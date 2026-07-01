ПАНАГЮРИШТЕНСКИЙ КЛАД

ПАНАГЮРИШТЕНСКИЙ КЛАД - сервиз золотой посуды раннеэллинистического времени, найденный близ современного города Панагюриште.

Об­на­ру­жен при до­бы­че гли­ны в 1949 году. Вклю­ча­ет 4 ри­то­на, 3 кув­ши­на, фиа­лу, ам­фо­ро­вид­ный со­суд (он име­ет 2, а кув­ши­ны - по 1 мунд­шту­ку для сли­ва, по­это­му эти со­су­ды так­же ино­гда на­зы­ва­ют ри­то­на­ми); об­щая мас­са 6,164 кг. У 2 ри­то­нов ём­кость вы­пол­не­на в ви­де го­ло­вы оле­ня, в верх­ней час­ти пред­став­ле­ны рель­еф­ные сце­ны: на од­ном - «суд Па­ри­са», на дру­гом - борь­ба Те­сея с ма­ра­фон­ским бы­ком и Ге­ракл с ки­ре­ней­ской ла­нью. У ри­тона с ём­ко­стью в ви­де го­ло­вы ба­ра­на в верх­ней час­ти рас­по­ло­же­ны рель­еф­ные изо­бра­же­ния Дио­ни­са, ним­фы Ерио­пы и двух вак­ха­нок. Эти ри­то­ны име­ют зоо­морф­ные руч­ки. В верх­ней час­ти ри­то­на с ём­ко­стью в ви­де про­то­мы ска­чу­ще­го коз­ла изо­бра­же­ны Ге­ра, Апол­лон, Ар­те­ми­да, Ни­ка. Не­ко­то­рые пер­со­на­жи под­пи­са­ны по-гре­че­ски; на­ли­чие не­боль­ших оши­бок по­зво­ля­ет пред­по­ла­гать не­гре­че­ское про­ис­хо­ж­де­ние мас­те­ра. 3 кув­ши­на име­ют ту­ло­во в ви­де жен­ской го­ло­вы (по-ви­ди­мо­му, ама­зон­ки), рель­еф­ные изо­бра­же­ния гри­фо­нов на гор­ле со­су­да, руч­ку с фи­гур­кой кры­ла­то­го сфин­кса. Фиа­ла ук­ра­ше­на кон­цен­три­че­ски рас­по­ло­жен­ны­ми рель­еф­ны­ми изо­бра­же­ния­ми лиц с нег­ро­ид­ны­ми чер­та­ми и же­лу­дей, впи­сан­ны­ми в сим­мет­рич­ные рас­тительные ком­по­зи­ции; в её верх­ней час­ти вы­гра­ви­ро­ва­на стои­мость - 200 ста­те­ров, 0,5 драх­мы, 1 обол. Со­пос­тав­ле­ние стои­мо­сти и мас­сы со­су­да по­зво­ля­ет ут­вер­ждать, что стои­мость да­на в мо­нет­ной сис­те­ме города Лам­псак (греческая ко­ло­ния на западном бе­ре­гу Дар­да­нелл). Ам­фо­ро­вид­ный со­суд име­ет вы­со­кое гор­ло, 2 руч­ки в ви­де кен­тав­ров; на яй­це­вид­ном ту­ло­ве изо­бра­же­ны во­ро­та, флан­ки­ро­ван­ные ко­лон­на­ми с ка­пи­те­ля­ми в ви­де го­лов львов и ба­за­ми в ви­де кры­ла­тых сфин­ксов, 7 фи­гур муж­чин (во­ж­ди - сы­но­вья Эди­па, опи­сан­ные в тра­ге­дии Эс­хи­ла «Се­ме­ро про­тив Фив» и других древне-греческих про­из­ве­де­ни­ях).

Уточ­не­ние да­ти­ров­ки панагюриштенского клада в рам­ках 2-й половины IV - III веков до нашей эры вы­зы­ва­ет дис­кус­сии. Панагюриштенский клад най­ден в зо­не, где ло­ка­ли­зу­ют цен­тры мо­гу­ще­ст­вен­но­го го­су­дар­ст­ва, соз­дан­но­го пле­ме­нем фра­кий­цев од­ри­сы. Дра­го­цен­ные со­су­ды с изо­бра­же­ния­ми - по­ка­за­тель вы­со­ко­го со­ци­аль­но­го ста­ту­са и, воз­мож­но, идео­ло­гических пред­поч­те­ний хо­зяи­на. Ве­ро­ят­но, та­кие сер­ви­зы ис­поль­зо­ва­ли фра­кий­ские ца­ри для пир­шеств и ри­ту­аль­ных це­лей. Панагюриштенский клад свя­зы­ва­ют с од­ним из пра­ви­те­лей Од­рис­ско­го цар­ст­ва и рас­смат­ри­ва­ют как сви­де­тель­ст­во силь­ной эл­ли­ни­за­ции его эли­ты. Панагюриштенский клад - один из яр­ких об­раз­цов эл­ли­ни­стического искусства в це­лом. Он хра­нит­ся в Национальном ис­то­рическом му­зее (Со­фия), ко­пии - в Ре­гио­наль­ном ис­то­рическом му­зее в городе Плов­див и в Ис­то­рическом му­зее в городе Па­на­гю­риш­те.

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