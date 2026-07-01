ПАМЯТНИКИ ПИСЬМЕННОСТИ

ПАМЯТНИКИ ПИСЬМЕННОСТИ РУССКОГО ЯЗЫКА X-XVII веков - до­шед­шие до нас пись­мен­ные тек­сты, от­ра­жаю­щие раз­ви­тие рус­ско­го язы­ка в его книж­ных и не­ книж­ных ва­ри­ан­тах, а так­же тер­ри­то­ри­аль­ных раз­но­вид­но­стях от на­ча­ла пись­мен­но­сти на Ру­си до XVII века.

К ним отно­сят­ся: над­пи­си X века, Ост­ро­ми­ро­во Еван­ге­лие 1056-1057 годов , Из­бор­ник Свя­то­сла­ва 1073 года, Из­бор­ник 1076 года, На­чаль­ный ле­то­пис­ный свод XI век, Еван­ге­лие XII века, «По­весть вре­мен­ных лет» XII века , Лав­рен­ть­ев­ская ле­то­пись XIV век, юри­дические ко­дек­сы, ак­ты, бе­ре­стя­ные гра­мо­ты, мно­го­численные граф­фи­ти и другое. На­ря­ду с дан­ны­ми диа­лек­то­ло­гии, слу­жат ис­точ­ни­ком для ре­кон­ст­рук­ции ис­то­рического раз­ви­тия русского язы­ка.

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