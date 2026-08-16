ПАНАМЕРИКАНИЗМ

ПАНАМЕРИКАНИЗМ - доктрина, направленная на поощрение связей между государствами Северной и Южной Америки, развитие экономических, политических, военных, культурного и социального сотрудничества, создание межгосударственных организаций.

Идеи панамериканизма за­ро­ди­лись в го­ды Вой­ны за не­за­ви­си­мость в Ла­тин­ской Аме­ри­ке 1810-1826 годов. Латино-американские пат­рио­ты С. Бо­ливар, Х. де Сан-Мар­тин, Ф. Мо­ра­сан вы­сту­па­ли за рас­ши­ре­ние свя­зей с США - ес­тественным со­юз­ни­ком в борь­бе про­тив ев­ропейских дер­жав, хо­тя и не одоб­ря­ли экс­пан­сио­ни­ст­скую по­ли­ти­ку аме­ри­кан­цев в ре­гио­не.

В США прин­ци­пы панамериканизма на­шли от­ра­же­ние в Мон­ро док­три­не 1823 года и вы­дви­ну­том на её ос­но­ве ло­зун­ге «Аме­ри­ка для аме­ри­кан­цев», на­прав­лен­ном про­тив вме­ша­тель­ст­ва ев­ропейских дер­жав в де­ла го­су­дарств Но­во­го Све­та.

Идеи панамериканизма об­су­ж­да­лись на меж­го­су­дарственных кон­фе­рен­ци­ях в Па­на­ме (1826), Ли­ме (1847-1848, 1864), Сан­ть­я­го (1856).

Соб­ст­вен­но тер­мин «Панамериканизм» поя­вил­ся в начале 1880-х годов в свя­зи с под­го­тов­кой к про­ве­де­нию 1-й Меж­аме­ри­кан­ской кон­фе­рен­ции (Ва­шинг­тон, 1889-1890 годы). На кон­фе­рен­ции бы­ли под­пи­са­ны до­го­во­ры о со­зда­нии ар­бит­раж­но­го су­да для раз­ре­ше­ния меж­го­су­дарственных спо­ров, ус­та­нов­ле­нии сис­те­мы та­ри­фов во внеш­ней тор­гов­ле, соз­да­но Ком­мерческое бю­ро американских рес­пуб­лик, пе­ре­име­но­ван­ное в 1910 году в Пан­аме­ри­кан­ский со­юз. Впо­след­ст­вии со­стоя­лось ещё 10 та­ко­го ро­да кон­фе­рен­ций (по­след­няя в Ка­ра­ка­се, 1954).

С начала XX века идеи панамериканизма под­вер­га­лись в Латинской Аме­ри­ке ост­рой кри­тике в свя­зи с мно­го­численными ак­та­ми во­енной аг­рес­сии США (в 1899-1902 годы США ок­ку­пи­ро­ва­ли тер­ри­то­рию Ку­бы, в 1916-1924 годы - До­ми­ни­кан­ской Рес­пуб­ли­ки, в 1915-1934 годы - Гаи­ти). От­но­ше­ния латино-американских стран и США не­сколь­ко улуч­ши­лись с пе­ре­хо­дом ад­ми­ни­ст­ра­ции Ф.Д. Руз­вель­та к «доб­ро­го со­се­да» по­ли­ти­ке, пред­по­ла­гав­шей от­каз США от во­енного вме­ша­тель­ст­ва во внутренние де­ла стран Латинской Аме­ри­ки.

Во вре­мя 2-й ми­ро­вой вой­ны го­су­дар­ст­ва Южной и Центральной Аме­ри­ки под­дер­жа­ли ан­ти­гит­ле­ров­скую коа­ли­цию. На кон­фе­рен­ции в Мек­си­ке (февраль - март 1945 года) по во­про­сам вой­ны и ми­ра по ини­циа­ти­ве США при­ня­та Ча­пуль­те­пек­ская дек­ла­ра­ция 1945 года о со­вме­ст­ной обо­ро­не американских стран в слу­чае во­енной аг­рес­сии. На Меж­аме­ри­кан­ской кон­фе­рен­ции в Рио-де-Жа­ней­ро под­пи­сан Рио-де-Жа­ней­ро пакт 1947 года, офор­мив­ший во­енный со­юз американских го­су­дарств, на­прав­лен­ный в го­ды «хо­лод­ной вой­ны» на про­ти­во­дей­ст­вие «ком­му­ни­стической уг­ро­зе». Стре­мясь уп­ро­чить по­зи­ции в Латинской Аме­ри­ке, США до­би­лись в 1948 году на Меж­аме­ри­кан­ской кон­фе­рен­ции в Бо­го­те пре­об­ра­зо­ва­ния Пан­аме­ри­кан­ско­го сою­за в Ор­га­ни­за­цию аме­ри­кан­ских го­су­дарств.

С це­лью реа­ли­за­ции прин­ци­пов Панамериканизма в эко­но­мической сфе­ре в 1961 году ад­ми­ни­ст­ра­ци­ей США бы­ла объ­яв­ле­на про­грам­ма «Со­юз ра­ди про­грес­са» для дол­го­сроч­ной эко­но­мической по­мо­щи стра­нам Латинской Аме­ри­ки (в начале 1970-х годов про­грам­ма фак­ти­че­ски свёр­ну­та). По­пыт­ки осу­ще­ст­в­ле­ния эко­но­мической ин­те­гра­ции с уча­сти­ем латино-американских стран и США в по­сле­дую­щие го­ды бы­ли свя­за­ны с пла­на­ми соз­да­ния Все­аме­ри­кан­ской зо­ны сво­бод­ной тор­гов­ли, рас­ши­ре­ния на юг объ­е­ди­не­ния НАФТА, дея­тель­но­стью Меж­аме­ри­кан­ско­го бан­ка раз­ви­тия, Меж­аме­ри­кан­ско­го института сельско-хозяйственных на­ук.

В 2004 году под­пи­сан дого­вор о соз­да­нии зо­ны сво­бод­ной тор­гов­ли меж­ду США, стра­на­ми Центральной Аме­ри­ки и До­ми­ни­кан­ской Рес­пуб­ли­кой (КАФТА). Па­рал­лель­но фор­ми­ро­ва­лись эко­но­мические и по­ли­тические объ­е­ди­не­ния латино-американских стран без уча­стия США - Ла­ти­но­аме­ри­кан­ская ас­со­циа­ция сво­бод­ной тор­гов­ли (1960), Анд­ская груп­па (1969), Ка­риб­ское со­об­ще­ст­во (КАРИКОМ; 1973 год), Ама­зон­ский пакт (1978), Груп­па Рио (1986), МЕРКОСУР (1991), Бо­ли­ва­ри­ан­ский аль­янс для на­ро­дов на­шей Аме­ри­ки (2004).

Идеи панамериканизма на­хо­дят от­ра­же­ние в во­енном со­труд­ни­че­ст­ве стран Аме­ри­ки (Меж­аме­ри­кан­ский до­го­вор о вза­им­ной обо­ро­не), за­щи­те прав че­ло­ве­ка (Меж­аме­ри­кан­ский суд по пра­вам че­ло­ве­ка, Американская дек­ла­ра­ция прав и обя­зан­но­стей че­ло­ве­ка, Меж­аме­ри­кан­ская ко­мис­сия по пра­вам че­ло­ве­ка, Меж­аме­ри­кан­ская де­мо­кра­тическая хар­тия), дея­тель­но­сти ор­га­ни­за­ций в об­лас­ти здра­во­охра­не­ния (Пан­аме­ри­кан­ская организация здра­во­охра­не­ния), гео­гра­фии и ис­то­рии (Пан­аме­ри­кан­ский институт гео­гра­фии и ис­то­рии), за­щи­ты прав де­тей (Ме­ж­ду­народный американский институт за­щи­ты де­тей), за­щи­ты прав жен­щин (Меж­аме­риканская жен­ская ко­мис­сия), ко­рен­ных на­ро­дов (Меж­аме­ри­кан­ский институт ко­рен­ных на­ро­дов) и ми­ра (Пан­аме­ри­кан­ские си­лы ми­ра).

Не­смот­ря на по­сто­ян­но дек­ла­ри­руе­мые в рам­ках панамериканизма прин­ци­пы рав­но­пра­вия, вза­им­но­го ува­же­ния, мир­но­го раз­ре­ше­ния кон­флик­тов, не­вме­ша­тель­ст­ва во внутренние де­ла, при­зна­ние пра­ва по­ли­тического убе­жи­ща, США час­то ис­поль­зу­ют панамериканизм в це­лях до­минирования в Центральной и Южной Аме­ри­ке.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)