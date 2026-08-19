ПАНАРАБИЗМ
ПАНАРАБИЗМ - идеология национального освобождения и политического объединения всех говорящих на арабском языке народов.
Основы Панарабизма заложены реформаторами османского Египта, Сирии и Аравии XIX века - от Мухаммеда Али до Кавакиби. Как политическое течение панарабизм сложился в 1910-1940-х годах и являлся реакцией на распад Османской империи и кризис европейских колониальных империй. Программу панарабизма разработал сириец М.С. аль-Хусри (1880-1968), призывавший арабов вне зависимости от вероисповедания создать единое государство на основе общности языка и культуры. Идеи панарабизма пропагандировал журнал «Арабская нация», издававшийся в 1930-1938 годы в городе Женева на французском языке эмигрантом из Ливана Ш. Арсланом (1869-1946).
В 1915-1921 годы теократическую версию панарабизма в форме Халифата безуспешно пытались осуществить арабские монархи из династии Хашимитов, будущий король Ирака Фейсал I и его отец шериф Мекки Хусейн (1854-1931), провозгласивший себя в 1916 году «королём всех арабов», а в 1924 году халифом.Исламистскую версию панарабизма предложили Братья-мусульмане, видевшие в панарабизме начальную стадию объединения арабоязычных мусульман.
Светский националистический вариант панарабизма разработан идеологами Партии арабского социалистического возрождения (БААС) М. Афляком и С. ад-Дин Битаром (1912-1980), считавшим, что панарабизм открывает путь к национальному возрождению арабов на основе социалистического переустройства общества. Недолгий триумф этих идей в период президентства Г.А. Насера в Египте и Объединённой Арабской Республике сменился разочарованием в панарабизме после поражений в арабо-израильских войнах, а в 1980-1990-х годах под влиянием ряда вооруженных конфликтов между арабскими странами Ближнего Востока.
Идеи панарабизма легли в основу движения арабского солидарности, ведущим представителем которого является Лига арабских государств, объединяющая 22 арабские страны (2012).