ПАМЯТНИК
ПАМЯТНИК.
1) Объект, являющийся частью культурного наследия страны, народа, человечества. Совокупность памятников истории и культуры составляют движимые (являющиеся объектами музейного показа) и недвижимые памятники; типологически они делятся на памятники истории, археологии, градостроительства и архитектуры, искусства, а также письменности. Охрана Памятников истории и культуры является задачей общегосударственного значения.
2) Произведение монументального искусства, увековечивающее память об определённых событиях и людях. Существуют различные типы памятников: мемориальные сооружения (термин нередко употребляется в значении «Памятник») и ансамбли, классические мемориальные формы (стела, обелиск, курган, гробница, саркофаг, сень, крест), изображения человеческой фигуры (портретные, воображаемые или аллегорические). Памятники могут включать круглую скульптуру, рельефы, росписи, декоративные элементы с символической атрибутикой.
Функция активного общественного воздействия памятника проявляется не только в их идейно-художественной программе, но и в самом характере их постановки и пластической трактовки. Памятники, рассчитанные, как правило, на обозрение большим числом людей, играют важнейшую роль в организации окружающего пространства. Памятники выдающимся людям (известны с античности) реализуются, как правило, в скульптурных формах (сидящие и стоящие фигуры, конные статуи, бюсты, монументы доски с надписями и рельефами).
Памятники, посвящённые важным историческим событиям (монументы), обычно представляют собой развитые объёмно-пластические композиции, которые могут включать архитектурные сооружения (арка триумфальная, триумфальная колонна, ростральная колонна и другие) и монументальную скульптуру (чаще аллегорического характера).