ПАНАМА (город)
Панама - столица Панамы, административный центр провинции Панама.
Население 813,1 тысяч человек (2012); один из крупнейших городов Центральной Америки; с пригородами образует городскую агломерацию с населением около 1,3 миллиов человек. Расположена на юге центральной части страны, у тихоокеанского входа в Панамский канал. Автомобильное и железно-дорожное сообщение с портом Колон у атлантического входа в канал. Автодорогами связана с городами западной (посредством двух автомобильных мостов через канал) и восточной части страны. Международные аэропорты Токумен и имени Маркоса А. Гелаберта (в основном частные рейсы). Морской порт в пригороде Бальбоа. Метрополитен (2014).
Основана испанским конкистадором Педрариасом Давилой (Педро Ариас де Авила) в 1519 году под современным названием (предположительно слово «панама» означало у индейцев «место, изобилующее рыбой»). В XVI веке отправная точка всех исп. экспедиций по завоеванию тихоокеанского побережья Южной Америки. В 1671 году разграблена и сожжена английским пиратом Г. Морганом. В 1673 году отстроена заново в нескольких км от первоначального местоположения. Со строительством в 1855 году железной дороги, соединяющей Тихий и Атлантический океаны, а в начале XX века - Панамского канала город развивался преимущественно как транзитно-торговый пункт. С 1903 года столица Республики Панама. В период 2-й мировой войны в Панаме располагалась американская военная база. С конца 1970-х годов крупный международный банковский центр. Город пострадал в ходе американского вторжения в Панаму в 1989 году.
Старейший район Панамы - Панама-Вьехо (Старая Панама), первоначальный центр города, разрушенный в результате пожаров в 1-й половине - середине XVII века и оставленный после нападения английских пиратов в 1671 году; среди руинированных сооружений - собор (1619-1626), недостроенная церковь Нуэстра-Сеньора-де-ла-Консепсьон монастырь Лас-Монхас-де-ла-Консепсьон (начало строительства в 1640 году), монастырь Санто-Доминго, церковь Компаньия-де-Хесус, дома Касас-Террин, Каса-Аларкон и другие (все конец XVI - 2-я половина XVII веков). После 1671 года город отстраивался заново на новом месте, формировался современный исторический центр - Каско-Вьехо, сохранивший регулярную планировку конца XVII - XVIII веков. Здесь находятся площадь Независимости (Кафедральная площадь; бывшая Пласа-Майор) с кафедральным собором (1690-1796 годы, архитекторы Х. де Веласко, Н. Родригес; фасад в стиле барокко), зданием Музея Панамского канала (1874-1875 годы, бывшая гостиница «Гранд-отель») и Паласио-Мунисипаль (1907-1910 годы, архитектор Дж. Руджери), в русле эклектизма, и площадь С. Боливара (бывшая площадь Сан-Франсиско) с памятником С. Боливару (1926), Паласио-Боливар (конца XVII-XIX веков; ныне МИД Панамы), Национальным театром в духе эклектизма (1905-1908 годы, архитектор Дж. Руджери, интерьер расписан Р. Льюисом). Среди культовых сооружений XVII-XVIII веков преобладает стиль барокко: церкви Сан-Хосе (1671-1677 годы; «Золотой алтарь» в стиле чурригереско из позолоченного дерева с деталями из золота, 1-я половина XVII века), Ла-Мерсед (начало строительства - 1680 год), Сан-Фелипе-Нери (конца XVII века, восстановлена после пожаров в XVII и XIX веков), комплекс бывшего монастыря Санто-Доминго (1670-е годы). Сохранились гражданские постройки Паласио-де-лас-Гарсас (конца XVII века; реконструкция, 1920-е годы, архитектор Л. Вильянуэва Мейер; ныне резиденция президента республики).
В конце XIX - начале XX веков возведены Национальный дворец (1910 год, архитектор Дж. Руджери, росписи Р. Льюиса), больница Сан-Томас (1920-1924, архитектор Дж.К. Райт), здание Национального архива (1924) и другого сооружения. С середины XX века появляются постройки в русле модернизма, отражающие влияние современной бразильской архитектуры: университетский городок (1948-1960-е годы, архитекторы Р.Х. Бермудес, Г. де Ру, О. Мендес Гуардия), Дворец парламента (1956, архитектор Э. де ла Гуардия). С конца 1990-х годов сооружаются многочисленные небоскрёбы (преимущественно вдоль городской набережной), придавшие Панаме «ультрасовременный» облик, в том числе «Мираж» (1997 год, архитектурное бюро «Jes ́us Dí az Arquitectos»; высота 172 м), «Акуалина» (2004-2008 годы, архитектор Р. Фахардо Морено; высота 210 м), «Trump Ocean Club International Hotel & Tower» (2007-2011 годы, архитектор бюро «Arias Serna Saravia»; высота 293 м - самое высокое здание Панамы). Среди других построек начала XXI века - Музей биоразнообразия в стиле деконструктивизма (2006-2014 годы, архитектор Ф. Гери). Районы Панама-Вьехо и Каско-Вьехо включены в список Всемирного наследия.
Панама - крупнейший образовательный и научный центр страны. Среди научных учреждений - Панамская академия истории (1921), Панамская академия языка (1926), Институт профессионального образования и развития человеческих ресурсов (1965), Институт сельско-хозяйственных исследований (1975). Государственные вузы: Университет Панамы (1935), Панамский технологический университет (1981), Международный университетский городок «Город знаний» (1995), Международный морской университет (2005). Ряд негосударственных университетов и филиалов иностранных вузов. Национальная библиотека Панамы (1892), Межамериканская библиотека С. Боливара (1935). Национальный архив (1912). Музеи: Национальный (1925), современного искусства (1962), колониального религиозного искусства (1974), естественно-научный (1975), истории Панамы (1977), антропологический Рейна-Торрес-де-Араус (1980), Панамского канала (1997), соли и сахара (1998) и другие. Театры: Национальный (1908 год, опера), «Эн Сиркуло» (1961 год, драма, комедия, мюзикл) и другие. Международный кинофестиваль (с 2012).
В Панаме несколько футбольных клубов, в том числе «Тауро» - 11-кратный чемпион страны (1989-2012), принимает соперников на стадионе «Роммель Фернандес» (32 тысячи мест), и «Пласа Амадор» - 5-кратный чемпион страны (1988-2005), играет на стадионе «Хавьер Крус» (5 тысяч мест). Среди других известных спортивных объектов - Национальный стадион (около 27 тысяч мест).
Панама - главный экономический центр страны. Большая часть работающих (свыше 80%) занята в сфере услуг, её основные сектора - транспорт и логистика, финансовый бизнес и страховое дело, оптовая и розничная торговля, связь и телекоммуникации, туризм. Ключевое значение для развития Панамы имеет её положение у входа в Панамский канал. Управление и обслуживание Панамского канала находятся в ведении государственного агентства Autoridad del Canal de Panam ́а (штаб-квартира - в Бальбоа). Грузооборот морского порта Бальбоа около 20 миллионов т (2011 год, в том числе 2,8 миллионов контейнеров ДФЭ). В припортовой зоне действуют многочисленные транспортно-логистические центры и судоремонтные заводы. Международный аэропорт Токумен (7 миллионов пассажиров, 2012 год) - крупнейший авиаузел Центральной Америки.
Панама - важный центр банковского и страхового дела. Создан Международный банковский центр Панамы (Centro Bancario Internacional de Panam ́а; один из крупнейших в Латинской Америке), где базируются штаб-квартиры Центрального банка страны (Banco Nacional de Panam ́а), ведущих национально коммерческих банков (Caja de Ahorros, Banesco, Banco General и другие) и страховых компаний, отделения иностранных денежно-кредитных учреждений. Действуют Панамская фондовая биржа, Международный торговый центр, многочисленные представительства компаний (главным образом иностранных), специализирующихся на оказании финансовых, юридических, консалтинговых и других услуг. В начале XXI века развивается сектор ИТ (разработка программного обеспечения, оказание информационных услуг, в том числе в режиме он-лайн, аутсорсинг бизнес-процессов и другие).
Панама - крупный центр международного туризма (свыше 1,2 миллионов человек, 2011 год). Основные виды туризма: культурно-познавательный, пляжный, спортивный и деловой (Панама - один из крупнейших региональных центров проведения международных выставок, форумов, конференций и другие; главный выставочный центр - Centro de Convenciоnes Atlа́ntico Pacífico).
Ведущие отрасли промышленности: пищевкусовая, машиностроение и металлообработка, химическая и строительных материалов. Среди крупнейших промышленных предприятий - цементный завод мексиканской компании CEMEХ, пивоваренные заводы британской компании «SABMiller» и нидерландский «Heineken», табачные фабрики американской компании «Philip Morris International» и британской «British American Tobacco». Производство алкогольных (в том числе марки «Bacardi») и прохладительных напитков, изделий из пластмасс, средств личной гигиены и фармацевтических препаратов.