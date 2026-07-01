ПАНДУРИ
ПАНДУРИ - грузинский 3-струнный щипковый инструмент типа лютни.
Название встречается в грузинских письменных памятниках с X века. Один из наиболее распространённых инструментов во всей Грузии, однако считается традиционным в восточных районах страны. Формы корпуса различны в разных районах (лопатообразная, грушевидная и другие), настройка секундово-квартовая. Пандури - атрибут древнейших обрядов, символ веселья. Инструмент сопровождает песни (старинные сольные, трудовые женские, плясовые, частушки и другие), пляски; на нём исполняют также сапандуро - «наигрыши для пандури», имеющие танцевальный характер. В 1930-е годы были созданы модернизированные пандури; распространение получили пандури системы К.А. Вашакидзе, семейство которых входило в состав оркестров грузинских народных инструментов.