ПАНАМА (финансовая афера)
ПАНАМА - финансовая афера вокруг строительства Панамского канала и вызванный ею политического скандал во Франции в период Третьей республики.
В 1878 году Колумбия, контролировавшая Панамский перешеек, предоставила Франции концессию на сооружение канала между Атлантическим и Тихим океанами. Созванный в мае 1879 по инициативе Географического общества Парижа специальный Международный конгресс одобрил строительство бесшлюзового канала. В июле 1879 года французский инженер Ф.М. де Лессепс, игравший ведущую роль в строительстве Суэцкого канала, основал Всеобщую компанию межокеанского канала, оценив стоимость реализуемого ею проекта в 600 миллионов франков. Акции компании были размещены на Парижской бирже, к декабрю 1880 года её капитал составил около 300 миллионов франков. Начавшиеся в 1881 году работы по сооружению канала приостановили после того, как выяснилось, что проект Лессепса содержит ошибки. Увеличившиеся расходы были покрыты новыми займами на бирже, организованными с помощью финансистов еврейского происхождения - барона Ж. де Рейнака и К. Герца. Благодаря рекламе и подкупу парламентариев и министров (замешанными в этом оказались министр финансов М. Рувье, министр общественных работ Ш. Байо и другие) компания Лессепса получила свыше 1,4 миллиардов франков. Попытки спасти проект в ноябре 1887 года путём привлечения на пост генерального подрядчика А.Г. Эйфеля и строительства шлюзового канала закончились провалом. В январе 1889 года было объявлено о ликвидации имущества компании. В 1892 году после публикации антисемитски настроенным журналистом Э. Дрюмоном материалов, раскрывавших механизм, с помощью которого Рейнак и Герц подкупали политиков и прессу, «панамский скандал» вышел на новый уровень. В ноябре 1892 года Рейнак был обнаружен мёртвым в собственном доме (по официальной версии, скончался от инсульта), Герц бежал в Великобританию. В январе 1893 года Байо и министр внутренних дел Э. Лубе подали в отставку. По результатам судебных разбирательств Байо, Лессепс и Эйфель приговорены к различным срокам тюремного заключения (двое последних затем освобождены от наказания).
«Панама» оказала влияние на исход парламентских выборов 1893 года, в результате которых укрепились позиции умеренных республиканцев, независимых радикалов и социалистов; произошли существенные изменения внутри депутатского корпуса - на авансцену вышли получившие в дальнейшем известность Р. Пуанкаре, Ж. Лейг, П. Дешанель и другие. Ряд депутатов, подозревавшихся в причастности к скандалу (в том числе Ж. Клемансо), не были переизбраны. В последующем слово «Панама» стало нарицательным для обозначения крупных мошенничеств и афер.