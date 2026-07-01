ПАМПЛОНА
ПАМПЛОНА - город на севере Испании, центр автономного сообщества (области) Наварра и провинции Наварра.
Население 198,4 тысяч человек (2012), в агломерации около 350 тысяч человек. Расположена у подножия Западных Пиренеев, на реке Арга (приток Арагона). Узел автодорог. Железнодорожная станция (сообщение с Мадридом, Барселоной и др. крупными городами); строится (2014) высокоскоростная линия Памплона - Сарагоса. Аэропорт.
Основана в 75 до н. э. римским полководцем Гнеем Помпеем (отсюда название) на месте древнего поселения васконов. Входила в состав римской провинции Тарраконская Испания. По легенде, первым епископом считается покровитель города святой Фермин (умер в 303 году); в источниках епископ Памплоны впервые упоминается в 589 году. После падения Римской империи Пампона стала объектом борьбы вестготов, франков и басков, с начала VIII века - также мусульман. С 806 года под властью Франкского государства. С 824 года столица королевства Памлона (со II половины XII века королевства Наварра; смотри в статье Наварра); превращена в город-крепость. В конце XI века через Пампону прошла дорога, ведущая к паломническому городу Сантьяго- де-Компостела; развивалась как религиозный центр, близ Пампоны действовал знаменитый монастырь Лейре (Сан-Сальвадор-де-Лейре; основан не позднее IX века). В 1285-1328 фактически в составе Французского королевства. В 1512 году завоёвана Фернандо II и включена в состав Испании. В период наполеоновских войн в 1808-1813 оккупирована французскими войсками. В годы карлистских войн оплот либеральных сил. С началом гражданской войны в Испании 1936-1939 оказалась под контролем франкистов.
Центр города со стороны берега реки Арга защищён укреплениями (XVI-XVIII века), с юго-западной стороны - 5-угольной цитаделью (1571-1645, архитектор Дж. Палеаро). Позднеготический собор Санта-Мария-ла-Реаль (1394 год - около 1530 года; ограда хора - 1539-1541; западный фасад - 1784-1805, архитектор В. Родригес) с клуатром (конец XIII - середина XIV веков), трапезной (между 1328 и 1335 годами), капеллой Барбасана (1378) и дормиторием (между 1408 и 1419 годами), ныне занятыми Музеем религиозного искусства. Также сохранились: укреплённая церковь Святого Николая (1117 год; перестроена в 1222-1231), дворец королей Наварры (около 1189 года; перестроен в XIV-XIX веках; с 2003 года Генеральный архив Наварры), романо-готическая церковь Святого Сатурнина Тулузского (XIII век), церковь Святого Лаврентия (XIV век; неф перестроен в 1805; западный фасад – 1901 год); средневековые мосты, в т. ч. Санта-Магдалена (XII век), гражданские здания XIV-XVIII веков. В XVIII-XIX веках построены барочное здание мэрии (1753-1755) и дворец правительства (1840-1850; Тронный зал - 1861-1865). Памятник Лос- Фуэрос-де-Наварра (автономии Наварры, 1903, архитектор М. Мартинес де Убаго).
Центр прикладных медицинских исследований (2004). Университет Наварры (1952, негосударственный). Публичный университет Наварры (1987, государственный). Консерватория имени П. Сарасате (1858), консерватория Наварры (2004). Музеи: Наварры (1956; историко-художественный, в бывшем госпитале Нуэстра- Сеньора-де-ла-Мисерикордия, основанном в XVI веке), религиозного искусства (1960). Дом- музей П. Сарасате. Планетарий (1993). Театр «Гаярре» (1841, современное название с 1903; драма, музыка, танец; ныне в здании 1931-1932). Ежегодно проводятся: международный фестиваль документального кино «Пунто де виста» (с 2005года), праздник Сан-Фермин (в честь покровителя города святого Фермина).
Футбольный клуб «Осасуна» (1920), выступает на стадионе «Эль Садар» (1967; 19,5 тысяч мест). Штаб-квартира федерации баскской пелоты.
Основа городской экономики - сфера услуг, в т. ч. финансовые услуги, торговля и туристический бизнес. В Памплоне размещаются головные офисы крупнейших денежно-кредитных учреждений Наварры и отделения испанских коммерческих банков. Пик туристического сезона приходится на праздник святого Фермина (с 6 по 14 июля; с бегом быков); ежегодно город посещают несколько сотен тысяч туристов.
Ведущая отрасль промышлености - машиностроение и металлообработка. В рамках автомобилестроительного кластера - сборочный завод немецкой компании «Volkswagen» и несколько предприятий по производствуву автокомплектующих (амерериканская компаний «TRW Automotive», «Delphi Automotive», «Dana Holding Corporation» и испанские «Asientos Esteban», «Icer Brakes»). Выпуск сельскохозяйственной техники и инвентаря, электротехнических изделий, строительной арматуры и других металлоконструкций. Среди прочих отраслей промышленности - химическая, стройматериалов, лёгкая, пищевкусовая и полиграфическая
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