ПАНДУРИ

ПАНДУРИ - грузинский 3-струнный щипковый инструмент типа лютни .

На­зва­ние встре­ча­ет­ся в грузинских письменных па­мят­ни­ках с X века. Один из наи­бо­лее рас­про­стра­нён­ных ин­ст­ру­мен­тов во всей Гру­зии, од­на­ко счи­та­ет­ся тра­ди­ци­он­ным в восточных рай­онах стра­ны. Фор­мы кор­пу­са раз­лич­ны в раз­ных рай­онах (ло­па­то­об­раз­ная, гру­ше­вид­ная и другие), на­строй­ка се­кун­до­во-квар­то­вая. Пандури - ат­ри­бут древ­ней­ших об­ря­дов , сим­вол ве­се­лья. Ин­ст­ру­мент со­про­во­ж­да­ет пес­ни (ста­рин­ные соль­ные, тру­до­вые жен­ские, пля­со­вые, час­туш­ки и другие), пля­ски; на нём ис­пол­ня­ют так­же са­пан­ду­ро - «наи­гры­ши для пан­ду­ри», имею­щие тан­це­валь­ный ха­рак­тер. В 1930-е годы бы­ли соз­да­ны мо­дер­ни­зи­ро­ван­ные пандури; рас­про­стра­не­ние по­лу­чи­ли пандури сис­те­мы К.А. Ва­ша­кид­зе, се­мей­ст­во ко­то­рых вхо­ди­ло в со­став ор­ке­ст­ров грузинских народных ин­ст­ру­мен­тов.

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