Панамерика́нский сою́з

Панамерика́нский сою́з ( англ. Pan-­American Union, исп. Unión Panamericana) — организация, созданная в 1890 на I Межамериканской конференции для содействия сотрудничеству между странами Латинской Америки и США — по замыслу организаторов (в США — госсекретарь Дж. Блейн), достижения соглашений по коммерческим вопросам и разрешения арбитражных проблем. Название до 1910: Международный союз американских республик (International Union of American Republics, La Unión Internacional de las Repúblicas Americanas).

Идея международного союза в Западном полушарии была впервые вы­двинута в ходе вой­н за независимость Южн. Америки С. Боливаром и Х. де Сан-­Мартином на Панамском конгрессе 1826 . Она потерпела поражение во многом из-за поддержки США и Великобританией сепаратистских тенденций в бывших испанских колониях. Принципы П. с. обсуждались на конференциях в Панаме (1826), Лиме (1847–1848, 1864), Сантьяго (1856).

В рамках П. с. действовали Арбитражный суд, система тарифов во внешней торговле. Агрессии США против Кубы, Доминиканской Республики, Гаити в начале ХХ в. снизили влияние П. с. В 1923 на V Панамериканской конференции в Сантьяго принят Договор о предотвращении конфликтов между американскими государствами (договор Гондра). На VI конференции в Гаване (1928) утвержден Кодекс международного частного права на территории Западного полушария (Кодекс Бустаманте). Тогда же создана Межамериканская комиссия по делам женщин (Inter-­American Commission of Women, Comisión Interamericana de Mujeres).

Некоторое улучшение отношений в рамках П. с. наблюдалось в эпоху «политики добрососедства» Ф. Д. Рузвельта в 1930‑е. На VII Панамериканской конференции в Монтевидео (1933) принята Конвенция о правах и обязанностях государств Америки, в 1940 создан Межамериканский институт коренных народов. Во Второй мировой вой­не 1939–1945 страны Латинской Америки поддержали антигитлеровскую коалицию. В 1942 в рамках П. с. был создан Межамериканский совет обороны. На конференциях в Мексике (1945), Рио-де-­Жанейро (1947) приняты документы о совместной обороне и безопасности. В 1948 на IX Панамериканской конференции в Боготе П. с. преобразован в Организацию американских государств.

Лит. : Rowe L. S. The Pan American Union and the Pan American Confe­rences. Washington (D.C.), 1940; Глинкин А. Н. Латиноамериканизм против панамериканизма. М., 1984. Н. С. Иванов .