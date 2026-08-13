ПАНАЕВА АВДОТЬЯ ЯКОВЛЕВНА

ПАНАЕВА АВДОТЬЯ ЯКОВЛЕВНА - русская писательница.

Ро­ди­лась в ар­ти­стической се­мье; по­лу­чи­ла до­маш­нее об­ра­зо­ва­ние. В 1839 году вы­шла за­муж за И.И. Па­нае­ва . Пер­вое и наи­бо­лее зна­чительное про­из­ве­де­ние Панаевой - ав­то­био­гра­фическая по­весть «Се­мей­ст­во Таль­ни­ко­вых» (1848 год; за­пре­ще­на; но­вое издание - 1928 год), под­ни­маю­щая те­му дес­по­тиз­ма в се­мье. В со­ав­тор­ст­ве с Н.А. Не­кра­со­вым (гражданской же­ной ко­то­ро­го Панаева ста­ла в середине 1840-х годов) на­пи­са­ны ро­ма­ны «Три стра­ны све­та» (1848-1849) и «Мёрт­вое озе­ро» (1851).

Ав­тор по­вес­тей («Воз­душ­ные зам­ки», «Степ­ная ба­рыш­ня», обе 1855 года; «До­маш­ний ад», 1857 год; «Фан­та­зёр­ка», 1864 год, и другие) и ро­ма­нов («Ме­ло­чи жиз­ни», 1854 год; «Жен­ская до­ля», 1862 год) в ду­хе на­ту­раль­ной шко­лы, по­свя­щён­ных по­ло­же­нию жен­щи­ны в се­мье и об­ще­ст­ве. Жи­вость язы­ка и за­ни­ма­тель­ность из­ло­же­ния от­ли­ча­ют книгу ме­муа­ров «Рус­ские пи­са­те­ли и ар­ти­сты. 1824-1870 годы» (1889; под названием «Вос­по­ми­на­ния» - 1927 год). Сре­ди других про­из­ве­де­ний - рас­ска­зы, очер­ки.

Сочинения:

Вос­по­ми­на­ния. М., 1972;

Степ­ная ба­рыш­ня // Степ­ная ба­рыш­ня: Про­за рус­ских пи­са­тель­ниц XIX в. М., 1989.