ПАНЕРАИ
ПАНЕРАИ Роландо - итальянский певец.
Учился у В. Фрацци во Флоренции, у Дж. Армани и Дж. Тесс в Милане. Дебютировал как оперный певец в 1946 во Флоренции в партии лорда Эштона («Лючия ди Ламмермур» Г. Доницетти). 1-я премьера международного конкурса «Адриано Белли» в Сполето (1947). Пел в крупнейших театрах мира: миланском «Ла Скала» (впервые в 1951 году), лондонском «Ковент-Гарден» (1960), в Опере Сан-Франциско (1958), Венской государственной опере (1961), Баварской государственной опере (1983), нью-йоркской «Метрополитен-опере», московском Большом театре и других. Участник международных фестивалей: Зальцбургского (с 1957), Глайндборнского, Эдинбургского, в Экс-ан-Провансе. Основа большого репертуара - итальянская опера XIX - начала XX веков; также исполнял партии в операх А. Скарлатти («Гризельда»), К.В. Глюка («Альцеста»), В.А. Моцарта («Свадьба Фигаро», «Так поступают все женщины», «Дон Жуан»), К. Сен-Санса («Самсон и Далила»), Р. Вагнера («Парсифаль», на итальянском языке), П. Хиндемита («Художник Матис», на итальянском языке), «Огненный ангел» С.С. Прокофьева (итальянская премьера, Венеция, 1955 год). Участвовал в мировых премьерах опер «Бравый солдат Швейк» Г. Турки (Милан, 1962 год), «Язык цветов» Р. Росселлини (Милан, 1963 год). Выступал публично до начала 2010-х годов.