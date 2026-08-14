ПАНЧАТАНТРА
ПАНЧАТАНТРА - собирательное название индийского литературного памятника, сохранившегося в нескольких версиях под различными заглавиями.
Создана на санскрите около III-IV веков; дошедшие до нас версии не старше XI века. Представляет собой сборники назидательных и развлекательных повествований (басен о животных, сказок и притч), причём одни истории «вставлены» в другие. «Панчатантра» открывается и закрывается «обрамляющим» рассказом (как правило - о мудреце, приглашённом обучать принцев), отсюда и принятое в отечественном литературоведении её определение как «обрамлённой повести». Включает немало «бродячих сюжетов», известных у множества народов.
В науке нет единого мнения об истории формирования «Панчатантра» - о соотношении в ней фольклорного и авторского начал; о том, был ли некий первоначальный текст, позднее разошедшийся в версиях, или «Панчатантра», наподобие текста фольклорного, изначально существовала в различных вариантах. В Индии «Панчатантра» неоднократно перелагалась на многие языки. В VI веке одна из версий переведена на пехлеви, затем с пехлеви на сирийский язык. Этим переводом воспользовался Ибн аль-Мукаффа, создавший на арабском языке книгу «Калила и Димна» (VIII век), которая неоднократно перелагалась на языки Европы, в том числе на церковнославянский язык (книга «Стефанит и Ихнилат», 1081 год). «Панчатантра» лежит в основе книги «Хитопадеша» (XII век).
К началу XX века насчитывалось свыше 200 переложений «Панчатантра» на десятки языков. Сюжеты и композиция «Панчатантра» оказали значительное влияние на европейскую литературу.
Издание:
The Panchatantra reconstructed. New Haven, 1924. Vol. 1-2;
Панчатантра. Избранные рассказы. М., 1930;
Панчатантра. М., 1958;
Панчатантра, или Пять книг житейской мудрости. М., 1989.