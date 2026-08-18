ПАНЧА СИЛА
ПАНЧА СИЛА - пять принципов, положенных в основу индонезийской государственности и модели построения общества «справедливости и процветания».
Сформулированы Сукарно 1.6.1945 года в программной речи на заседании Комитета по изучению вопроса о независимости. Дополненные теорией мархаэнизма принципы «Панча сила» нашли воплощение в Конституции Индонезии 1945 года и программе Национальной партии Индонезии 1952 года. Включают: 1) веру в единого Бога и религиозность, предполагающую свободу и равенство религий и вероисповеданий (свобода не распространяется на атеистические убеждения); 2) национализм, утверждающий единство и суверенитет индонезийской нации и целостность Индонезии; 3) интернационализм, или гуманизм, предполагающий равноправное положение Индонезии в сообществе наций и отвергающий шовинизм; 4) демократию, основанную на дискуссии и поиске взаимоприемлемых решений методом консенсуса; 5) социальное благосостояние, социальную справедливость.
Принципы «Панча сисла» изначально мыслились как идеологическая основа развития полиэтнического и поликонфессионального индонезийского общества, обеспечения национального единства, преодоления социальных противоречий. Подверженные широкому спектру толкований, эти принципы на разных этапах индонезийской истории использовались в интересах находившихся у власти политических режимов: для упрочения независимости в эпоху президентства Сукарно, беспощадного подавления инакомыслия в период военно-авторитарного режима (1966-1998).
В начавшийся с 1998 года период демократических реформ «Панча сила» выступает, в частности, как идейная основа для преодоления усилившихся центробежных тенденций, сепаратизма, опасности исламского экстремизма.
Исторические источники:
Сукарно А. Индонезия обвиняет. Сб. статей и речей. 3-е изд. М., 1961.