ПАМУК ОРХАН ФЕРИТ
ПАМУК ОРХАН ФЕРИТ - турецкий писатель.
Родился в обеспеченной семье. Учился в Стамбульском техническом университете (1970-1973 годы), окончил Высшую школу журналистики при Стамбульском университете (1977 год). Дебютировал как поэт (1970 год). Первый роман - «Тьма и свет» [«Karanlık ve işık», 1979 год; 2-я редакция под названием «Джевдет-бей и сыновья» («Cevdet Bey ve oğulları»), 1982 год; русский перевод 2007 года] - сага о трёх поколениях турецкой семьи на фоне исторических событий XX века.
В центре романа «Дом тишины» («Sessiz ev», 1983 год; русский перевод 2007 года) - тема конфликта поколений. Широкую известность принёс роман-фантазия «Белая крепость» («Beyaz kale», 1985 год; русский перевод 2005 года) об османском учёном XVI века и его невольнике-венецианце. Социальная острота романа «Снег» («Kar», 2002 год; русский перевод 2006 года) - постмодернистской пародии на жанры массовой литературы (прежде всего детектив и популярный в Турции политический роман) и ряд резких высказываний о политике турецкого правительства в отношении курдов и турецких армян привели к судебному преследованию Памука в 2005-2006 годах.
В центре творчества Памука - идея синтеза византийской (христианской) и арабо-персидской (мусульманской) культур как основы турецкой национальной идентичности: романы «Чёрная книга» («Kara kitap», 1990 год; русский перевод 2000 года; экранизация по сценарию Памука под названием «Тайное лицо», 1992 год), «Новая жизнь» («Yeni hayat», 1994 год; русский перевод 2007 года), «Меня зовут Красный» («Benim adım Kırmızı», 1998 год; русский перевод 2002 года), «Музей невинности» («Masumiyet мü- zesi», 2008 год; русский перевод 2009 года); книги очерков и эссе - «Другие цвета» («Öteki renkler», 1999 год; русский перевод 2008 года), «Стамбул: город воспоминаний» («İstanbul - Hatıralar veşehir», 2003 год; русский перевод 2006 года), «Осколки пейзажа: жизнь, улицы, литература» («Manzaradan parçalar: hayat, sokaklar, edebiyat», 2010 год). Нобелевская премия (2006 год).