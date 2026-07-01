ПАМИРСКИЕ НАРОДЫ
ПАМИРСКИЕ НАРОДЫ - группа иранских народов.
Живут в высокогорных долинах Памира и Восточного Гиндукуша, на юго-востоке Таджикистана (Горно-Бадахшанская АО - Ванчский, Рушанский, Шугнанский, Рошткалинский, Ишкашимский, Мургабский районы), северо-востоке Афганистана (районы Куран-ва-Мунджан на юге и Шугнан, Ишкашим, Вахан на востоке пров. Бадахшан), севере Пакистана (округ Читрал), севере Индии (север штата Джамму и Кашмир) и северо-западе Китая (Ташкурган-Таджикский автономный уезд на западе Синьцзян-Уйгурского автономного района). Подразделяются на северные и южные Памирские народы. Северные памирские народы живут в верхнем течении реки Пяндж в Таджикистане - в Ванчском (язгулямцы, язгулемцы, самоназвание - згамик, до 6 тысяч человек в долине реки Язгулем), Рушанском (рушанцы, самоназвание - рихен, до 20 тысяч человек; хуфцы, самоназвание - хуфидж, до 2 тысяч человек в селениях Хуф и Пастхуф, на правобережье Пянджа в Таджикистане; бартангцы, самоназвание - бартангидж, до 4 тысяч человек в долине р. Бартанг; рошорвцы, самоназвание - рошорвидж, до 3 тысяч человек в с. Рошорв, в верховьях Бартанга), Шугнанском и Рошткалинском районах и в г. Хорог (шугнанцы, самоназвания - хугни, хугнуни, до 85 тысяч человек; около 25 тысяч человек живут в Афганистане) и в долине реки Тизнаф в Китае (сарыкольцы, около 25 тысяч человек); южные Памирские народы - в верховьях Пянджа в Ишкашимском р-не Таджикистана и в долине р. Вахандарья в Афганистане (ишкашимцы, самоназвания - ишкошуми, ишкошими, до 2 тысяч человек в селениях Рын, Сумджин и таджикоязычные ишкашимцы - до 5 тысяч в посёлке Ишкашим; таджикоязычные горонцы, самоназвание - горони, до 5 тысяч в долине Горон; ваханцы, самоназвания - вахи, хик, до 18 тысяч человек в Ваханской долине), в верховьях реки Кокча в Афганистане (зибакцы в селе Зибак, ныне полностью ассимилированы; сангличцы, до 300 человек в селе Санглич в верховьях реки Санглич; мунджанцы, до 5 тысяч человек на р. Мунджан), на р. Кильян в Китае (со II половины XIX века - часть ваханцев) и в Пакистане (йидга - часть мунджанцев, переселившихся в XVIII веке в Читрал, около 5 тысяч человек; с XIX века - часть ваханцев, около 40 тысяч человек). Говорят напамирских языках, распространены также таджикский язык, дари, урду и уйгурский языки. В основном мусульмане-исмаилиты, язгулемцы - сунниты (с I четверти XX века).
В формировании Памирские народы принимали участие восточно-иранские (в основном сакские), тохарские, дардские племена, а также доиндоевропейское субстратное население, сближающее Памирские народы с буришами. В VII-II веках до н. э. Памир населяли племена, известные в письменных источниках как саки. Наиболее ранней (XVII-VI веках до н. э.) была, по-видимому, миграция предков ваханцев, близких к синьцзянским сакам, двигавшихся с Восточного Памира (из Алайской долины). Западный Памир, оборонявшийся от вторжения восточных кочевников, с середины III века до н. э. стал восточным форпостом Греко-Бактрийского царства, с середины I века н. э. - Кушанского царства. На Восточном Памире развивалось кочевое скотоводство, на Западном Памире - земледелие и пастушеское скотоводство. С конца I тысяилетия до н. э. на Памире распространяется зороастризм (в Шугнане и Вахане зороастрийские храмы действовали до позднего Средневековья). Распространение исмаилизма связано с пребыванием на Памире Насира Хусрава (1004-1088), скрывавшегося от преследований в Шугнане. До конца XIX века памирские области представляли собой княжества, крупнейшие - Шугнан и Вахан. С XVI века памирские княжества находились в сфере влияния Бухарского ханства, затем - Кокандского ханства. В XVIII века Шугнан и зависимый от него Рушан, а также Вахан платили дань дарвазским шахам; тогда же усиливаются попытки китайской экспансии на Памире. Со II четверти XIX века Памир оказался в сфере англо-российских противоречий. В 1895 году Бадахшан был разделён между находившимся под британским влиянием Афганистаном и состоявшим под протекторатом Российской империи Бухарским эмиратом. В 1905 году российский Памир выделен в особый административный округ и поступил в ведение начальника Памирского отряда, подчинённого военному губернатору Ферганской области. В 1923 году Горный Бадахшан включён в Туркестанскую АССР, в 1925 году образована Горно-Бадахшанская АО в составе Таджикской АССР. В переписи 1926 года Памирские народы обозначались как «горные таджики», в переписях 1937 и 1939 годов фигурировали как отдельные этнические группы в составе таджиков, в переписях 1959, 1970 и 1979 годах причислялись к таджикам.
Традиционная культура типична для народов высокогорных областей Азии. Занимаются орошаемым пашенным земледелием (пшеница, ячмень, бобовые) и отгонным скотоводством (мелкий и крупный рогатый скот, в т. ч. яки - у шугнанцев и ваханцев). Развиты ткачество, изготовление паласов (мужчины), валяние кошм, вязание узорных носков (джурабов), ручное гончарство (женщины). Традиционные поселения (кишлак) располагаются на горных склонах. Жилище каменное с плоской крышей (шугнанское чид) и 4-ступенчатым ложным сводом (чор-хона), опирающимся на 5 столбов, которые символизируют «пять чистых особ» (пророк Мухаммед, Али, Фатима, Хасан и Хусейн), и светодымовым отверстием, под которым помещается яма для стока воды; вдоль стен устраиваются широкие нары (шугнанское нех), разделённые на отсеки. Для костюма характерна красная или синяя тюбетейка с узорным ободком. Основная пища: пшеничная каша, болтушка, лапша, клёцки, бобовые (в т. ч. бобовая мука), кислое овечье молоко и сыр. Из напитков пьют чай, а также ширчай - крепкий чай с добавлением соли, молока, масла или бараньего жира и хлеба.
Сохраняются патронимии (гиру, гру), населяющие отд. кварталы. Преобладала большая патриархальная семья. Были распространены кросс- и ортокузенные браки. Затворничество женщин было неизвестно.
Основой праздник - Ноуруз (Навруз): в это время в домах жгут ветки можжевельника, стены и потолок, а также приходящих с поздравлениями гостей обсыпают ритуальной бобовой мукой, готовят густую похлёбку из муки (шугнанское бат), холодец из ножек и головы барана с пшеницей (бодж), пекут ритуальные лепёшки, красят яйца (при встрече друг с другом их разбивают одно о другое), устраивают обходные обряды с песнями (мальчики забрасывают через отверстие в крыше ведёрко на верёвке, куда хозяйка кладёт угощение), играют в конное поло, козлодрание (бузкаши), в «чижа» (шугнанское лашбехт), устраивают обряд первой борозды (выводят в поле быков).
Устное творчество. Для традиционной музыки характерна диатоника, в т. ч. звукоряд с увеличенной секундой между II и III ступенями. Богатая метроритмика основана на системеусуля. Обрядовые песни: свадебные (женские песни шаомад и др.), похоронные плачи (фалак) и др. Самый распространённый жанр вокальной музыки - лирическая песня, отличающаяся распевностью, обилием мелизматики, основная тематика - любовная; значительное место занимают женские лирические песни (даргилак, булбулик), колыбельные (лалайик). Распространена женская ансамблевая игра на дафе (большой круглый бубен, на котором играют руками), в т. ч. при встрече гостей. Наиболее распространённый традиционный музыкальный инструмент - 6-7-струнный щипковый памирский рубаб (шугнанское рабоб), на котором в недавнем прошлом играл каждый мужчина; используется в основном как сольный (исполняются импровизации, инструментальные варианты вокальной музыки), также в ансамбле с дафом; сопровождает лирические песни, поминальные (на нём непременно играют в день похорон), религиозные песнопения, общетаджикские песни, танцы и др. Среди др. традиционных музыкальных инструментов: смычковый гиджак; 6-струнный щипковый сетор (разновидность танбура) - преим. сольный, с ярким звуком и разнообразным репертуаром (кроме обрядового); пастушеская продольная флейта най. Ныне широко распространён аккордеон. Женские танцы плавные, с большим количеством вращений, грациозными движениями рук и головы.
Дополнительная литература:
Бобринской А.А. Горцы верховьев Пянджа (ваханцы и ишкашимцы). М., 1908;
Андреев М.С. Таджики долины Хуф (верховья Аму-Дарьи). Сталинабад, 1953–1958. Вып. 1–2; Литвинский Б.А. Древние кочевники «Крыши мира». М., 1972.