ПАНЧЕН-ЛАМА

ПАНЧЕН-ЛАМА - в тибетском буддизме титул высшего воплощения будды Амитабхи в линии преемственности школы гелук.

Впер­вые этот ти­тул при­сво­ен в XVII веке Да­лай-ла­мой V его учи­те­лю Чо­кьи Гьял­це­ну (1570-1662). Панчен-ламы яв­ля­ют­ся на­стоя­те­ля­ми монастыря Та­шил­хун­по в городе Ши­гад­зе (КНР). К началу XXI века су­ще­ст­во­ва­ли два аль­тер­на­тив­ных Панчен-ламы: Ге­дун Чо­кьи Ньи­ма, из­бран­ный Панчен-ламой XI в 1995 году Да­лай-ла­мой XIV , не был при­знан вла­стя­ми Ки­тая (ме­сто­на­хо­ж­де­ние его с тех пор не­из­вест­но); вла­стя­ми Ки­тая Панчен-ламой XI был ут­вер­ждён Гьял­цен Нор­бу.

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