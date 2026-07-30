ПАНАФРИКАНИЗМ

ПАНАФРИКАНИЗМ - идейно-политическое движение, ставившее своей первоначальной целью объединение африканцев в борьбе против расовой дискриминации и постепенно превратившееся в движение за политическую независимость, экономическое освобождение и единство народов Африки.

Офор­ми­лось на ру­бе­же XIX-XX веках в сре­де ин­тел­ли­ген­ции африканских ди­ас­пор США и Вест-Ин­дии, ос­но­вав­ших в 1897 году в Лон­до­не Африканскую ас­со­циа­цию. В 1900 году по ини­циа­ти­ве од­но­го из её уч­ре­ди­те­лей Г. Сил­ве­стер-Уиль­ям­са, юри­ста с острова Три­ни­дад, со­стоя­лась Лон­дон­ская кон­фе­рен­ция, осу­див­шая ко­ло­ни­аль­ную по­ли­ти­ку ев­ропейских дер­жав и при­звав­шая к со­ли­дар­но­сти африканских ди­ас­пор в различных стра­нах ми­ра с на­ро­да­ми Аф­ри­ки.

В под­го­тов­ке про­грамм дви­же­ния важ­ную роль сыг­рал У. Дю­буа, ор­га­ни­за­тор пан­аф­ри­кан­ских кон­грес­сов в Па­ри­же (1919), Лон­до­не, Па­ри­же и Брюс­се­ле (1921), Лон­до­не и Лис­са­боне (1923), Нью-Йор­ке (1927). В 1945 году в Ман­че­сте­ре со­сто­ял­ся 5-й пан­аф­ри­кан­ский кон­гресс, в ра­бо­те ко­то­ро­го, на­ряду с Дю­буа, при­ня­ли дея­тель­ное уча­стие африканские на­цио­на­ли­сты Дж. Нье­ре­ре, К. Нкру­ма, Б.Н. Ази­ки­ве, Дж. Ке­ниа­та и другие, вы­сту­пив­шие за пре­дос­тав­ле­ние африканским стра­нам по­ли­тической не­за­ви­си­мо­сти. По­сле Ман­че­стер­ско­го кон­грес­са ор­га­ни­зационная дея­тель­ность пан­аф­ри­ка­ни­стов бы­ла пе­ре­не­се­на на Африканский кон­ти­нент.

В ус­ло­ви­ях на­рас­та­ния национально-ос­во­бо­дительного дви­же­ния в 1950-х - начале 1960-х годов за­мет­но по­вы­си­лось зна­че­ние идеи панафриканизма об об­ще­аф­ри­кан­ской со­ли­дар­но­сти. Она бы­ла во­пло­ще­на в жизнь по­сле за­вое­ва­ния боль­шин­ст­вом африканских стран по­ли­тической не­за­ви­си­мо­сти и соз­да­ния в 1963 году Ор­га­ни­за­ции аф­ри­кан­ско­го един­ст­ва (ОАЕ). В 1974 году в городе Дар-эс-Са­лам (Тан­за­ния) со­сто­ял­ся 6-й пан­аф­ри­кан­ский кон­гресс, уча­ст­ни­ки ко­то­ро­го вы­сту­пи­ли за пре­се­че­ние экс­плуа­та­ции западными стра­на­ми при­род­ных и люд­ских ре­сур­сов Аф­ри­ки.

В 2002 году на ба­зе ОАЕ соз­дан Аф­ри­кан­ский со­юз (АС), по­ста­вив­ший це­лью даль­ней­шее рас­ши­ре­ние по­ли­тической и хо­зяйственной ин­те­гра­ции африканских го­су­дарств. Трак­тов­ка панафриканизма как ор­га­ни­зуе­мо­го в мас­шта­бах все­го Африканского кон­ти­нен­та дви­же­ния в за­щи­ту ко­рен­ных на­ро­дов, вы­жи­ва­нию ко­то­рых уг­ро­жа­ет раз­ру­ше­ние их при­род­ной сре­ды оби­та­ния, бы­ла оз­ву­че­на на кон­фе­рен­ции «Пан­аф­ри­ка­низм для но­во­го по­ко­ле­ния», про­шед­шей в 2011 году в Окс­фор­де .

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