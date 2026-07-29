ПАНЕТИЙ
ПАНЕТИЙ. Из Родоса, древнегреческий философ-стоик, наряду с его учеником Посидонием виднейший представитель «Средней Стои».
В 149 году до нашей эры занимал должность жреца Посейдона Конного в Линдосе (Родос), учился у Кратета из Малла в Пергаме и схолархов стоической школы в Афинах - Диогена Вавилонского и Антипатра из Тарса. В 140 году переехал в Рим, где сблизился с Публием Корнелием Сципионом Эмилианом (вместе с историком Полибием и другими входил в так называемый кружок Сципиона), в 139-138 годы сопровождал его в путешествии по Восточному Средиземноморью (Египет, Родос, Пергам, Сирия). Жил попеременно в Риме и Афинах, с 129 года в течение 20 лет возглавлял стоическую школу в Афинах.
Сочинения Панетия касались проблем этики, психологии, политики, теологии и истории философии. Главное сочинение Панетия - этический трактат «О долге» («Περὶ τοῦ ϰα- θήϰοντος »), греческий оригинал которого утрачен, но латинским переложением его является трактат Цицерона «Об обязанностях» («De officiis»). В основе трактата Цицерона «О государстве» также лежит утраченное сочинение Панетия. Другие сочинения: «О благорасположении духа», «О должностях», «О гадании», «О провидении», «О философских школах», «О Сократе».
Предпринятый Панетием пересмотр изначального учения стоицизма был отчасти обусловлен влиянием философии Платона и Аристотеля.
В философии природы («физике») Панетий отверг восходящее к Гераклиту стоическое учение о периодическом сгорании космоса, веру в астрологию и мантику, отрицал бессмертие души.
В этике он отстаивал принцип постепенного морального совершенствования, или «прогресса» (προϰοπή), и постарался смягчить ригоризм древних стоиков, перенеся акцент с фактически недостижимого идеала нравственного совершенства мудреца на практическую мораль обычного человека. В этой связи он отверг стоический идеал «искоренения страстей» (апатии) как непременного условия счастья и допускал возможность позитивных эмоций, признав ценность таких обычных человеческих благ, как здоровье, красота и богатство, ранее объявлявшихся «безразличными».
В политической философии Панетий следовал аристотелевой теории «смешанной конституции» как наилучшего государственного устройства, сочетающего элементы демократии, аристократии и монархии.
В философии религии Панетий различал три вида теологии: теологию поэтов, основанную на антроморфизме и потому ложную, теологию философов - верную, но практически бесполезную, и теологию политиков-законоведов, служащую опорой традиционному культу и практически необходимую.
Деятельность Панетия сыграла значительную роль в распространении (особенно через кружок Сципиона) греческих культурных идеалов, в том числе идей стоицизма, в образованных слоях римского общества. С идеями Панетия связывают римский термин «humanitas» (особенно у Цицерона), обозначавший культурную утончённость как нравственный идеал.
Сочинения:
[Фрагменты]: Panaetii Rhodii Fragmenta / Ed. M. van Sraaten. Leiden, 1962;
Panezio di Rodi: testimonianze / A cura di Fr. Alessi. [Napoli], 1997.