ПАНАМЕРИКАНИЗМ
ПАНАМЕРИКАНИЗМ - доктрина, направленная на поощрение связей между государствами Северной и Южной Америки, развитие экономических, политических, военных, культурного и социального сотрудничества, создание межгосударственных организаций.
Идеи панамериканизма зародились в годы Войны за независимость в Латинской Америке 1810-1826 годов. Латино-американские патриоты С. Боливар, Х. де Сан-Мартин, Ф. Морасан выступали за расширение связей с США - естественным союзником в борьбе против европейских держав, хотя и не одобряли экспансионистскую политику американцев в регионе.
В США принципы панамериканизма нашли отражение в Монро доктрине 1823 года и выдвинутом на её основе лозунге «Америка для американцев», направленном против вмешательства европейских держав в дела государств Нового Света.
Идеи панамериканизма обсуждались на межгосударственных конференциях в Панаме (1826), Лиме (1847-1848, 1864), Сантьяго (1856).
Собственно термин «Панамериканизм» появился в начале 1880-х годов в связи с подготовкой к проведению 1-й Межамериканской конференции (Вашингтон, 1889-1890 годы). На конференции были подписаны договоры о создании арбитражного суда для разрешения межгосударственных споров, установлении системы тарифов во внешней торговле, создано Коммерческое бюро американских республик, переименованное в 1910 году в Панамериканский союз. Впоследствии состоялось ещё 10 такого рода конференций (последняя в Каракасе, 1954).
С начала XX века идеи панамериканизма подвергались в Латинской Америке острой критике в связи с многочисленными актами военной агрессии США (в 1899-1902 годы США оккупировали территорию Кубы, в 1916-1924 годы - Доминиканской Республики, в 1915-1934 годы - Гаити). Отношения латино-американских стран и США несколько улучшились с переходом администрации Ф.Д. Рузвельта к «доброго соседа» политике, предполагавшей отказ США от военного вмешательства во внутренние дела стран Латинской Америки.
Во время 2-й мировой войны государства Южной и Центральной Америки поддержали антигитлеровскую коалицию. На конференции в Мексике (февраль - март 1945 года) по вопросам войны и мира по инициативе США принята Чапультепекская декларация 1945 года о совместной обороне американских стран в случае военной агрессии. На Межамериканской конференции в Рио-де-Жанейро подписан Рио-де-Жанейро пакт 1947 года, оформивший военный союз американских государств, направленный в годы «холодной войны» на противодействие «коммунистической угрозе». Стремясь упрочить позиции в Латинской Америке, США добились в 1948 году на Межамериканской конференции в Боготе преобразования Панамериканского союза в Организацию американских государств.
С целью реализации принципов Панамериканизма в экономической сфере в 1961 году администрацией США была объявлена программа «Союз ради прогресса» для долгосрочной экономической помощи странам Латинской Америки (в начале 1970-х годов программа фактически свёрнута). Попытки осуществления экономической интеграции с участием латино-американских стран и США в последующие годы были связаны с планами создания Всеамериканской зоны свободной торговли, расширения на юг объединения НАФТА, деятельностью Межамериканского банка развития, Межамериканского института сельско-хозяйственных наук.
В 2004 году подписан договор о создании зоны свободной торговли между США, странами Центральной Америки и Доминиканской Республикой (КАФТА). Параллельно формировались экономические и политические объединения латино-американских стран без участия США - Латиноамериканская ассоциация свободной торговли (1960), Андская группа (1969), Карибское сообщество (КАРИКОМ; 1973 год), Амазонский пакт (1978), Группа Рио (1986), МЕРКОСУР (1991), Боливарианский альянс для народов нашей Америки (2004).
Идеи панамериканизма находят отражение в военном сотрудничестве стран Америки (Межамериканский договор о взаимной обороне), защите прав человека (Межамериканский суд по правам человека, Американская декларация прав и обязанностей человека, Межамериканская комиссия по правам человека, Межамериканская демократическая хартия), деятельности организаций в области здравоохранения (Панамериканская организация здравоохранения), географии и истории (Панамериканский институт географии и истории), защиты прав детей (Международный американский институт защиты детей), защиты прав женщин (Межамериканская женская комиссия), коренных народов (Межамериканский институт коренных народов) и мира (Панамериканские силы мира).
Несмотря на постоянно декларируемые в рамках панамериканизма принципы равноправия, взаимного уважения, мирного разрешения конфликтов, невмешательства во внутренние дела, признание права политического убежища, США часто используют панамериканизм в целях доминирования в Центральной и Южной Америке.