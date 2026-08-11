ПАНДЕКТНОЕ ПРАВО
ПАНДЕКТНОЕ ПРАВО - частное право, действовавшее в Германии в XVI-XIX веках.
Сформировалось на базе переработанного глоссаторами римского частного права, получив своё название от главной части свода законов императора Юстиниана Corpus juris civilis - пандект. В XIX веке после появления книги «System des heutigen römischen Rechts» Ф.К. фон Савиньи пандектное право стало синонимом понятия «современное римское право». Сыграло позитивную роль в развитии новых экономических отношений, когда феодальное право перестало удовлетворять требованиям экономического развития. С введением в 1900 году Германского гражданского уложения пандектное право прекратило своё существование, хотя многие его положения восприняты законодательством различных государств романо-германской системы права. Основным достижением и особенностью системы пандектного права стало выделение Общей части, общих категорий, а также обособление вещных прав от обязательственных (Саксонское гражданское уложение, 1863 год) и разделение материальных и процессуальных норм.