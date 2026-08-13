ПАНЕРАИ

ПАНЕРАИ Роландо - итальянский певец.

Учил­ся у В. Фрац­ци во Фло­рен­ции, у Дж. Ар­ма­ни и Дж. Тесс в Ми­ла­не . Де­бю­ти­ро­вал как опер­ный пе­вец в 1946 во Фло­рен­ции в пар­тии лор­да Эш­то­на («Лю­чия ди Лам­мер­мур» Г. До­ни­цет­ти). 1-я премьера ме­ж­ду­народного кон­кур­са «Ад­риа­но Бел­ли» в Спо­ле­то (1947). Пел в круп­ней­ших те­ат­рах ми­ра: ми­лан­ском «Ла Ска­ла» (впер­вые в 1951 году), лон­дон­ском «Ко­вент-Гар­ден» (1960), в Опе­ре Сан-Фран­ци­ско (1958), Вен­ской государственной опе­ре (1961), Ба­вар­ской государственной опе­ре (1983), нью-йорк­ской «Мет­ро­по­ли­тен-опе­ре», московском Боль­шом те­ат­ре и других. Уча­ст­ник ме­ж­ду­народных фес­ти­ва­лей: Зальц­бург­ско­го (с 1957), Глайн­дборн­ско­го, Эдин­бург­ско­го, в Экс-ан-Про­ван­се. Ос­но­ва большого ре­пер­туа­ра - итальянская опе­ра XIX - начала XX веков; так­же ис­пол­нял пар­тии в опе­рах А. Скар­лат­ти («Гри­зель­да»), К.В. Глю­ка («Аль­це­ста»), В.А. Мо­цар­та («Свадь­ба Фи­га­ро», «Так по­сту­па­ют все жен­щи­ны», «Дон Жу­ан»), К. Сен-Сан­са («Сам­сон и Да­ли­ла»), Р. Ваг­не­ра («Пар­си­фаль», на итальянском языке), П. Хин­де­ми­та («Ху­дож­ник Ма­тис», на итальянском языке), «Ог­нен­ный ан­гел» С.С. Про­кофь­е­ва (итальянская пре­мье­ра, Ве­не­ция, 1955 год). Уча­ст­во­вал в ми­ровых пре­мье­рах опер «Бра­вый сол­дат Швейк» Г. Тур­ки (Ми­лан, 1962 год), «Язык цве­тов» Р. Рос­сел­ли­ни (Ми­лан, 1963 год). Вы­сту­пал пуб­лич­но до начала 2010-х годов.