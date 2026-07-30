ПАНАФРИКАНИЗМ
ПАНАФРИКАНИЗМ - идейно-политическое движение, ставившее своей первоначальной целью объединение африканцев в борьбе против расовой дискриминации и постепенно превратившееся в движение за политическую независимость, экономическое освобождение и единство народов Африки.
Оформилось на рубеже XIX-XX веках в среде интеллигенции африканских диаспор США и Вест-Индии, основавших в 1897 году в Лондоне Африканскую ассоциацию. В 1900 году по инициативе одного из её учредителей Г. Силвестер-Уильямса, юриста с острова Тринидад, состоялась Лондонская конференция, осудившая колониальную политику европейских держав и призвавшая к солидарности африканских диаспор в различных странах мира с народами Африки.
В подготовке программ движения важную роль сыграл У. Дюбуа, организатор панафриканских конгрессов в Париже (1919), Лондоне, Париже и Брюсселе (1921), Лондоне и Лиссабоне (1923), Нью-Йорке (1927). В 1945 году в Манчестере состоялся 5-й панафриканский конгресс, в работе которого, наряду с Дюбуа, приняли деятельное участие африканские националисты Дж. Ньерере, К. Нкрума, Б.Н. Азикиве, Дж. Кениата и другие, выступившие за предоставление африканским странам политической независимости. После Манчестерского конгресса организационная деятельность панафриканистов была перенесена на Африканский континент.
В условиях нарастания национально-освободительного движения в 1950-х - начале 1960-х годов заметно повысилось значение идеи панафриканизма об общеафриканской солидарности. Она была воплощена в жизнь после завоевания большинством африканских стран политической независимости и создания в 1963 году Организации африканского единства (ОАЕ). В 1974 году в городе Дар-эс-Салам (Танзания) состоялся 6-й панафриканский конгресс, участники которого выступили за пресечение эксплуатации западными странами природных и людских ресурсов Африки.
В 2002 году на базе ОАЕ создан Африканский союз (АС), поставивший целью дальнейшее расширение политической и хозяйственной интеграции африканских государств. Трактовка панафриканизма как организуемого в масштабах всего Африканского континента движения в защиту коренных народов, выживанию которых угрожает разрушение их природной среды обитания, была озвучена на конференции «Панафриканизм для нового поколения», прошедшей в 2011 году в Оксфорде.