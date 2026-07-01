ПАМПЛОНА

ПАМПЛОНА - го­род на се­ве­ре Ис­па­нии, центр ав­то­ном­но­го со­об­ще­ст­ва (об­лас­ти) На­вар­ра и провинции На­вар­ра.

Население 198,4 тысяч человек (2012), в аг­ло­ме­ра­ции около 350 тысяч человек. Рас­по­ло­же­на у под­но­жия Западных Пи­ре­не­ев, на реке Ар­га (при­ток Ара­го­на). Узел ав­то­до­рог. Железнодорожная стан­ция (со­об­щение с Мад­ри­дом, Бар­се­ло­ной и др. круп­ны­ми го­ро­да­ми); стро­ит­ся (2014) вы­со­ко­ско­ро­ст­ная ли­ния Пам­п­ло­на - Са­ра­го­са. Аэ­ро­порт.

Ос­но­ва­на в 75 до н. э. римским пол­ко­вод­цем Гне­ем Пом­пе­ем (от­сю­да название) на мес­те древ­не­го по­се­ле­ния вас­ко­нов. Вхо­ди­ла в со­став римской провинции Тар­ра­кон­ская Ис­па­ния. По ле­ген­де, пер­вым епи­ско­пом счи­та­ет­ся по­кро­ви­тель го­ро­да святой Фер­мин (умер в 303 году); в ис­точ­ни­ках епи­скоп Памплоны впер­вые упо­ми­на­ет­ся в 589 году. По­сле па­де­ния Римской им­пе­рии Пампона ста­ла объ­ек­том борь­бы вест­го­тов, фран­ков и бас­ков, с начала VIII века - так­же му­суль­ман. С 806 года под вла­стью Франк­ско­го го­су­дар­ст­ва. С 824 года сто­ли­ца ко­ро­лев­ст­ва Пам­ло­на (со II половины XII века ко­ро­лев­ст­ва На­вар­ра; смотри в статье На­вар­ра); пре­вра­ще­на в го­род-кре­пость. В конце XI века че­рез Пампону про­шла до­ро­га, ве­ду­щая к па­лом­ническому го­ро­ду Сан­ть­я­го- де-Ком­посте­ла; раз­ви­ва­лась как ре­лигиозный центр, близ Пампоны дей­ст­во­вал зна­ме­ни­тый монастырь Лей­ре (Сан-Саль­ва­дор-де-Лей­ре; ос­но­ван не по­зд­нее IX века). В 1285-1328 фак­ти­че­ски в со­ста­ве Французского ко­ро­лев­ст­ва. В 1512 году за­воё­ва­на Фер­нан­до II и вклю­че­на в со­став Ис­па­нии. В пе­ри­од на­по­ле­о­нов­ских войн в 1808-1813 ок­ку­пи­ро­ва­на французскими вой­ска­ми. В го­ды кар­ли­ст­ских войн оп­лот ли­бе­раль­ных сил. С на­ча­лом гражданской вой­ны в Ис­па­нии 1936-1939 ока­за­лась под кон­тро­лем фран­ки­стов.

Центр го­ро­да со сто­ро­ны бе­ре­га реки Ар­га за­щи­щён ук­ре­п­ле­ния­ми (XVI-XVIII века), с юго-западной сто­ро­ны - 5-уголь­ной ци­та­де­лью (1571-1645, архитектор Дж. Па­леа­ро). Позд­не­го­тический со­бор Сан­та-Ма­рия-ла-Ре­аль (1394 год - около 1530 года; ог­ра­да хо­ра - 1539-1541; западный фа­сад - 1784-1805, архитектор В. Род­ри­гес) с клу­ат­ром (конец XIII - середина XIV веков), тра­пез­ной (ме­жду 1328 и 1335 годами), ка­пел­лой Бар­ба­са­на (1378) и дор­ми­то­ри­ем (ме­ж­ду 1408 и 1419 годами), ны­не за­ня­ты­ми Му­зе­ем ре­лигиозного искусства. Так­же со­хра­ни­лись: ук­ре­п­лён­ная церковь Святого Ни­ко­лая (1117 год; пе­ре­строе­на в 1222-1231), дво­рец ко­ро­лей На­вар­ры (около 1189 года; пе­ре­стро­ен в XIV-XIX веках; с 2003 года Ге­не­раль­ный ар­хив На­вар­ры), ро­ма­но-го­тическая церковь Святого Са­тур­ни­на Ту­луз­ско­го (XIII век), церковь Святого Лав­рен­тия (XIV век; неф пе­ре­стро­ен в 1805; западный фа­сад – 1901 год); средневековые мос­ты, в т. ч. Сан­та-Ма­гда­ле­на (XII век), гражданские зда­ния XIV-XVIII веков. В XVIII-XIX веках по­строе­ны ба­роч­ное зда­ние мэ­рии (1753-1755) и дво­рец пра­ви­тель­ст­ва (1840-1850; Трон­ный зал - 1861-1865). Па­мят­ник Лос- Фу­эрос-де-На­вар­ра (ав­то­но­мии На­вар­ры, 1903, архитектор М. Мар­ти­нес де Уба­го).

Центр при­клад­ных медицинских ис­сле­до­ва­ний (2004). Университет На­вар­ры (1952, не­го­су­дарственный). Пуб­лич­ный университет На­вар­ры (1987, государственный). Кон­сер­ва­то­рия имени П. Са­ра­са­те (1858), кон­сер­ва­то­рия На­вар­ры (2004). Му­зеи: На­вар­ры (1956; ис­то­ри­ко-ху­дожественный, в бывшем гос­пи­та­ле Нуэ­ст­ра- Сень­о­ра-де-ла-Ми­се­ри­кор­дия, ос­но­ван­ном в XVI веке), ре­лигиозного искусства (1960). Дом- му­зей П. Са­ра­са­те. Пла­не­та­рий (1993). Те­атр «Га­яр­ре» (1841, современное название с 1903; дра­ма, му­зы­ка, та­нец; ныне в зда­нии 1931-1932). Еже­год­но про­во­дят­ся: ме­ж­ду­народный фес­ти­валь до­ку­мен­таль­но­го ки­но «Пун­то де вис­та» (с 2005года), празд­ник Сан-Фер­мин (в честь по­кро­ви­те­ля го­ро­да святого Фер­ми­на).

Фут­боль­ный клуб «Оса­су­на» (1920), вы­сту­па­ет на ста­дио­не «Эль Са­дар» (1967; 19,5 тысяч мест). Штаб-квар­ти­ра фе­де­ра­ции ба­ск­ской пе­ло­ты.

Ос­но­ва городской эко­но­ми­ки - сфе­ра ус­луг, в т. ч. фи­нан­со­вые ус­лу­ги, тор­гов­ля и ту­ри­стический биз­нес. В Памплоне раз­ме­ща­ют­ся го­лов­ные офи­сы круп­ней­ших де­неж­но-кре­дит­ных уч­реж­де­ний На­вар­ры и от­де­ле­ния испанских ком­мерческих бан­ков. Пик ту­ри­стического се­зо­на при­хо­дит­ся на пра­зд­ник святого Фер­ми­на (с 6 по 14 ию­ля; с бе­гом бы­ков); еже­год­но го­род по­се­ща­ют несколько со­тен ты­сяч ту­рис­тов.

Ве­ду­щая от­рас­ль промышлености - ма­ши­но­ст­рое­ние и ме­тал­ло­об­ра­бот­ка. В рам­ках ав­то­мо­би­ле­ст­рои­тель­но­го клас­те­ра - сбо­роч­ный за­вод немецкой ком­па­нии «Volks­wagen» и несколько пред­прия­тий по про­изводствуву ав­то­ком­п­лек­тую­щих (амерериканская ком­па­ний «TRW Automo­ti­ve», «Del­phi Automo­ti­ve», «Da­na Hol­ding Cor­po­ra­ti­on» и испанские «Asi­en­tos Este­ban», «Icer Bra­kes»). Вы­пуск сельскохозяйственной тех­ни­ки и ин­вен­та­ря, эле­кт­ро­тех­нических из­де­лий, стро­ительной ар­ма­ту­ры и других ме­тал­ло­кон­ст­рук­ций. Сре­ди прочих от­рас­лей промышленности - хи­мическая, строй­ма­те­риа­лов, лёг­кая, пи­ще­вку­со­вая и по­ли­гра­фи­че­ская

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