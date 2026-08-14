ПАНЧАТАНТРА

ПАНЧАТАНТРА - собирательное название индийского литературного памятника, сохранившегося в нескольких версиях под различными заглавиями.

Соз­да­на на сан­ск­ри­те около III-IV веков; до­шед­шие до нас вер­сии не стар­ше XI века. Пред­став­ля­ет со­бой сборники на­зи­дательных и раз­вле­кательных по­ве­ст­во­ва­ний (ба­сен о жи­вот­ных, ска­зок и притч), при­чём од­ни ис­то­рии «встав­ле­ны» в дру­гие. «Панчатантра» от­кры­ва­ет­ся и за­кры­ва­ет­ся «об­рам­ляю­щим» рас­ска­зом (как пра­ви­ло - о муд­ре­це, при­гла­шён­ном обу­чать прин­цев), от­сю­да и при­ня­тое в отечественном ли­те­ра­ту­ро­ве­де­нии её оп­ре­де­ле­ние как «об­рам­лён­ной по­вес­ти». Вклю­ча­ет не­ма­ло «бро­дя­чих сю­же­тов», из­вест­ных у множества на­ро­дов.

В нау­ке нет еди­но­го мне­ния об ис­то­рии фор­ми­ро­ва­ния «Панчатантра» - о со­от­но­ше­нии в ней фольк­лор­но­го и ав­тор­ско­го на­чал; о том, был ли не­кий пер­во­на­чаль­ный текст, позд­нее ра­зо­шед­ший­ся в вер­си­ях, или «Панчатантра», на­по­до­бие тек­ста фольк­лор­но­го, из­на­чаль­но су­ще­ст­во­ва­ла в различных ва­ри­ан­тах. В Ин­дии «Панчатантра» не­од­но­крат­но пе­ре­ла­га­лась на многие язы­ки. В VI веке од­на из вер­сий пе­ре­ве­де­на на пех­ле­ви, за­тем с пех­ле­ви на сирийский язык. Этим пе­ре­во­дом вос­поль­зо­вал­ся Ибн аль-Му­каф­фа , соз­дав­ший на арабском языке книгу «Ка­ли­ла и Дим­на» (VIII век), ко­то­рая не­од­нократ­но пе­ре­ла­га­лась на язы­ки Ев­ро­пы, в том числе на цер­ков­но­сла­вян­ский язык (книга «Сте­фа­нит и Их­ни­лат», 1081 год). «Панчатантра» ле­жит в ос­но­ве книги «Хи­то­па­де­ша» (XII век).

К началу XX века на­счи­ты­ва­лось свыше 200 пе­ре­ло­же­ний «Панчатантра» на де­сят­ки язы­ков. Сю­же­ты и ком­по­зи­ция «Панчатантра» ока­за­ли зна­чительное влия­ние на ев­ропейскую ли­те­ра­ту­ру.

Издание:

The Panchatantra reconstructed. New Haven, 1924. Vol. 1-2;

Пан­ча­тан­тра. Из­бран­ные рас­ска­зы. М., 1930;

Пан­ча­тан­тра. М., 1958;

Пан­ча­тан­тра, или Пять книг жи­тей­ской муд­ро­сти. М., 1989.

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