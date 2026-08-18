ПАНАМА
ПАНАМА - республика Панама.
Общие сведения
Панама - государство в Центральной Америке, на Панамском перешейке. Граничит на востоке и юго-востоке с Колумбией, на западе с Коста-Рикой. Омывается Карибским морем (на севере) и Тихим океаном (на юге; длина береговой линии 2,49 тысяч км), которые соединены Панамским каналом. Панаме принадлежит свыше 1600 небольших островов (из них около 1 тысяч - в Тихом океане), крупнейшие - острова Койба в заливе Чирики (площадь 493 км2) и остров Рей в Панамском заливе (234 км2). Площадь 75,5 тысяч км2. Население 3,66 миллионов человек (2013, перепись; 3,405 миллиона человек в 2010 году). Столица - Панама. Официальный язык - испанский; широко используется английский язык. Денежные единицы - бальбоа, доллар США. В административном отношении Панама разделена на 9 провинций и 3 автономные области (комарки). В состав провинции Дарьен входит комарка Варганди (административный центр Уала), провинция Панама - комарка Мадунганди (административный центр Морти).
Панама - член ООН (1945), МВФ (1946), МБРР (1946), ОАГ (1948), ВТО (1997).
Исторический очерк
Панама до обретения независимости. До испанского завоевания Панамский перешеек населяли индейские племена чибча, чоко и карибы, находившиеся вне зоны влияния соседних развитых цивилизаций (майя и ацтеков на севере и чибча-муисков на юге). В 1501 году территория Панамы была открыта испанским конкистадором Р. де Бастидасом, в 1502 году, во время своего 4-го плавания, к берегам Панамы причалил Х. Колумб. Осенью 1513 года испанская экспедиция во главе с В. Нуньесом де Бальбоа в одном из районов Панама вышла на берег Тихого океана, после чего он впервые появился на географических картах Земли.
В 1519 году испанцы заложили город Панама, давший название всей стране (территория современной Панамы была известна также под названиями Золотая Кастилия, Дарьен и Твёрдый берег). В 1538, 1563 и 1722 годы Панама провозглашалась королевской аудиенсией, в 1542 году вошла в состав вице-королевства Перу, в 1560 году - генерал-капитанства Гватемала, в 1718-1723 годы и 1740-1810 годы входила в вице-королевство Новая Гранада.
Основу экономического развития Панамы в XVI-XVIII веках составляла добыча золота, обнаруженного конкистадорами в реках, впадающих в Карибское море. От города Панама до города Портобело была проложена мощённая камнем дорога, соединившая тихоокеанское побережье с атлантическим и превратившаяся в важнейший торговый путь. С XVI века испанцы начали ввозить в Панаму рабов из Африки для работы на банановых плантациях и в рудниках. Согласно документам колониальной администрации, в 1575 году в Панаме произошло восстание чернокожих невольников. В 1584 году в городе Панама была открыта первая в Испанской Америке аптека, в которой в числе самых важных медикаментов продавался табак. Большой ущерб экономике Панамы причиняли пираты, нападавшие на портовые города (в 1671 году был сожжён город Панама). К концу XVIII века из-за истощения запасов золота и постоянной угрозы нападения пиратов значение торгового пути через Панамский перешеек упало. Торговые суда Испании достигали её тихоокеанских владений обходным путём - вокруг Южной Америки.
В ходе Войны за независимость в Латинской Америке 1810-1826 годы население Панамы в ноябре 1821 году подняло восстание. К повстанцам присоединились отряды, посланные С. Боливаром, возглавлявшим освободительную борьбу в Новой Гранаде и Венесуэле. 28.11.1821 года Панама провозгласила свою независимость от Испании и вошла в состав республики Великая Колумбия. После распада последней Панама в 1831 году стала департаментом республики Новая Гранада (с 1886 года Колумбия). В 1855 году получила статус федерального государства в составе Новой Гранады и до 1886 пользовалась правами широкого местного самоуправления.
С середины XIX века в связи с планами строительства межокеанского канала Панамский перешеек стал объектом борьбы между Великобританией и США, стремившимися поставить под свой контроль зону предполагаемого канала. В 1846 году США навязали Новой Гранаде договор, по которому они получали равные права с последней на эксплуатацию любого пути через перешеек и концессию на строительство железной дороги через него (строительство завершено в 1855 году). Подписание Клейтона - Булвера договора 1850 года и особенно Хея - Паунсфота договора 1901 года между США и Великобританией ещё более укрепило американские позиции в Панаме. Попытки Франции создать собственную компанию для строительства канала закончились неудачей; в 1902 году все её права и имущество были переданы США.
Панама после обретения независимости
3.11.1903 года при прямой поддержке США группа панамских политиков заявила о выходе Панамы из состава Колумбии и провозгласила независимость Республики Панама. В 1903 году подписан договор с США, согласно которому американской стороне была предоставлена возможность оккупировать часть страны для строительства межокеанского канала. В том же году создана зона Панамского канала площадь 1432 км2, находившаяся под управлением США. В 1904 году принята Конституция Панамы, предоставившая США право на интервенцию в это государство. В 1900-1910-х годах США полностью контролировали политическую и экономическую жизнь Панамы. Президентские выборы 1908, 1912 и 1918 годов проходили под наблюдением американских войск. В 1918 году американские войска оккупировали города Панама и Колон, в 1918-1920 годы провинцию Чирики. В основных отраслях панамской экономики доминировал американский капитал.
В 1920 году началась регулярная эксплуатация Панамского канала, приносившая правительству США огромные доходы. Вопрос о пересмотре американо-панамских соглашений, связанных с его использованием и перераспределением доходов, занял центральное место во взаимоотношениях двух стран. В 1941 году Панама объявила войну Германии, Японии и их союзникам; на её территории были размещены военные базы США. В 1947-1948 годы США возвратили Панаме арендованные во время 2-й мировой войны территории.
Внутриполитическую ситуацию в 1930-1960-х годах определяло соперничество между партиями (Либеральная и Консервативная партии, Революционно-националистическая партия, Панаменистская партия и другие), каждая из которых проводила в целом проамериканский курс. В конце 1950-х годов в Панаме прошли массовые демонстрации с требованием возвращения стране зоны канала. В январе 1964 года американские войска расстреляли одну из таких демонстраций.
В результате военного переворота 11.10.1968 года к власти пришла хунта, в которую входили руководители Национальной гвардии Панамы во главе с О.Э. Торрихосом Эррерой (с 1972 года именовался Высшим лидером Панамской революции). Военные установили дипломатические отношения с Кубой, расширили экономические связи с Югославией и Ливией, признали сандинистское правительство Никарагуа; Панама вступила в Движение неприсоединения.
Правительство Панамы наделило крестьян землёй, создало сельско-хозяйственные кооперативы, приняло новый кодекс законов о труде, повысило заработную плату работникам ряда отраслей, национализировало (с выплатой компенсаций) некоторые американские компании, поставило под свой контроль все панамские финансовые операции за пределами страны. В 1978 году Торрихос Эррера основал Революционно-демократическую партию (РДП). В результате продолжавшихся с 1971 года переговоров с администрацией США правительство Панамы в 1977 году подписало американо-панамский Договор о Панамском канале и Договор о постоянном нейтралитете и функционировании Панамского канала. Договоры, вступившие в силу 1.10.1979 года, предусматривали отмену всех ранее заключённых соглашений и переход в 2000 году Панамского канала под полный контроль Панамы. В 1981 году Торрихос Эррера погиб в авиационной катастрофе.
В середине 1980-х годах к власти в Панаме пришёл генерал М.А. Норьега, приступивший к осуществлению неолиберальных реформ. В декабре 1989 года в Панаму вторглись американские войска, передавшие власть избранному в 1989 году президенту Г. Эндаре Галимани. В 1994 году на посту президента его сменил лидер РДП Э. Перес Бальядарес. Он продолжил неолиберальный курс, усиливший социальные противоречия и вызвавший широкое общественное недовольство. В 1994 году принята поправка к Конституции Панамы о ликвидации вооруженных сил и передаче их функций полиции.
Президентские выборы 1999 году выиграла кандидат от Арнульфистской партии (основана в 1991 году на базе политического движения сторонников А. Ариаса Мадрида, президента Панамы в 1940-1941 годы, 1949-1951 годы, 1968 год) М.Э. Москосо Родригес. 31.12.1999 года США передали Панаме полный суверенитет над Панамским каналом и окружающей его зоной. В 2004 году к власти пришёл представитель РДП М. Торрихос Эспино (сын О.Э. Торрихоса Эрреры). Он разработал проект расширения Панамского канала (модернизация канала началась в сентябре 2007 года); осуществил налоговые реформы и реформы в социальной сфере.
В 2009 году победу на президентских выборах одержал крупный бизнесмен Р.А. Мартинелли Беррокаль, лидер партии «Демократический выбор» (основана в 1998 году). Правительство Мартинелли Беррокаля проводит политику, направленную на усиление борьбы с коррупцией и преступностью, ужесточение налоговой и финансовой дисциплины, оптимизацию использования государственных средств. Продолжаются работы по расширению канала, обеспечивающие стабильный приток иностранных инвестиций.
Дипломатические отношения между РФ и Панамой установлены в 1991 году. Правовую основу взаимоотношений составляют Декларация о принципах отношений между РФ и Республикой Панама (1994), Договор о принципах отношений, Соглашение о сотрудничестве и борьбе против незаконного оборота наркотических средств (1997). Товарооборот между РФ и Панамой в 2011 году составил 66,1 миллионов долларов. В структуру российского экспорта в Панаме входили прокат железа и нелегированной стали, органического удобрения, машины и оборудование. Основу импорта из Панамы составляли продовольственные товары и сельско-хозяйственное сырьё, продукция химической промышленности.