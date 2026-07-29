ПАНДЖИКИДЗЕ ГУРАМ ИВАНОВИЧ
ПАНДЖИКИДЗЕ ГУРАМ ИВАНОВИЧ - грузинский писатель.
Окончил металлургический факультет Тбилисского политехнического института (1956). Работал на металлургическом заводе в Рустави, затем в Тбилисском политехническом институте. Занимался спортивной журналистикой. С 1979 года главный редактор издательства «Сабчотта Сакартвело». С 1992 года председатель СП Грузии.
Печатался с 1957 года; первые книги - сборники юмористических рассказов «От Зестафони до Аргентины» (1958), «Маркиза» (1961), «Весёлый космос» (1964). Широкую популярность принесли романы «Седьмое небо» (1967 год; русский перевод 1971 год), «Камень чистой воды» (1971 год; русский перевод 1972 года), «Год активного солнца» (1978 год, русский перевод 1981 года; Государственная премия Грузинской ССР, 1981 год), роман-фантасмагория «Спираль» (1985 год; русский перевод 1989 года; экранизирован в 1990 году), в центре которых - проблема духовного обмельчания личности. В романе «Колесо дьявола» (1996) - трагедия одарённого человека, вставшего на путь сотрудничества с тоталитарным режимом. Среди других произведений: сборники рассказов «Снежный день» (1970), «Аргентина! Аргентина!» (1979), очерки. Государственная премия Грузинской ССР (1985).
Сочинения:
Жаркий день в августе: Роман. Рассказы. Тб., 1982;
Статьи и диалоги. Тб., 1984;
Избр. произведения. Тб., 1986. Т. 1-3 (на груз. яз.).