ПАМЯТНИКИ ПИСЬМЕННОСТИ
ПАМЯТНИКИ ПИСЬМЕННОСТИ РУССКОГО ЯЗЫКА X-XVII веков - дошедшие до нас письменные тексты, отражающие развитие русского языка в его книжных и не книжных вариантах, а также территориальных разновидностях от начала письменности на Руси до XVII века.
К ним относятся: надписи X века, Остромирово Евангелие 1056-1057 годов, Изборник Святослава 1073 года, Изборник 1076 года, Начальный летописный свод XI век, Евангелие XII века, «Повесть временных лет» XII века, Лаврентьевская летопись XIV век, юридические кодексы, акты, берестяные грамоты, многочисленные граффити и другое. Наряду с данными диалектологии, служат источником для реконструкции исторического развития русского языка.