ПАНДЕКТНОЕ ПРАВО

ПАНДЕКТНОЕ ПРАВО - ча­ст­ное пра­во, дей­ст­во­вав­шее в Гер­ма­нии в XVI-XIX веках.

Сфор­ми­ро­ва­лось на ба­зе пе­ре­ра­бо­тан­но­го глос­са­то­ра­ми рим­ско­го ча­ст­но­го пра­ва , по­лу­чив своё на­зва­ние от главной час­ти сво­да за­ко­нов императора Юс­ти­ниа­на Corpus juris civilis - пан­дект. В XIX веке по­сле по­яв­ле­ния книги «System des heutigen rö­mi­schen Rechts» Ф.К. фон Са­ви­ньи пандектное право ста­ло си­но­ни­мом по­ня­тия «со­вре­мен­ное рим­ское пра­во». Сыг­ра­ло по­зи­тив­ную роль в раз­ви­тии но­вых эко­но­мических от­но­ше­ний, ко­гда феодальное пра­во пе­ре­ста­ло удов­ле­тво­рять тре­бо­ва­ни­ям эко­но­мического раз­ви­тия. С вве­де­ни­ем в 1900 году Германского гражданского уло­же­ния пандектное право пре­кра­ти­ло своё су­ще­ст­во­ва­ние, хо­тя мно­гие его по­ло­же­ния вос­при­ня­ты за­ко­но­да­тель­ст­вом различных го­су­дарств ро­ма­но-германской сис­те­мы пра­ва. Основным дос­ти­же­ни­ем и осо­бен­но­стью си­сте­мы пандектного права ста­ло вы­де­ле­ние Об­щей час­ти, об­щих ка­те­го­рий, а так­же обо­соб­ле­ние вещ­ных прав от обя­за­тель­ст­вен­ных (Сак­сон­ское гражданское уло­же­ние, 1863 год) и раз­де­ле­ние ма­те­ри­аль­ных и про­цес­суаль­ных норм.

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