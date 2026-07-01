ПАМУККАЛЕ
ПАМУККАЛЕ - природный объект и археологический памятник на юго-западе Турции, в 17 км к северо-востоку от современного города Денизли.
Включает геотермальные источники и травертиновые водоёмы-террасы, образовавшиеся на склоне горы Чал (Чалдаг) в результате отложения солей из насыщенных карбонатом кальция источников. Со II века до нашей эры (с перерывами) используется как курорт.
Первые раскопки произведены в 1887 году немецким археологом К. Хуманном. Основные раскопки в 1957-1982 годы - итальянской археологической миссии под руководством П. Верцоне. Ныне исследования и реставрационные работы проводятся учёными из разных стран.
Древнейшие постройки в Памуккале появились во 2-м тысячилетии до нашей эры. В 1-й половине III века до нашей эры фригийцами построен храм, который стал центром греческого города, основанного в 190 до нашей эры царём Пергама Евменом II. Название Иерополис, зафиксированное на ранних монетах, связывают с наличием храма (греческий &dacia;ιερόν) или с Иерой, женой легендарного основателя Пергама Телефоса, сына Геракла. Более позднее название Иераполис (греческий ‘Ιεράπολις - «священный город») объясняют наличием большого числа храмов.
В 133 году до нашей эры город перешёл под покровительство Рима, став частью римской провинции Азия. После сильных землетрясений в 17 и 60 годы нашей эры отстраивается в римском стиле и приобретает известность в римских аристократических кругах как курорт. В 395 в составе Восточной Римской империи стал столицей провинции Фригия и центром епископства, которое в 531 возведено в ранг митрополии.
В начале VII века разорён арабами. С введением фемного деления Византийской империи входил в состав фемы Анатолик, в начале VIII века - во Фракисийскую фему. В XII веке Памуккале попадает под контроль Иконийского султаната. В 1190 году захвачен крестоносцами во главе с Фридрихом I Барбароссой. В начале XIII века здесь была построена сельджукская крепость. Окончательно разрушен землетрясением в 1354 году.
Сохранились и частично отреставрированы руины в основном римского времени. Главная улица Платея (длина 1500 м, ширина 13,5 м), с портиками и общественными зданиями, вымощена блоками известняка, украшена колоннадой. На обоих концах улицы - монументальные ворота, фланкируемые башнями. Театр I века, один из самых больших (15 тысяч зрителей) сохранившихся античных театров, был украшен многочисленными рельефами, в том числе с изображением Диониса, Аполлона, Артемиды. С 352 года он был приспособлен и для водных представлений.
Храм Аполлона, главного покровителя Иераполиса, построен в III веке на фундаментах эллинистического храма, возведённого над геологическим разломом. Рядом открыт описанный Страбоном и Дионом Кассием Плутоний - пещера площадью 3 м2 с глубокой расщелиной, из которой поднимаются ядовитые газы; использовалась для ритуальных действий. Мартирий Святого Филиппа (конца IV - начала V веков) - октагональное сооружение, окружённое 8 прямоугольными помещениями. В комплексе бань I века, включавшем библиотеку, гимнасий, палестру и другое, ныне расположен музей, где представлены находки из Памуккале и других памятников, как долины реки Ликос (ныне Келькит), так и соседних исторических областей (Карии, Писидии, Лидии). К городу примыкает лучший по сохранности и крупнейший на территории Турции античный некрополь (свыше 1,2 тысяч надгробий от позднего эллинизма до ранневизантийского времени). Памуккале включён в список Всемирного наследия.