ПАНАГИЯ
ПАНАГИЯ. Греческий παναγία - всесвятая.
1) один из эпитетов Богородицы и типов Её изображения (смотреть также Оранта).
2) В современной православной традиции также:
1. Небольшая икона в форме медальона, которую носят на груди, на цепочке, надетой на шею, представители епископата. Является развитием византийской традиции ношения на груди епископами и некоторыми священниками энколпия (греческий ἐγϰόλπιον, буквенный - нагрудник) - креста или небольшой иконы. К XVII веку энколпий - обязательный элемент архиерейского облачения, как литургического, так и внебогослужебного, его также могли носить архимандриты крупнейших монастырей и другие. После XVII века энколпий в форме иконы стал отличием архиереев (за очень редкими исключениями) и получил наименование Панагия, поскольку наиболее часто на энколпиях-иконах изображена Богоматерь.
Энколпий в форме креста сохраняется в качестве принадлежности как епископского, так и священнического облачения. Право носить за богослужением сразу 2 Панагии имеют предстоятели поместных церквей и в качестве награды наиболее заслуженные архиереи.
2. Просфора в память Богородицы, используемая в составе особого священнодействия - чина о Панагии. Этот чин совершается в монастырях и состоит в том, что после литургии Богородичная просфора износится на трапезу, по окончании которой совершается её поднятие (возношение Панагии) с особыми молитвословиями, и она вкушается. Сосуд для перенесения Богородичной просфоры называется панагиаром.
Известны панагиары высокого художественного достоинства: для Софийского собора в Новгороде (1435), для московского кремлёвского Успенского собора (последняя четверть XVII века) и другие.
Существует не имеющее достаточных оснований предположение о происхождении наименования архиерейского энколпия-панагия от панагиара.