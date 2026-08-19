Пана́мский конгресс 1826

Пана́мский конгресс 1826 — конгресс испаноамериканских государств (22 июня — 15 июля), ставивший целью их хозяйственную, политическую и военную интеграцию. С. Боливар считал, что только единство действий молодых республик, которые обрели суверенитет после Вой­ны за независимость испанских владений в Америке (1810–1826), будет способствовать их дальнейшему прогрессу. Помимо стремления добиться континентального единства, на П. к. планировалось создать единые вооруженные силы для освобождения Кубы и Пуэрто-­Рико от испанского господства. В П. к. приняли участие Колумбия, Мексика, Перу и Центральноамериканская федерация. Присутствовали наблюдатели от Великобритании и Нидерландов. США также отправили в Панаму двух своих делегатов, однако один из них умер в пути, а другой прибыл в Панаму, когда Конгресс уже завершил свою работу.

В работе Конгресса главное внимание было уделено заключению военного соглашения между Колумбией, Мексикой и Центральноамериканской федерацией, которое предусматривало создание единых вооруженных сил (не менее 60 тыс. человек) и флота из 30 кораблей. Из-за нараставших центробежных тенденций ни одно из решений П. к. не было выполнено.

Лит. : Линч Дж. Революция в Испанской Америке. 1808–1826 / Пер. с англ. М., 1979; Вой­на за независимость в Латинской Америке / Отв. ред. Е. А. Ларин. М., 2011; Исэров А. А. США и борьба Латинской Америки за независимость. М., 2011. Е. А. Ларин.