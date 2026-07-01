ПАНДЕКТНАЯ СИСТЕМА

Откуда пошло пандектное право?

Пандектное право – основная составляющая германского общего права; общегерманское гражданское право римского происхождения. Впервые используется в XVI в. как рецепция римского права. Название пошло от римского источника права – Пандект.

Придуманные римлянами правовые конструкции можно было применить в любых гражданских правоотношениях. Германия же применяла римское право как обычное право, в частности, это делали простые люди, а не судьи и юристы. Пандектное право действовало во многих германских землях, в которых не применялись Прусское земское право, Кодекс Наполеона и др.

Кто придумал пандектную систему?

Возникновение пандектной системы относится к XVIII – XIX вв. Речь идет принципе построения нормативных правовых актов, предусматривавшем разделение акта на общую и особенную части. Ее авторами – разработчиками стали правоведы из Германии Г.Ф. Пухта, К.А. Вангеров, Г.А. Хайзе, Б. Виндшейд, Г. Дернбург, О. фон Бюлов. Именно они осуществили всеохватывающую, т.е. пандектную, систематизацию источников римского частного права. В итоге они ввели в научный оборот понятия «договор», «сделка», «обязательство», «право собственности», «вещное право», «деликт», которые отсутствовали в римском праве.

Специфика системы

Пандектисты выделили общую часть гражданского права, дифференцировали вещные и обязательственные права, четко разграничили материальные и процессуальные нормы.

Интерес представляет оформление Всеобщего гражданского уложения 1811 г. В его основе – концепция естественных прав. В качестве образца был использован Кодекс Наполеона, но толкование Всеобщего гражданского уложения идет по догматическим правилам пандектной системы, причем отсутствие общей части не мешает отнести его к германской группе. В 1914 – 1916 гг. в уложение внесли три новеллы, которые окончательно отнесли его к документам, кодифицированным по германскому типу. В дальнейшем это закрепилось во всех австрийских учебниках, которые строились по пандектной системе, несмотря на то, что в уложении общая часть отсутствовала.

Гражданские кодексы Венгрии (1959) и Чехословакии (1950, 1964) также не содержат общей части. Но в тексте присутствуют пандектные подходы. Австрийская модель применяется частью балканских государств с разнообразной кодификацией частноправовых норм.

Пандектная система была закреплена в основе Германского гражданского уложения 1896 г. Применяется в Российской Федерации, Литве, Латвии, Эстонии, странах Содружества независимых государств, в Греции, Японии, Южной Корее и др. государствах, в которых господствует романо-германская модель.