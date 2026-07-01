ПАМУК ОРХАН ФЕРИТ

ПАМУК ОРХАН ФЕРИТ - турецкий пи­са­тель.

Ро­дил­ся в обес­пе­чен­ной се­мье. Учил­ся в Стам­буль­ском тех­ническом университете (1970-1973 годы), окон­чил Выс­шую шко­лу жур­на­ли­сти­ки при Стам­буль­ском университете (1977 год). Де­бю­ти­ро­вал как по­эт (1970 год). Пер­вый ро­ман - «Тьма и свет» [«Karanlık ve işık», 1979 год; 2-я редакция под названием «Джев­дет-бей и сы­но­вья» («Cevdet Bey ve oğulları»), 1982 год; русский перевод 2007 года] - са­га о трёх по­ко­ле­ни­ях турецкой се­мьи на фо­не ис­то­рических со­бы­тий XX века.

В цен­тре ро­ма­на «Дом ти­ши­ны» («Sessiz ev», 1983 год; русский перевод 2007 года) - те­ма кон­флик­та по­ко­ле­ний. Ши­ро­кую из­вест­ность при­нёс ро­ман-фан­та­зия «Бе­лая кре­пость» («Beyaz kale», 1985 год; русский перевод 2005 года) об ос­ман­ском учё­ном XVI века и его не­воль­ни­ке-ве­не­ци­ан­це. Со­ци­аль­ная ост­ро­та ро­ма­на «Снег» («Kar», 2002 год; русский перевод 2006 года) - по­стмо­дер­ни­ст­ской па­ро­дии на жан­ры мас­со­вой ли­те­ра­ту­ры (пре­ж­де все­го де­тек­тив и по­пу­ляр­ный в Тур­ции по­ли­тический ро­ман) и ряд рез­ких вы­ска­зы­ва­ний о по­ли­ти­ке турецкого пра­ви­тель­ст­ва в от­но­ше­нии кур­дов и турецких ар­мян при­ве­ли к су­деб­но­му пре­сле­до­ва­нию Памука в 2005-2006 годах.

В цен­тре твор­че­ст­ва Памука - идея син­те­за ви­зантийской (хри­сти­ан­ской) и ара­бо-персидской (му­суль­ман­ской) куль­тур как ос­но­вы турецкой национальной иден­тич­но­сти: ро­ма­ны «Чёр­ная кни­га» («Kara kitap», 1990 год; русский перевод 2000 года; эк­ра­ни­за­ция по сце­на­рию Памука под названием «Тай­ное ли­цо», 1992 год), «Но­вая жизнь» («Yeni hayat», 1994 год; русский перевод 2007 года), «Ме­ня зо­вут Крас­ный» («Benim adım Kırmızı», 1998 год; русский перевод 2002 года), «Му­зей не­вин­но­сти» («Masumiyet мü- zesi», 2008 год; русский перевод 2009 года); кни­ги очер­ков и эс­се - «Дру­гие цве­та» («Öteki renkler», 1999 год; русский перевод 2008 года), «Стам­бул: го­род вос­по­ми­на­ний» («İstanbul - Hatıralar veşehir», 2003 год; русский перевод 2006 года), «Ос­кол­ки пей­за­жа: жизнь, ули­цы, ли­те­ра­ту­ра» («Manzaradan parçalar: hayat, sokaklar, edebiyat», 2010 год). Но­бе­лев­ская премия (2006 год).