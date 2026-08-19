Пана́мский кана́л

Пана́мский кана́л — искусственная водная артерия протяженностью 82 км на территории Панамы, соединяющая Атлантический океан с Тихим океаном. П. к. изменил направления важнейших морских путей, сократил в 2–3 раза расстояние между восточным и западным побережь­ем Сев. Америки, между странами Латинской Америки. Система П. к. состоит из двух искусственных озер, системы водных путей, групп шлюзов, поднимающих суда на высоту 26 м до оз. Гатун, пересекает Панамский перешеек. Она позволяет одновременное встречное движение судов, соединяет порты Атлантики (Кристобаль, Колон) с Панамским заливом Тихого океана. Со стороны Атлантического океана 3‑камерный шлюз «Гатун» соединяет Лимонскую бухту с оз. Гатун. Путь от Тихого океана проходит через 2‑камерный шлюз «Мирафлорес» и однокамерный шлюз «Педро Мигель». Размеры шлюзовых камер обусловили разрешенные габариты судов: ширина 32,3 м, длина 294,1 м и осадка 12 м, что во многом предопределило развитие мирового судостроения в ХХ в., создание судов типа «Panamax».

Третья полоса шлюзов построена в период с сентября 2007 по май 2016. Ее коммерческая эксплуатация началась с 26 июня 2016. Разрешенные размеры судов, использующих эти шлюзы, увеличились на 25 % по длине, на 51 % по ширине и на 26 % по осадке (стандарт «New Panamax»). Среднее время прохождения через П. к. составляет 20 часов. В 2022 П. к. обслужил около 6 % мировых океанских грузоперевозок.

Первое упоминание проекта П. к. относится к 1534 (император Священной Римской империи и король Испании Карл V ). Проекты предлагали в 1688 — англичанин Т. Браун, в 1788 — американец Т. Джефферсон, в 1792 — итальянец А. Маласпина, в 1825 — конгресс центральноамериканских государств, в 1843 — британский банк «Беринг». В 1846 США подписали договор с Новой Гранадой (см. Колумбия ) о равных правах сторон на эксплуатацию любого маршрута через Панаму. В 1850 США и Британия заключили договор Клейтона — Булвера об отказе от исключительных прав на будущий П. к. и гарантиях его нейтралитета. С 1848 калифорнийская «золотая лихорадка» вызвала интерес США к созданию трансокеанского канала, однако ограничились постройкой к 1855 Панамской железной дороги, соединившей порты Тихого и Атлантического океана.

Французы в 1876–1877 спроектировали две трассы П. к., одна из которых воплотилась в нынешнем маршруте П. к. В 1878 подписан концессионный договор о строительстве П. к. Однако попытки строительства в 1881–1899 закончились неудачей, была построена лишь четвертая часть П. к. Организатором и руководителем проекта стал Ф. де Лессепс, успешно завершивший в 1869 строительство Суэцкого канала . Им было создано инвестиционное общество «Панама», которое обанкротилось в 1889 («Панамская афера»). Вскрылись факты хищений и злоупотреблений, в которых были замешаны многие известные деятели, в том числе Г. Эйфель. Лессепс и его сын были приговорены к тюремному заключению.

После Испано-­американской вой­ны 1898 и ослабления позиций Великобритании США взяли курс на монополизацию строительства и эксплуатации П. к. В договоре Хэя — Паунсфота 1901 обеспечены исключительные права США на постройку П. к. В договоре Хэя — Эррана 1903 между США и Колумбией США добивались получения на сто лет исключительных прав на строительство, эксплуатацию, охрану и контроль над зоной будущего П. к. После отказа колумбийского парламента ратифицировать договор США спровоцировали беспорядки в Панаме. ВМФ США перекрыл морские пути для возможного прибытия колумбийских вой­ск. Панама провозгласила независимость в ноябре 1903, через несколько дней был подписан договор о праве на оккупацию панамской территории шириной 16 км и контроль над ней для строительства П. к. Новое правительство Панамы получило от США единовременную выплату в размере 10 млн долларов, а с 1913 ежегодные выплаты составляли 250 тыс. долларов.

П. к. официально открыт 15 августа 1914. 9 января 1964 во время студенческих демонстраций морскими пехотинцами США было убито более 20 панамцев. В сентябре 1977 президент Панамы О. Торрихос и президент США Дж. Картер подписали договоры о Панамском канале и о постоянном нейтралитете и эксплуатации канала, которые предусматривали постепенное возвращение под юрисдикцию Панамы зоны П. к. к 31 декабря 1999. Несмотря на провокации со стороны администрации Р. Рейгана , загадочную смерть Торрихоса в 1981, вторжение и оккупацию страны в 1989, США были вынуждены выполнить договор. П. к. обеспечивает около 10 % ВВП Панамы.

Лит. : Гонионский С. А. Панама и Панамский канал. М., 1976; Леонов Н. С. Омар Торрихос: «Я не хочу вой­ти в историю, я хочу вой­ти в зону канала». М., 1990; Diógenes A. , Arosemena G. Historia Documental del Canal de Panamá. Panamá, 1997; Rebolledo A. El Canal de Panamá. Cali, 2018. Н. C. Иванов .