Пана́ма

Пана́ма (Республика Панама) — государство в Центральной Америке, на Панамском перешейке, между Карибским морем и Тихим океаном. Граничит с Колумбией и Коста-­Рикой . Площадь — 75,5 кв. тыс. км. Численность населения — 4,4 млн человек (2022). Столица — г. Панама . Государственный язык — испанский. Унитарное государство с президентской формой правления.

До испанского завоевания Панамский перешеек населяли индейские племена — чибча, карибы и чоко. В 1501 панамское побережье было открыто испанским конкистадором Р. Де Бастидасом. В сентябре 1502 во время своего четвертого плавания в Америку Х. Колумб прошел вдоль берегов П. В ноябре 1543 испанская экспедиция во главе с В. Нуньесом де Бальбоа прошла через всю территорию перешейка, выйдя на берег Тихого океана, так П. впервые появилась на географических картах.

В 1519 испанцы заложили г. Панама, давший название всей стране (территория современной П. была известна также под названиями Золотая Кастилия, Дарьен и Твердый берег). Само название «Панама» на языке индейцев куэва означает «место, изобилующее рыбой». В 1538, 1563 и 1722 П. провозглашалась местом пребывания Королевской аудиенсии (суда), с 1542 была частью вице-королевства Перу, а с 1560 — генерал-­капитанства Гватемала, затем в 1718–1723 и 1740–1810 входила в вице-королевство Новая Гранада. Согласно документам колониальной администрации, в 1575 в П. было 400 домов, в которых проживали 500 испанцев и 400 негров рабов. К этому времени относится также и первое восстание африканских невольников. П. была центром торговли, пунктом сбора и отправления галеонов в системе флотилий испанской колониальной империи. В П. не было месторождений, богатых драгоценными металлами, и хотя в XVI–XVIII вв. на берегах рек добывалось золото, эти месторождения очень быстро истощились. От г. Панама до г. Портобело была проложена мощенная камнем дорога, соединившая тихоокеанское побережье с атлантическим и пре­вратившаяся в важнейший торговый путь. Для работы на плантациях и в рудниках уже с XVI в. испанцы стали завозить рабов. Большой ущерб хозяйственной жизни, торговле причиняли пираты, нападавшие на портовые города (в 1671 был сожжен г. Панама). К концу XVIII в. из-за постоянной угрозы нападения пиратов и открытия испанцами других портов колоний для торговли значение пути через Панамский перешеек упало. Торговые суда Испании достигали ее тихоокеанских владений обходным путем — вокруг Южной Америки.

В ходе Вой­ны за независимость испанских владений в Америке (1810–1826) население П. в ноябре 1821 подняло антииспанское восстание. К повстанцам пришли на помощь отряды патриотов, посланные С. Боливаром . 28 ноября 1821 П. провозгласила независимость и вошла в состав республики Великая Колумбия, созданной Боливаром, а после распада последней в 1831 страна стала департаментом республики Новая Гранада (с 1886 Колумбия). В 1855 получила статус федерального государства в составе Новой Гранады и до 1886 пользовалась правами широкого местного самоуправления.

В ХIХ в. началось соперничество между США и Англией за господство над П. в связи с планами строительства межокеанского канала (см. Панамский канал ). 3 ноября 1903 при прямой поддержке США группа панамских политиков заявила о выходе П. из состава Колумбии и провозгласила независимость Республики Панама. В 1903 подписан договор с США, согласно которому американской стороне была предоставлена возможность оккупировать часть страны для строительства канала. Была создана зона Панамского канала (ЗПК) площадью 1432 кв. км под управлением США. В 1904 принята Конституция П., предоставившая США право на интервенцию (статья 136). Первым президентом страны был избран в 1904 Мануэль Амадор Герреро. Такой вариант не совсем удовлетворил интересы США, и последующие президентские выборы 1908, 1912 и 1918 проходили уже под контролем вой­ск США, которые в 1918 оккупировали города Панаму и Колон, в 1918–1920 — провинцию Чирики. В ХХ в. США превратили П. в свой главный военный оплот в Карибском бассейне, создав в этой небольшой стране 19 военно-­морских баз и военных объектов. В 1920 началась регулярная эксплуатация Панамского канала, приносившая правительству США огромные доходы. Вопрос о пересмотре американо-­панамских соглашений, связанных с его использованием и перераспределением доходов, занял центральное место во взаимоотношениях двух стран. В 1941 П. объявила вой­ну Германии, Японии и их союзникам; на ее территории были размещены военные базы США. В 1947–1948 США возвратили П. арендованные во время Второй мировой вой­ны 1939–1945 территории.

В 1910–1930 в стране возникли первые политические партии: Либеральная, Консервативная, Революционно-националистическая партия, Панамистская партия и др., занимавшие в целом проамериканские позиции. Все эти партии выражали интересы национальной олигархии, связанной с иностранным капиталом. В 1930 была создана Коммунистическая партия Панамы, затем переименованная в Народную партию.

В стране остро стояла аграрная проблема: 38 семей владели 30 % всех земель в стране, а 53 тысячи крестьянских хозяйств — 3,7 %. В конце 1950‑х в П. прошли массовые демонстрации с требованием возвращения стране ЗПК. В январе 1964 американские вой­ска расстреляли одну из таких демонстраций.

11 октября 1968 после переворота к власти пришли патриотически настроенные молодые военные во главе с О. Торрихосом Эррерой , которого поддержало большинство руководителей Национальной гвардии. Первым же декретом Торрихос распустил Национальное собрание и запретил политические партии (в 1978 Торрихос основал Революционно-­демократическую партию, РДП). В 1972 Торрихос провозглашен Верховным лидером Панамской революции. Военные восстановили дипломатические отношения с Кубой, расширили экономические связи с Югославией и Ливией, признали сандинистское правительство Никарагуа; П. вступила в Неприсоединения движение .

Правительство Торрихоса провело аграрную реформу, наделив крестьян землей и создав сельскохозяйственные кооперативы, приняло новый кодекс законов о труде, повысило заработную плату работникам ряда отраслей, национализировало (с выплатой компенсаций) некоторые компании США, поставило под свой контроль все панамские финансовые операции за пределами страны. В результате продолжавшихся с 1972 переговоров с администрацией США правительство П. в 1977 подписало Договор о канале и Договор о постоянном нейтралитете и функционировании Панамского канала. Договоры вступили в силу 1 октября 1979, они предусматривали отмену всех ранее заключенных соглашений и переход в 2000 Панамского канала под полный контроль П. В 1981 Торрихос погиб в авиационной катастрофе.

В 1983 к власти в Панаме пришел генерал Мануэль Норьега, принявший на себя титул Верховного лидера революции и главы Национальной гвардии. Начал проводить неолиберальные реформы (см. Неолиберализм ). Отношения с США ухудшились из-за отказа Норьеги пересмотреть договор о канале. В 1988 США обвинили Норьегу в торговле наркотиками. В декабре 1989 в П. вторглись вой­ска США, Норьега был арестован и осужден в США. Власть была передана избранному в 1989 президенту Г. Эндаре Галимани. В 1994 на посту президента его сменил лидер РДП Э. Перес Бальядарес. Он продолжил неолиберальный курс, усиливший социальные противоречия и вызвавший широкое общественное недовольство. В 1994 была принята поправка к конституции П. о ликвидации во­оруженных сил и передаче их функций полиции.

31 декабря 1999 США передали П. полный суверенитет над Панамским каналом и окружающей его зоной. В 2004 к власти пришел представитель РДП М. Торрихос Эспино (сын Омара Торрихоса), который разработал проект расширения Панамского канала (модернизация канала началась в сентябре 2007), осуществил реформы налогов и социальной сферы.

В 2009 победу на президентских выборах одержал крупный бизнесмен Р. М. Беррокаль, лидер партии «Демократический выбор» (основана в 1998). Правительство Беррокаля проводило политику, направленную на усиление борьбы с коррупцией и преступностью, ужесточение налоговой и финансовой дисциплины, оптимизацию использования государственных средств. Продолжались работы по расширению канала, обеспечивающие стабильный приток иностранных инвестиций.

В 2011 П. потребовала у США выдачи Норьеги для проведения суда за совершенные им преступления в П., но во время судебного процесса в 2017 Норьега скончался.

В 2014 к власти пришел Хуан Карлос Варела, избранный от союза националистов и демохристианской Народной партии. Это правительство в 2016 приступило к реализации планов по расширению канала, что должно было увеличить доходы страны и стать альтернативой возможному строительству другого межокеанического канала в Никарагуа.

В 2019 президентом стал Лаурентино Кортисо, представлявший РДП с националистической и лево-популистской программой ликвидации бедности, борьбы с коррупцией. Одновременно выступал против конт­роля за ценами, за создание общинных, неформальных рынков. Кортисо отличается консервативными взглядами в таких вопросах, как гендерное равенство и право на аборт.

Дипломатические отношения между Россией и П. установлены в 1991.

Лит. : Леонов Н. С . Омар Торрихос: «Я не хочу вой­ти в историю, я хочу вой­ти в зону канала». М., 1990; Малые страны Латинской Америки: смена экономической модели. М., 2002. Кн. 2; История Латинской Америки: Вторая половина ХХ века. M., 2004; Espino R., Martines R . Panamá. México, 1988. Е. А. Ларин .