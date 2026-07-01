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ПАНЧЕН-ЛАМА
ПАНЧЕН-ЛАМА - в тибетском буддизме титул высшего воплощения будды Амитабхи в линии преемственности школы гелук.
Впервые этот титул присвоен в XVII веке Далай-ламой V его учителю Чокьи Гьялцену (1570-1662). Панчен-ламы являются настоятелями монастыря Ташилхунпо в городе Шигадзе (КНР). К началу XXI века существовали два альтернативных Панчен-ламы: Гедун Чокьи Ньима, избранный Панчен-ламой XI в 1995 году Далай-ламой XIV, не был признан властями Китая (местонахождение его с тех пор неизвестно); властями Китая Панчен-ламой XI был утверждён Гьялцен Норбу.
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