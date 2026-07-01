ПАМУККАЛЕ

ПАМУККАЛЕ - природный объект и археологический памятник на юго-западе Турции, в 17 км к северо-востоку от современного города Денизли.

Вклю­ча­ет гео­тер­маль­ные ис­точ­ни­ки и тра­вер­ти­но­вые во­до­ёмы-тер­ра­сы, об­ра­зо­вав­шие­ся на скло­не го­ры Чал (Чал­даг) в ре­зуль­та­те от­ло­же­ния со­лей из на­сы­щен­ных кар­бо­на­том каль­ция ис­точ­ни­ков. Со II века до нашей эры (с пе­ре­ры­ва­ми) ис­поль­зу­ет­ся как ку­рорт.

Пер­вые рас­коп­ки про­из­ве­де­ны в 1887 году немецким ар­хео­ло­гом К. Ху­ман­ном. Основные рас­коп­ки в 1957-1982 годы - итальянской ар­хео­ло­гической мис­сии под руководством П. Вер­цо­не. Ны­не ис­сле­до­ва­ния и рес­тав­рационные ра­бо­ты про­во­дят­ся учё­ны­ми из раз­ных стран.

Древ­ней­шие по­строй­ки в Памуккале поя­ви­лись во 2-м тысячилетии до нашей эры. В 1-й половине III века до нашей эры фри­гий­ца­ми по­стро­ен храм, ко­то­рый стал цен­тром греческого го­ро­да, ос­но­ван­но­го в 190 до нашей эры ца­рём Пер­га­ма Ев­ме­ном II. Название Ие­ро­по­лис, за­фик­сиро­ван­ное на ран­них мо­не­тах, свя­зы­ва­ют с на­ли­чи­ем хра­ма (греческий &dacia;ιερόν) или с Ие­рой, же­ной ле­ген­дар­но­го ос­но­ва­те­ля Пер­га­ма Те­ле­фо­са, сы­на Ге­рак­ла. Бо­лее позд­нее название Ие­ра­по­лис (греческий ‘Ιεράπολις - «свя­щен­ный го­род») объ­яс­ня­ют на­ли­чи­ем боль­шо­го чис­ла хра­мов.

В 133 году до нашей эры го­род пе­ре­шёл под по­кро­ви­тель­ст­во Ри­ма, став ча­стью римской провинции Азия . По­сле силь­ных зем­ле­тря­се­ний в 17 и 60 годы нашей эры от­страи­ва­ет­ся в римском сти­ле и при­об­ре­та­ет из­вест­ность в римских ари­сто­кра­тических кру­гах как ку­рорт. В 395 в со­ста­ве Восточной Римской им­пе­рии стал сто­ли­цей провинции Фри­гия и цен­тром епи­скоп­ст­ва, ко­то­рое в 531 воз­ве­де­но в ранг ми­тро­по­лии.

В начале VII века ра­зо­рён ара­ба­ми. С вве­де­ни­ем фем­но­го де­ле­ния Ви­зантийской им­пе­рии вхо­дил в со­став фе­мы Ана­то­лик, в начале VIII века - во Фра­ки­сий­скую фе­му. В XII веке Памуккале по­па­да­ет под кон­троль Ико­ний­ско­го сул­та­на­та. В 1190 году за­хва­чен кре­сто­нос­ца­ми во гла­ве с Фрид­ри­хом I Бар­ба­рос­сой. В начале XIII века здесь бы­ла по­строе­на сель­джук­ская кре­пость. Окон­ча­тель­но раз­ру­шен зем­ле­тря­се­ни­ем в 1354 году.

Со­хра­ни­лись и час­тич­но от­ре­ста­в­ри­ро­ва­ны руи­ны в основном римского вре­ме­ни. Главная ули­ца Пла­тея (дли­на 1500 м, ши­ри­на 13,5 м), с пор­ти­ка­ми и об­щественными зда­ния­ми, вы­мо­ще­на бло­ка­ми из­вест­ня­ка, ук­ра­ше­на ко­лон­на­дой. На обо­их кон­цах ули­цы - мо­ну­мен­таль­ные во­ро­та, флан­ки­руе­мые баш­ня­ми. Те­атр I века, один из са­мых боль­ших (15 тысяч зри­те­лей) со­хра­нив­ших­ся ан­тич­ных те­ат­ров, был ук­ра­шен мно­го­численными рель­е­фа­ми, в том числе с изо­бра­же­ни­ем Дио­ни­са, Апол­ло­на, Ар­те­ми­ды. С 352 года он был при­спо­соб­лен и для вод­ных пред­став­ле­ний.

Храм Апол­ло­на, главного по­кро­ви­те­ля Ие­ра­по­ли­са, по­стро­ен в III веке на фун­да­мен­тах эл­ли­ни­стического хра­ма, воз­ве­дён­но­го над гео­ло­гическим раз­ло­мом. Ря­дом от­крыт опи­сан­ный Стра­бо­ном и Дио­ном Кас­си­ем Плу­то­ний - пе­ще­ра площадью 3 м2 с глу­бо­кой рас­ще­ли­ной, из ко­то­рой под­ни­ма­ют­ся ядо­ви­тые га­зы; ис­поль­зо­ва­лась для ри­ту­аль­ных дей­ст­вий. Мар­ти­рий Святого Фи­лип­па (конца IV - начала V веков) - ок­та­го­наль­ное со­ору­же­ние, ок­ру­жён­ное 8 пря­мо­уголь­ны­ми по­ме­ще­ния­ми. В ком­плек­се бань I века, вклю­чав­шем библиотеку, гим­на­сий, па­ле­ст­ру и другое, ны­не рас­по­ло­жен му­зей, где пред­став­ле­ны на­ход­ки из Памуккале и других па­мят­ни­ков, как до­ли­ны реки Ли­кос (ны­не Кель­кит), так и со­сед­них ис­то­рических об­лас­тей (Ка­рии, Пи­си­дии, Ли­дии). К го­ро­ду при­мы­ка­ет луч­ший по со­хран­но­сти и круп­ней­ший на тер­ри­то­рии Тур­ции ан­тич­ный нек­ро­поль (свыше 1,2 тысяч над­гро­бий от позд­не­го эл­ли­низ­ма до ран­не­ви­зантийского вре­ме­ни). Памуккале вклю­чён в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)