ПАНАЕВА АВДОТЬЯ ЯКОВЛЕВНА
ПАНАЕВА АВДОТЬЯ ЯКОВЛЕВНА - русская писательница.
Родилась в артистической семье; получила домашнее образование. В 1839 году вышла замуж за И.И. Панаева. Первое и наиболее значительное произведение Панаевой - автобиографическая повесть «Семейство Тальниковых» (1848 год; запрещена; новое издание - 1928 год), поднимающая тему деспотизма в семье. В соавторстве с Н.А. Некрасовым (гражданской женой которого Панаева стала в середине 1840-х годов) написаны романы «Три страны света» (1848-1849) и «Мёртвое озеро» (1851).
Автор повестей («Воздушные замки», «Степная барышня», обе 1855 года; «Домашний ад», 1857 год; «Фантазёрка», 1864 год, и другие) и романов («Мелочи жизни», 1854 год; «Женская доля», 1862 год) в духе натуральной школы, посвящённых положению женщины в семье и обществе. Живость языка и занимательность изложения отличают книгу мемуаров «Русские писатели и артисты. 1824-1870 годы» (1889; под названием «Воспоминания» - 1927 год). Среди других произведений - рассказы, очерки.
Сочинения:
Воспоминания. М., 1972;
Степная барышня // Степная барышня: Проза русских писательниц XIX в. М., 1989.