ПАМЯТНИК

ПАМЯТНИК.

1) Объ­ект, яв­ляю­щий­ся ча­стью куль­тур­но­го на­сле­дия стра­ны, на­ро­да, че­ло­ве­че­ст­ва. Со­во­куп­ность памятников ис­то­рии и куль­ту­ры со­став­ля­ют дви­жи­мые (яв­ляю­щие­ся объ­ек­та­ми му­зей­но­го по­ка­за) и не­дви­жи­мые памятники; ти­по­ло­ги­че­ски они де­лят­ся на памятники ис­то­рии, ар­хео­ло­гии , гра­до­строи­тель­ст­ва и ар­хи­тек­ту­ры, искусства, а так­же пись­мен­но­сти. Ох­ра­на Памятников ис­то­рии и куль­ту­ры яв­ля­ет­ся за­да­чей об­ще­го­су­дар­ст­вен­но­го зна­че­ния.

2) Про­из­ве­де­ние мо­ну­мен­таль­но­го ис­кус­ст­ва, уве­ко­ве­чи­ваю­щее па­мять об оп­ре­де­лён­ных со­бы­ти­ях и лю­дях. Су­ще­ст­ву­ют различные ти­пы памятников: ме­мо­ри­аль­ные со­ору­же­ния (тер­мин не­ред­ко упот­реб­ля­ет­ся в зна­че­нии «Памятник») и ан­самб­ли, клас­сические ме­мо­ри­аль­ные фор­мы (сте­ла, обе­лиск, кур­ган , гроб­ни­ца, сар­ко­фаг, сень, крест), изо­бра­же­ния че­ло­ве­че­ской фи­гу­ры (порт­рет­ные, во­об­ра­жае­мые или ал­ле­го­ри­че­ские). Памятники мо­гут вклю­чать круг­лую скульп­ту­ру, рель­е­фы, рос­пи­си, де­ко­ра­тив­ные эле­мен­ты с сим­во­лической ат­ри­бу­ти­кой.

Функ­ция ак­тив­но­го об­щественного воз­дей­ст­вия памятника про­яв­ля­ет­ся не толь­ко в их идей­но-ху­дожественной про­грам­ме, но и в са­мом ха­рак­те­ре их по­ста­нов­ки и пла­стической трак­тов­ки. Памятники, рас­счи­тан­ные, как пра­ви­ло, на обо­зре­ние боль­шим чис­лом лю­дей, иг­ра­ют важ­ней­шую роль в ор­га­ни­за­ции ок­ру­жаю­ще­го про­стран­ст­ва. Памятники вы­даю­щим­ся лю­дям (из­вест­ны с ан­тич­но­сти) реа­ли­зу­ют­ся, как пра­ви­ло, в скульп­тур­ных фор­мах (си­дя­щие и стоя­щие фи­гу­ры, кон­ные ста­туи, бюс­ты, мо­ну­мен­ты дос­ки с над­пи­ся­ми и рель­е­фа­ми).

Памятники, по­свя­щён­ные важ­ным ис­то­рическим со­бы­ти­ям (мо­ну­мен­ты), обыч­но пред­став­ля­ют со­бой раз­ви­тые объ­ём­но-пла­стические ком­по­зи­ции, ко­то­рые мо­гут вклю­чать ар­хитектурные со­ору­же­ния (ар­ка три­ум­фаль­ная, три­ум­фаль­ная ко­лон­на, ростральная ко­лонна и другие) и мо­ну­мен­таль­ную скульп­ту­ру (ча­ще ал­ле­го­рического ха­рак­те­ра).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)