ПАНЭЛЛИНСКИЕ ПРАЗДНИКИ

Четыре общегреческих праздника в классической Греции: Олимпийские игры , посвященные Зевсу в Олимпии в Элиде на Пелопоннесе, Пифийские игры в Дельфах в честь Аполлона, Немейские игры в Немее в Арголиде, на которых почитался Зевс, и Истмийские игры , проводившиеся недалеко от Коринфа на Истмийском перешейке в честь Посейдона и Меликерта.

В 776 г. до н.э. (дата условная) общеэллинским стал праздник в Олимпии. Спустя два века по аналогии с ним были преобразованы в общеэллинские, получив статус «священных игр» Эллады, праздники в Дельфах, Немее и на Истме. В эпоху эллинизма многие греческие общины и монархи стали объявлять местные обряды панэллинскими. Было три отличительных черты этих праздников: они имели общегреческий характер: в процессиях и состязаниях, проводившихся на них, участвовали эллины из всех городов и земель; самыми почетными наградами на них были венки из различных растений (оливы, лавра, сельдерея, сосны), поэтому эти состязания назывались агонами с увенчанием в отличие от агонов с наградами, где призами были ценные призы; панэллинские праздники проводились только раз в несколько лет. Олимпийские и Пифийские игры проходили раз в четыре года, Немейские и Истмийские – раз в два года. На время проведения праздников объявлялся «священный месяц», на протяжении которого запрещались любые формы насилия по всей Элладе. Священный месяц соединялся со священным перемирием, в соответствии с которым воюющие стороны должны были заключить между собой мир на этот период. Программы праздников были похожи. После торжественной процессии и общих жертвоприношений начинались игры, включавшие конные ристания, атлетические состязания. На Пифийских играх было также состязание музыкантов и певцов в исполнении гимнов в честь богов (мусические агоны). В эпоху эллинизма мусические состязания появились и на трех других праздниках. Победители получали право поставить свою статую в святилище, в их честь поэты слагали гимны, которые потом исполнялись на пире в честь победителя у него дома. Празднества, на которые стекалось много народу, были и большими ярмарками, и местом, где люди обменивались разнообразной информацией. Многолюдные собрания эллинов на общегреческих играх часто использовались и для политических деклараций.

Исторические источники:

Геродот;

Фукидид;

Павсаний;

Полибий;

Плутарх и др.;

надписи.

Автор статьи: А.Б. Шарнина