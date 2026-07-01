ПАНАГЮРИШТЕНСКИЙ КЛАД
ПАНАГЮРИШТЕНСКИЙ КЛАД - сервиз золотой посуды раннеэллинистического времени, найденный близ современного города Панагюриште.
Обнаружен при добыче глины в 1949 году. Включает 4 ритона, 3 кувшина, фиалу, амфоровидный сосуд (он имеет 2, а кувшины - по 1 мундштуку для слива, поэтому эти сосуды также иногда называют ритонами); общая масса 6,164 кг. У 2 ритонов ёмкость выполнена в виде головы оленя, в верхней части представлены рельефные сцены: на одном - «суд Париса», на другом - борьба Тесея с марафонским быком и Геракл с киренейской ланью. У ритона с ёмкостью в виде головы барана в верхней части расположены рельефные изображения Диониса, нимфы Ериопы и двух вакханок. Эти ритоны имеют зооморфные ручки. В верхней части ритона с ёмкостью в виде протомы скачущего козла изображены Гера, Аполлон, Артемида, Ника. Некоторые персонажи подписаны по-гречески; наличие небольших ошибок позволяет предполагать негреческое происхождение мастера. 3 кувшина имеют тулово в виде женской головы (по-видимому, амазонки), рельефные изображения грифонов на горле сосуда, ручку с фигуркой крылатого сфинкса. Фиала украшена концентрически расположенными рельефными изображениями лиц с негроидными чертами и желудей, вписанными в симметричные растительные композиции; в её верхней части выгравирована стоимость - 200 статеров, 0,5 драхмы, 1 обол. Сопоставление стоимости и массы сосуда позволяет утверждать, что стоимость дана в монетной системе города Лампсак (греческая колония на западном берегу Дарданелл). Амфоровидный сосуд имеет высокое горло, 2 ручки в виде кентавров; на яйцевидном тулове изображены ворота, фланкированные колоннами с капителями в виде голов львов и базами в виде крылатых сфинксов, 7 фигур мужчин (вожди - сыновья Эдипа, описанные в трагедии Эсхила «Семеро против Фив» и других древне-греческих произведениях).
Уточнение датировки панагюриштенского клада в рамках 2-й половины IV - III веков до нашей эры вызывает дискуссии. Панагюриштенский клад найден в зоне, где локализуют центры могущественного государства, созданного племенем фракийцев одрисы. Драгоценные сосуды с изображениями - показатель высокого социального статуса и, возможно, идеологических предпочтений хозяина. Вероятно, такие сервизы использовали фракийские цари для пиршеств и ритуальных целей. Панагюриштенский клад связывают с одним из правителей Одрисского царства и рассматривают как свидетельство сильной эллинизации его элиты. Панагюриштенский клад - один из ярких образцов эллинистического искусства в целом. Он хранится в Национальном историческом музее (София), копии - в Региональном историческом музее в городе Пловдив и в Историческом музее в городе Панагюриште.