ПАНАГИЯ

ПАНАГИЯ . Греческий παναγία - все­свя­тая.

1) один из эпи­те­тов Бо­го­ро­ди­цы и ти­пов Её изо­бра­же­ния (смотреть так­же Оран­та).

2) В современной пра­во­слав­ной тра­ди­ции так­же:

1. Не­боль­шая ико­на в фор­ме ме­даль­о­на, ко­то­рую но­сят на гру­ди, на це­поч­ке, на­де­той на шею, пред­ста­ви­те­ли епи­ско­па­та. Яв­ля­ет­ся раз­ви­ти­ем ви­зантийской тра­ди­ции но­ше­ния на гру­ди епи­ско­па­ми и не­ко­то­ры­ми свя­щен­ни­ка­ми эн­кол­пия (греческий ἐγϰόλπιον, буквенный - на­груд­ник) - кре­ста или не­боль­шой ико­ны. К XVII веку эн­кол­пий - обя­зательный эле­мент ар­хи­е­рей­ско­го об­ла­че­ния, как ли­тур­ги­ческо­го , так и вне­бо­го­слу­жеб­но­го, его так­же мог­ли но­сить ар­хи­ман­дриты круп­ней­ших мо­на­сты­рей и другие. По­сле XVII века эн­кол­пий в фор­ме ико­ны стал от­ли­чи­ем ар­хие­ре­ев (за очень ред­ки­ми ис­клю­че­ния­ми) и по­лу­чил на­име­но­ва­ние Панагия, по­сколь­ку наи­бо­лее час­то на эн­кол­пи­ях-ико­нах изо­бра­же­на Бо­го­ма­терь.

Эн­кол­пий в фор­ме кре­ста со­хра­ня­ет­ся в ка­че­ст­ве при­над­леж­но­сти как епи­скоп­ско­го, так и свя­щен­ни­че­ско­го об­ла­че­ния. Пра­во но­сить за бо­го­слу­же­ни­ем сра­зу 2 Панагии име­ют пред­стоя­те­ли по­ме­ст­ных церк­вей и в ка­че­ст­ве на­гра­ды наи­бо­лее за­слу­жен­ные ар­хие­реи.

2. Про­сфо­ра в па­мять Бо­го­ро­ди­цы, ис­поль­зуе­мая в со­ста­ве осо­бо­го свя­щен­но­дей­ст­вия - чи­на о Панагии. Этот чин со­вер­ша­ет­ся в мо­на­сты­рях и со­сто­ит в том, что по­сле ли­тур­гии Бо­го­ро­дич­ная про­сфо­ра из­но­сит­ся на тра­пе­зу, по окон­ча­нии ко­то­рой со­вер­ша­ет­ся её под­ня­тие (воз­но­ше­ние Панагии) с осо­бы­ми мо­лит­во­сло­вия­ми, и она вку­ша­ет­ся. Со­суд для пе­ре­не­се­ния Бо­го­ро­дич­ной про­сфо­ры на­зы­ва­ет­ся па­на­гиа­ром.

Из­вест­ны па­на­гиа­ры вы­со­ко­го ху­дожественного дос­то­ин­ст­ва: для Со­фий­ско­го со­бо­ра в Нов­го­ро­де (1435), для московского крем­лёв­ско­го Ус­пен­ско­го со­бо­ра (по­след­няя четверть XVII века) и другие.

Су­ще­ст­ву­ет не имею­щее дос­та­точ­ных ос­но­ва­ний пред­по­ло­же­ние о про­ис­хо­ж­де­нии на­име­но­ва­ния ар­хие­рей­ско­го эн­кол­пия-панагия от па­на­гиа­ра.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)