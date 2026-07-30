ПАНАМА (город)

Панама - сто­ли­ца Па­на­мы , административный центр провинции Па­на­ма.

Население 813,1 тысяч человек (2012); один из круп­ней­ших го­ро­дов Центральной Аме­ри­ки; с при­го­ро­да­ми об­ра­зу­ет городскую аг­ло­ме­ра­цию с населением около 1,3 миллиов человек. Рас­по­ло­же­на на юге центральной час­ти стра­ны, у ти­хо­оке­ан­ско­го вхо­да в Па­нам­ский ка­нал. Ав­то­мо­биль­ное и железно-дорожное со­об­ще­ние с пор­том Ко­лон у ат­лан­ти­че­ско­го вхо­да в ка­нал. Ав­то­до­ро­га­ми свя­за­на с го­ро­да­ми западной (по­сред­ст­вом двух ав­то­мо­биль­ных мос­тов че­рез ка­нал) и восточной час­ти стра­ны. Ме­ж­ду­народные аэ­ро­пор­ты То­ку­мен и имени Мар­ко­са А. Ге­ла­бер­та (в основном ча­ст­ные рей­сы). Морской порт в при­го­ро­де Баль­боа. Мет­ро­по­ли­тен (2014).

Ос­но­ва­на испанским кон­ки­ста­до­ром Пед­ра­риа­сом Да­ви­лой (Пед­ро Ари­ас де Ави­ла) в 1519 году под современным названием (пред­по­ло­жи­тель­но сло­во «па­на­ма» оз­на­ча­ло у ин­дей­цев «ме­сто, изо­би­лую­щее ры­бой»). В XVI веке от­прав­ная точ­ка всех исп. экс­пе­ди­ций по за­вое­ва­нию ти­хо­оке­ан­ско­го по­бе­ре­жья Южной Аме­ри­ки. В 1671 году раз­граб­ле­на и со­жже­на английским пи­ра­том Г. Мор­га­ном. В 1673 году от­строе­на за­но­во в не­сколь­ких км от пер­во­на­чаль­но­го ме­сто­по­ло­же­ния. Со строи­тель­ст­вом в 1855 году же­лез­ной до­ро­ги, со­еди­няю­щей Ти­хий и Ат­лан­ти­че­ский океа­ны, а в начале XX века - Па­нам­ско­го ка­нала го­род раз­ви­вал­ся пре­имущественно как тран­зит­но-тор­го­вый пункт. С 1903 года сто­ли­ца Рес­пуб­ли­ки Па­на­ма. В пе­ри­од 2-й ми­ро­вой вой­ны в Панаме рас­по­ла­га­лась американская во­енная ба­за. С конца 1970-х годов круп­ный ме­ж­ду­народный бан­ков­ский центр. Го­род по­стра­дал в хо­де американского втор­же­ния в Па­на­му в 1989 году.

Ста­рей­ший район Панамы - Па­на­ма-Вье­хо (Ста­рая Па­на­ма), пер­во­на­чаль­ный центр го­ро­да, раз­ру­шен­ный в ре­зуль­та­те по­жа­ров в 1-й половине - середине XVII века и ос­тав­ленный по­сле на­па­де­ния английских пи­ра­тов в 1671 году; сре­ди ру­ини­ро­ван­ных со­ору­же­ний - со­бор (1619-1626), не­до­стро­ен­ная церковь Нуэ­ст­ра-Сень­о­ра-де-ла-Кон­сеп­сь­он монастырь Лас-Мон­хас-де-ла-Кон­сеп­сь­он (на­ча­ло строи­тель­ст­ва в 1640 году), монастырь Сан­то-До­мин­го, церковь Ком­пань­ия-де-Хе­сус, до­ма Ка­сас-Тер­рин, Ка­са-Алар­кон и другие (все конец XVI - 2-я половина XVII веков). По­сле 1671 года го­род от­страи­вал­ся за­но­во на но­вом мес­те, фор­ми­ро­вал­ся современный ис­то­рический центр - Кас­ко-Вье­хо, со­хра­нив­ший ре­гу­ляр­ную пла­ни­ров­ку конца XVII - XVIII веков. Здесь на­хо­дят­ся площадь Не­за­ви­си­мо­сти (Ка­фед­раль­ная площадь; бывшая Пла­са-Май­ор) с ка­фед­раль­ным со­бо­ром (1690-1796 годы, ар­хи­тек­то­ры Х. де Ве­ла­ско, Н. Род­ри­гес; фа­сад в сти­ле ба­рок­ко), зда­ни­ем Му­зея Па­нам­ско­го ка­на­ла (1874-1875 годы, бывшая гос­ти­ни­ца «Гранд-отель») и Па­ла­сио-Му­ни­си­паль (1907-1910 годы, архитектор Дж. Руд­же­ри), в рус­ле эк­лек­тиз­ма, и площадь С. Бо­ли­ва­ра (бывшая площадь Сан-Фран­си­ско) с па­мят­ни­ком С. Бо­ли­ва­ру (1926), Па­ла­сио-Бо­ли­вар (конца XVII-XIX веков; ны­не МИД Па­на­мы), Национальным те­ат­ром в ду­хе эк­лек­тиз­ма (1905-1908 годы, архитектор Дж. Руд­же­ри, ин­терь­ер расписан Р. Льюи­сом). Сре­ди куль­то­вых со­ору­же­ний XVII-XVIII веков пре­об­ла­да­ет стиль ба­рок­ко: церк­ви Сан-Хо­се (1671-1677 годы; «Зо­ло­той ал­тарь» в сти­ле чур­ри­ге­ре­ско из по­зо­ло­чен­но­го де­ре­ва с де­та­ля­ми из зо­ло­та, 1-я половина XVII века), Ла-Мер­сед (на­ча­ло строи­тель­ст­ва - 1680 год), Сан-Фе­ли­пе-Не­ри (конца XVII века, вос­ста­нов­ле­на по­сле по­жа­ров в XVII и XIX веков), ком­плекс бывшего монастыря Сан­то-До­мин­го (1670-е годы). Со­хра­ни­лись гражданские по­строй­ки Па­ла­сио-де-лас-Гар­сас (конца XVII века; ре­кон­ст­рук­ция, 1920-е годы, архитектор Л. Виль­я­ну­эва Мей­ер; ны­не ре­зи­ден­ция пре­зи­ден­та рес­пуб­ли­ки).

В конце XIX - начале XX веков воз­ве­де­ны Национальный дво­рец (1910 год, архитектор Дж. Руд­же­ри, роспи­си Р. Льюи­са), боль­ни­ца Сан-То­мас (1920-1924, архитектор Дж.К. Райт), здание Национального ар­хива (1924) и другого со­ору­же­ния. С середины XX века по­яв­ля­ют­ся по­строй­ки в рус­ле мо­дер­низ­ма , от­ра­жаю­щие влия­ние современной бразильской ар­хи­тек­ту­ры: уни­вер­си­тет­ский го­ро­док (1948-1960-е годы, ар­хи­тек­то­ры Р.Х. Бер­му­дес, Г. де Ру, О. Мен­дес Гу­ар­дия), Дво­рец пар­ла­мен­та (1956, архитектор Э. де ла Гу­ар­дия). С конца 1990-х годов со­ору­жа­ют­ся мно­го­численные не­бо­скрё­бы (пре­имущественно вдоль городской на­бе­реж­ной), при­дав­шие Панаме «ульт­ра­со­вре­мен­ный» об­лик, в том числе «Ми­раж» (1997 год, ар­хитектурное бю­ро «Je­s ́us Dí az Arqui­tectos»; высота 172 м), «Акуа­ли­на» (2004-2008 годы, архитектор Р. Фа­хар­до Мо­ре­но; высота 210 м), «Trump Ocean Club Inter­na­tio­nal Hotel & Tower» (2007-2011 годы, ар­хитектор бю­ро «Arias Serna Saravia»; высота 293 м - са­мое вы­со­кое зда­ние Панамы). Сре­ди других по­стро­ек начала XXI века - Му­зей био­раз­но­об­ра­зия в сти­ле де­кон­ст­рук­ти­виз­ма (2006-2014 годы, архитектор Ф. Ге­ри). Рай­оны Па­на­ма-Вье­хо и Кас­ко-Вье­хо вклю­че­ны в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия.

Панама - круп­ней­ший об­ра­зо­вательный и на­учный центр стра­ны. Сре­ди на­учных учреж­де­ний - Па­нам­ская ака­де­мия ис­то­рии (1921), Па­нам­ская ака­де­мия язы­ка (1926), Институт профессионального об­ра­зо­ва­ния и раз­ви­тия че­ло­ве­че­ских ре­сур­сов (1965), Институт сельско-хозяйственных ис­сле­до­ва­ний (1975). Государственные ву­зы: Университет Панамы (1935), Па­нам­ский тех­но­ло­гический университет (1981), Меж­ду­народный уни­вер­си­тет­ский го­ро­док «Го­род зна­ний» (1995), Ме­ж­ду­народный мор­ской университет (2005). Ряд не­го­су­дарственных университетов и фи­лиа­лов иностранных ву­зов. Национальная библиотека Па­на­мы (1892), Меж­аме­ри­кан­ская библиотека С. Бо­ли­ва­ра (1935). Национальный ар­хив (1912). Му­зеи: Нацио­наль­ный (1925), современного искусства (1962), ко­ло­ни­аль­но­го ре­лигиозного искусства (1974), ес­те­ст­вен­но-на­уч­ный (1975), ис­то­рии Па­на­мы (1977), ан­тро­по­ло­ги­че­ский Рей­на-Тор­рес-де-Ара­ус (1980), Па­нам­ско­го ка­на­ла (1997), со­ли и са­ха­ра (1998) и другие. Те­ат­ры: Нацио­наль­ный (1908 год, опе­ра), «Эн Сир­ку­ло» (1961 год, дра­ма, ко­ме­дия, мю­зикл) и другие. Ме­ж­ду­народный ки­но­фес­ти­валь (с 2012).

В Панаме несколько фут­боль­ных клу­бов, в том числе «Тау­ро» - 11-крат­ный чем­пи­он стра­ны (1989-2012), при­ни­ма­ет со­пер­ни­ков на ста­дио­не «Ром­мель Фер­нан­дес» (32 тысячи мест), и «Пла­са Ама­дор» - 5-крат­ный чем­пи­он стра­ны (1988-2005), иг­ра­ет на ста­дио­не «Хавь­ер Крус» (5 тысяч мест). Сре­ди других из­вест­ных спор­тив­ных объ­ек­тов - На­цио­наль­ный ста­ди­он (около 27 тысяч мест).

Панама - глав­ный эко­но­мический центр стра­ны. Большая часть ра­бо­таю­щих (свыше 80%) за­ня­та в сфе­ре ус­луг, её основные сек­то­ра - транс­порт и ло­ги­сти­ка, фи­нан­со­вый биз­нес и стра­хо­вое де­ло, оп­то­вая и роз­нич­ная тор­гов­ля, связь и те­ле­ком­му­ни­ка­ции, ту­ризм. Клю­че­вое зна­че­ние для раз­ви­тия Панамы име­ет её по­ло­же­ние у вхо­да в Па­нам­ский ка­нал. Управ­ле­ние и об­слу­жи­ва­ние Па­нам­ско­го ка­на­ла на­хо­дят­ся в ве­де­нии государственного агент­ст­ва Autori­dad del Canal de Panam ́а (штаб-квар­ти­ра - в Баль­боа). Гру­зо­обо­рот мор­ско­го пор­та Баль­боа около 20 миллионов т (2011 год, в том числе 2,8 миллионов кон­тей­не­ров ДФЭ). В при­пор­то­вой зо­не дей­ст­ву­ют мно­го­численные транс­порт­но-ло­ги­стические цен­тры и су­до­ре­монт­ные за­во­ды. Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт То­ку­мен (7 миллионов пас­са­жи­ров, 2012 год) - круп­ней­ший авиа­узел Центральной Аме­ри­ки.

Панама - важ­ный центр бан­ков­ско­го и стра­хо­во­го де­ла. Соз­дан Ме­ж­ду­народный бан­ков­ский центр Панамы (Centro Bancario In­terna­cional de Panam ́а; один из круп­ней­ших в Латинской Аме­ри­ке), где ба­зи­ру­ют­ся штаб-квар­ти­ры Центрального бан­ка стра­ны (Ban­co Nacional de Panam ́а), ве­ду­щих национально ком­мерческих бан­ков (Caja de Ahorros, Banesco, Banco General и другие) и стра­хо­вых ком­па­ний, от­де­ле­ния иностранных де­неж­но-кре­дит­ных уч­ре­ж­де­ний. Дей­ст­ву­ют Па­нам­ская фон­до­вая бир­жа, Ме­ж­ду­народный тор­го­вый центр, мно­го­численные пред­ста­ви­тель­ст­ва ком­па­ний (главным образом иностранных), спе­циа­ли­зи­рую­щих­ся на ока­за­нии фи­нан­со­вых, юри­дических, кон­сал­тин­го­вых и других ус­луг. В начале XXI века раз­ви­ва­ет­ся сек­тор ИТ (раз­ра­бот­ка про­грамм­но­го обес­пе­че­ния, ока­за­ние ин­фор­мационных ус­луг, в том числе в ре­жи­ме он-лайн, аут­сор­синг биз­нес-про­цес­сов и другие).

Панама - круп­ный центр ме­ж­ду­народного ту­риз­ма (свыше 1,2 миллионов человек, 2011 год). Основные ви­ды ту­риз­ма: куль­тур­но-по­зна­вательный, пляж­ный, спор­тив­ный и де­ло­вой (Панама - один из круп­ней­ших ре­ги­ональ­ных цен­тров про­ве­де­ния ме­ж­ду­народных вы­ста­вок, фо­ру­мов, кон­фе­рен­ций и другие; главный вы­ста­воч­ный центр - Centro de Convenciоnes Atlа́ntico Pacífico).

Ве­ду­щие от­рас­ли промышленности: пи­ще­вку­со­вая, ма­ши­но­строе­ние и ме­тал­ло­об­ра­бот­ка, хи­миче­ская и строительных ма­те­риа­лов. Сре­ди круп­ней­ших промышленных предприятий - це­мент­ный за­вод мексиканской ком­па­нии CEMEХ, пи­во­ва­рен­ные за­во­ды британской ком­па­нии «SABMiller» и ни­дерландский «Heineken», та­бач­ные фаб­ри­ки американской ком­па­нии «Phi­lip Morris Interna­tional» и британской «Bri­tish American Tobacco». Про­изводство ал­ко­голь­ных (в том числе мар­ки «Bacardi») и про­хла­дительных на­пит­ков, из­де­лий из пла­ст­масс, средств лич­ной ги­гие­ны и фар­ма­цев­тических пре­па­ра­тов.

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