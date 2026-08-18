ПАНЧА СИЛА

ПАНЧА СИЛА - пять принципов, положенных в основу индонезийской государственности и модели построения общества «справедливости и процветания».

Сфор­му­ли­ро­ва­ны Су­кар­но 1.6.1945 года в про­грамм­ной ре­чи на за­се­да­нии Комитета по из­уче­нию воп­ро­са о не­за­ви­си­мости. До­пол­нен­ные тео­ри­ей мар­ха­эниз­ма прин­ци­пы «Панча сила» на­шли во­пло­ще­ние в Кон­сти­ту­ции Ин­до­не­зии 1945 года и про­грам­ме На­цио­наль­ной пар­тии Ин­до­не­зии 1952 года. Вклю­ча­ют: 1) ве­ру в еди­но­го Бо­га и ре­ли­ги­оз­ность, пред­по­ла­гаю­щую сво­бо­ду и ра­вен­ст­во ре­ли­гий и ве­ро­ис­по­ве­да­ний (сво­бо­да не рас­про­стра­ня­ет­ся на атеи­стические убе­ж­де­ния); 2) на­цио­на­лизм , ут­вер­ждаю­щий един­ст­во и су­ве­ре­ни­тет ин­до­незийской на­ции и це­лост­ность Ин­до­не­зии; 3) ин­тер­на­цио­на­лизм, или гу­ма­низм, пред­по­ла­гаю­щий рав­но­прав­ное по­ло­же­ние Ин­до­не­зии в со­об­ще­ст­ве на­ций и от­вер­гаю­щий шо­ви­низм; 4) де­мо­кра­тию , ос­но­ван­ную на дис­кус­сии и по­ис­ке взаи­мо­при­ем­ле­мых ре­ше­ний ме­то­дом кон­сен­су­са; 5) со­ци­аль­ное бла­го­сос­тоя­ние, со­ци­аль­ную спра­вед­ли­вость.

Прин­ци­пы «Панча сисла» из­на­чаль­но мыс­ли­лись как идео­ло­гическая ос­но­ва раз­ви­тия по­ли­эт­нического и по­ли­кон­фес­сио­наль­но­го ин­до­незийского об­ще­ст­ва, обес­пе­че­ния национального един­ст­ва, пре­одо­ле­ния со­ци­аль­ных про­ти­во­ре­чий. Под­вер­жен­ные ши­ро­ко­му спек­тру тол­ко­ва­ний, эти прин­ци­пы на раз­ных эта­пах ин­до­незийской ис­то­рии ис­поль­зо­ва­лись в ин­те­ре­сах на­хо­див­ших­ся у вла­сти по­ли­тических ре­жи­мов: для уп­ро­че­ния не­за­ви­си­мо­сти в эпо­ху пре­зи­дент­ст­ва Су­кар­но, бес­по­щад­но­го по­дав­ле­ния ина­ко­мыс­лия в пе­ри­од во­ен­но-ав­то­ри­тар­но­го ре­жи­ма (1966-1998).

В на­чав­ший­ся с 1998 года пе­ри­од де­мо­кра­тических ре­форм «Панча сила» вы­сту­па­ет, в ча­ст­но­сти, как идей­ная ос­но­ва для пре­одо­ле­ния уси­лив­ших­ся цен­тро­беж­ных тен­ден­ций, се­па­ра­тиз­ма, опас­но­сти ис­лам­ско­го экс­тре­миз­ма.

Исторические ис­точники:

Су­кар­но А. Ин­до­не­зия об­ви­ня­ет. Сб. ста­тей и ре­чей. 3-е изд. М., 1961.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)