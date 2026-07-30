ПАНАМА (финансовая афера)

ПАНАМА - финансовая афера вокруг строительства Панамского канала и вызванный ею политического скандал во Франции в период Третьей республики.

В 1878 году Ко­лум­бия, кон­тро­ли­ро­вав­шая Па­нам­ский пе­ре­ше­ек, пре­дос­та­ви­ла Фран­ции кон­цес­сию на со­ору­же­ние ка­на­ла ме­ж­ду Ат­лан­ти­чес­ким и Ти­хим океа­на­ми. Со­зван­ный в мае 1879 по ини­циа­ти­ве Гео­гра­фического общества Па­ри­жа специальный Ме­ж­ду­народный кон­гресс одоб­рил строи­тель­ст­во бес­шлю­зо­во­го ка­на­ла. В ию­ле 1879 года французский инженер Ф.М. де Лес­сепс, иг­рав­ший ве­ду­щую роль в строи­тель­ст­ве Су­эц­ко­го ка­на­ла, ос­но­вал Все­об­щую ком­па­нию ме­жо­ке­ан­ско­го ка­на­ла, оце­нив стои­мость реа­ли­зуе­мо­го ею про­ек­та в 600 миллионов франков. Ак­ции ком­па­нии бы­ли раз­ме­ще­ны на Па­риж­ской бир­же, к декабрю 1880 года её ка­пи­тал со­ста­вил около 300 миллионов франков. На­чав­шие­ся в 1881 году ра­бо­ты по со­ору­же­нию ка­на­ла при­ос­та­но­ви­ли по­сле то­го, как вы­яс­ни­лось, что проект Лес­сеп­са со­дер­жит ошиб­ки. Уве­ли­чив­шие­ся рас­хо­ды бы­ли по­кры­ты но­вы­ми зай­ма­ми на бир­же, ор­га­ни­зо­ван­ны­ми с по­мо­щью фи­нан­си­стов еврейского про­ис­хо­ж­де­ния - ба­ро­на Ж. де Рей­на­ка и К. Гер­ца. Бла­го­да­ря рек­ла­ме и под­ку­пу пар­ла­мен­та­ри­ев и ми­ни­ст­ров (за­ме­шан­ны­ми в этом ока­за­лись министр фи­нан­сов М. Ру­вье, министр об­щественных ра­бот Ш. Байо и другие) ком­па­ния Лес­сеп­са по­лу­чи­ла свыше 1,4 миллиардов франков. По­пыт­ки спа­сти про­ект в но­ябре 1887 года пу­тём при­вле­че­ния на пост ге­не­раль­но­го под­ряд­чи­ка А.Г. Эй­фе­ля и строи­тель­ст­ва шлю­зо­во­го ка­на­ла за­кон­чи­лись про­ва­лом. В январе 1889 года бы­ло объ­яв­ле­но о ли­к­ви­да­ции иму­ще­ст­ва ком­па­нии. В 1892 году по­сле пуб­ли­ка­ции ан­тисе­мит­ски на­стро­ен­ным жур­на­ли­стом Э. Дрю­мо­ном ма­те­риа­лов, рас­кры­вав­ших ме­ха­низм, с по­мо­щью ко­то­ро­го Рей­нак и Герц под­ку­па­ли по­ли­ти­ков и прес­су, «па­нам­ский скан­дал» вы­шел на но­вый уро­вень. В но­ябре 1892 года Рей­нак был об­на­ру­жен мёрт­вым в собственном до­ме (по официальной вер­сии, скон­чал­ся от ин­суль­та), Герц бе­жал в Ве­ли­ко­бри­та­нию . В январе 1893 года Байо и министр внутренних дел Э. Лу­бе по­да­ли в от­став­ку. По ре­зуль­та­там су­деб­ных раз­би­ра­тельств Байо, Лес­сепс и Эй­фель при­го­во­ре­ны к различным сро­кам тю­рем­но­го за­клю­че­ния (двое по­след­них затем ос­во­бо­ж­де­ны от на­ка­за­ния).

«Панама» ока­за­ла влия­ние на ис­ход пар­ла­мент­ских вы­бо­ров 1893 года, в ре­зуль­та­те ко­то­рых ук­ре­пи­лись по­зи­ции уме­рен­ных рес­пуб­ли­кан­цев, не­за­ви­си­мых ра­ди­ка­лов и со­циа­ли­стов; про­изош­ли су­ще­ст­вен­ные из­ме­не­ния внут­ри де­пу­тат­ско­го кор­пу­са - на аван­сце­ну вы­шли по­лу­чив­шие в даль­ней­шем из­вест­ность Р. Пу­ан­ка­ре, Ж. Лейг, П. Де­ша­нель и другие. Ряд де­пу­та­тов, по­доз­ре­вав­ших­ся в при­ча­ст­но­сти к скан­да­лу (в том числе Ж. Кле­ман­со), не бы­ли пе­ре­из­бра­ны. В по­сле­дую­щем сло­во «Панама» ста­ло на­ри­ца­тель­ным для обо­зна­че­ния круп­ных мо­шен­ни­честв и афер.

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