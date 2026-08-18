ПАНЬ-ГУ
ПАНЬ-ГУ - древнекитайское божество, мифический первопредок.
Мифы о Пань-гу положены в основу китайских представлений о происхождении мира и человека. Письменно зафиксированные мифы о Пань-гу датируются III веком нашей эры. Согласно «Сань у ли цзы» («Историческим записям о трёх правителях и пяти императорах») Сюй Чжэна, Пань-гу произошёл из яйца, сформировавшегося в изначальном вселенском хаосе. Первым актом творения Пань-гу стало разделение инь и ян и формирование теневой (мутной) части - земли и светлой части - неба (по позднесредневековым канонам, разделение инь и ян было произведено ударом огромного топора или зубила).
После смерти Пань-гу из его тела возник мир и различные явления природы: его дыхание стало ветром, голос - громом, глаза - солнцем и луной, руки и ноги образовали четыре стороны света, тело - землю, кровь - реки, волосы - звёзды и растения, паразиты на его теле - людей и другое. В позднем религиозном даосизме Пань-гу - один из верховных персонажей, член триады (первоначально с Лао-цзы и Хуан-ди, затем с Юй-ди и Лао-цзы).