ПАНДЖИКИДЗЕ ГУРАМ ИВАНОВИЧ

ПАНДЖИКИДЗЕ ГУРАМ ИВАНОВИЧ - грузинский писатель.

Окон­чил ме­тал­лур­гический факультет Тби­лис­ско­го по­ли­тех­нического института (1956). Ра­бо­тал на ме­тал­лур­гическом за­во­де в Рус­та­ви, за­тем в Тби­лис­ском по­ли­тех­ническом институте. За­ни­мал­ся спор­тив­ной жур­на­ли­сти­кой. С 1979 года главный ре­дак­тор издательства «Саб­чот­та Са­карт­ве­ло». С 1992 года председатель СП Гру­зии.

Пе­ча­тал­ся с 1957 года; пер­вые кни­ги - сборники юмо­ри­стических рас­ска­зов «От Зес­та­фо­ни до Ар­ген­ти­ны» (1958), «Мар­ки­за» (1961), «Ве­сё­лый кос­мос» (1964). Ши­ро­кую по­пу­ляр­ность при­нес­ли ро­ма­ны «Седь­мое не­бо» (1967 год; русский перевод 1971 год), «Ка­мень чис­той во­ды» (1971 год; русский перевод 1972 года), «Год ак­тив­но­го солн­ца» (1978 год, русский перевод 1981 года; Государственная премия Грузинской ССР, 1981 год), ро­ман-фан­тас­ма­го­рия «Спи­раль» (1985 год; русский перевод 1989 года; эк­ра­ни­зи­ро­ван в 1990 году), в цен­тре ко­то­рых - про­бле­ма ду­хов­но­го об­мель­ча­ния лич­но­сти. В ро­ма­не «Ко­ле­со дья­во­ла» (1996) - тра­ге­дия ода­рён­но­го че­ло­ве­ка, встав­ше­го на путь со­труд­ни­че­ст­ва с то­та­ли­тар­ным ре­жи­мом. Сре­ди других про­из­ве­де­ний: сборники рас­ска­зов «Снеж­ный день» (1970), «Ар­ген­ти­на! Ар­ген­ти­на!» (1979), очер­ки. Государственная премия Грузинской ССР (1985).

Сочинения:

Жар­кий день в ав­гу­сте: Ро­ман. Рас­ска­зы. Тб., 1982;

Ста­тьи и диа­ло­ги. Тб., 1984;

Избр. про­из­ве­де­ния. Тб., 1986. Т. 1-3 (на груз. яз.).