­хо­ди­мую.

Дея­тель­ность Панетия сыг­ра­ла зна­чительную роль в рас­про­стра­не­нии (осо­бен­но че­рез кру­жок Сци­пио­на) греческих куль­тур­ных идеа­лов, в том числе идей стои­циз­ма, в об­ра­зо­ван­ных сло­ях римского об­ще­ст­ва. С идея­ми Панетия свя­зы­ва­ют римский тер­мин «humanitas» (осо­бен­но у Ци­це­ро­на), обо­зна­чав­ший куль­тур­ную утон­чён­ность как нравственный иде­ал.

Сочинения:

[Фраг­мен­ты]: Panaetii Rhodii Frag­men­ta / Ed. M. van Sraaten. Leiden, 1962;

Panezio di Rodi: testimonianze / A cura di Fr. Alessi. [Na­poli], 1997.