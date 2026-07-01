ПАМИРСКИЕ НАРОДЫ

ПАМИРСКИЕ НАРОДЫ - груп­па иранских на­ро­дов.

Жи­вут в вы­со­ко­гор­ных до­ли­нах Па­ми­ра и Восточного Гин­ду­ку­ша, на юго-вос­то­ке Тад­жи­ки­ста­на (Гор­но-Ба­дах­шан­ская АО - Ванч­ский, Ру­шан­ский, Шуг­нан­ский, Рошт­ка­лин­ский, Иш­ка­шим­ский, Мур­габ­ский рай­оны), се­ве­ро-вос­то­ке Аф­га­ни­ста­на (рай­оны Ку­ран-ва-Мунд­жан на юге и Шуг­нан, Иш­ка­шим, Ва­хан на вос­то­ке пров. Ба­дах­шан), се­ве­ре Па­ки­ста­на (ок­руг Чит­рал), се­ве­ре Ин­дии (се­вер шта­та Джам­му и Каш­мир) и се­ве­ро-за­па­де Ки­тая (Таш­кур­ган-Тад­жик­ский ав­то­ном­ный уезд на за­па­де Синь­цзян-Уй­гур­ско­го ав­то­ном­но­го района). Под­раз­де­ля­ют­ся на се­вер­ные и юж­ные Памирские народы. Северные памирские народы жи­вут в верх­нем те­че­нии реки Пяндж в Тад­жи­ки­ста­не - в Ванч­ском (яз­гу­лям­цы, яз­гу­лем­цы, са­мо­на­зва­ние - зга­мик, до 6 тысяч человек в до­ли­не реки Яз­гу­лем), Ру­шан­ском (ру­шан­цы, са­мо­на­зва­ние - ри­хен, до 20 тысяч человек; хуф­цы, само­на­зва­ние - ху­фидж, до 2 тысяч человек в се­ле­ни­ях Хуф и Паст­хуф, на пра­во­бере­жье Пянд­жа в Тад­жи­ки­ста­не; бар­танг­цы, са­мо­на­зва­ние - бар­тан­гидж, до 4 тысяч человек в до­ли­не р. Бар­танг; ро­шорв­цы, са­мо­назва­ние - ро­шор­видж, до 3 тысяч человек в с. Ро­шорв, в вер­ховь­ях Бар­тан­га), Шуг­нан­ском и Рошт­ка­лин­ском рай­онах и в г. Хо­рог (шуг­нан­цы, са­мо­на­зва­ния - хуг­ни, хуг­ну­ни, до 85 тысяч человек; около 25 тысяч человек жи­вут в Аф­га­ни­ста­не) и в до­ли­не реки Тиз­наф в Ки­тае (са­ры­коль­цы, около 25 тысяч человек); южные Памирские народы - в вер­ховь­ях Пянд­жа в Иш­ка­шим­ском р-не Тад­жи­ки­ста­на и в до­ли­не р. Ва­хан­да­рья в Аф­га­ни­ста­не (иш­ка­шим­цы, са­мо­на­зва­ния - иш­ко­шу­ми, иш­ко­ши­ми, до 2 тысяч человек в се­ле­ни­ях Рын, Сумд­жин и тад­жи­коя­зыч­ные иш­ка­шим­цы - до 5 тысяч в посёлке Иш­ка­шим; тад­жи­ко­языч­ные го­рон­цы, са­мо­на­зва­ние - го­ро­ни, до 5 тысяч в до­ли­не Го­рон; ва­хан­цы, са­мо­на­зва­ния - ва­хи, хик, до 18 тысяч человек в Ва­хан­ской до­ли­не), в вер­ховь­ях реки Кок­ча в Аф­га­ни­ста­не (зи­бак­цы в селе Зи­бак, ны­не пол­но­стью ас­си­ми­ли­ро­ва­ны; санг­лич­цы, до 300 человек в селе Санг­лич в вер­ховь­ях реки Санг­лич; мунд­жан­цы, до 5 тысяч человек на р. Мунд­жан), на р. Киль­ян в Ки­тае (со II половины XIX века - часть ва­хан­цев) и в Па­ки­ста­не (йид­га - часть мунд­жан­цев, пе­ре­се­лив­ших­ся в XVIII веке в Чит­рал, около 5 тысяч человек; с XIX века - часть ва­хан­цев, около 40 тысяч человек). Го­во­рят напа­мир­ских язы­ках, рас­про­стра­не­ны так­же таджикский язык, да­ри, ур­ду и уй­гур­ский языки. В основном му­суль­ма­не-ис­маи­ли­ты, яз­гу­лем­цы - сун­ни­ты (с I четверти XX века).

В фор­ми­ро­ва­нии Памирские народы при­ни­ма­ли уча­стие восточно-иранские (в основном сак­ские), то­хар­ские, дард­ские пле­ме­на, а так­же до­ин­до­ев­ро­пей­ское суб­страт­ное на­се­ле­ние, сбли­жаю­щее Памирские народы с бу­ри­ша­ми. В VII-II веках до н. э. Па­мир на­се­ля­ли пле­ме­на, из­вест­ные в письменных ис­точ­ни­ках как са­ки. Наи­бо­лее ран­ней (XVII-VI веках до н. э.) бы­ла, по-ви­ди­мо­му, ми­гра­ция пред­ков ва­хан­цев, близ­ких к синь­цзян­ским са­кам, дви­гав­ших­ся с Восточного Па­ми­ра (из Алай­ской до­ли­ны). Западный Па­мир, обо­ро­няв­ший­ся от втор­же­ния восточных ко­чев­ни­ков, с середины III века до н. э. стал восточным фор­по­стом Гре­ко-Бак­трий­ско­го цар­ст­ва, с середины I века н. э. - Ку­шан­ско­го цар­ст­ва. На Восточном Па­ми­ре раз­ви­ва­лось ко­че­вое ско­то­вод­ст­во, на Западном Па­ми­ре - зем­ле­де­лие и пас­ту­ше­ское ско­то­вод­ст­во. С конца I тысяилетия до н. э. на Па­ми­ре рас­про­стра­ня­ет­ся зо­роа­ст­ризм (в Шуг­на­не и Ва­ха­не зо­роа­ст­рий­ские хра­мы дей­ст­во­ва­ли до позд­не­го Сред­не­ве­ко­вья). Рас­про­стра­не­ние ис­маи­лиз­ма свя­за­но с пре­бы­ва­ни­ем на Па­ми­ре На­си­ра Хус­ра­ва (1004-1088), скры­вав­ше­го­ся от пре­сле­до­ва­ний в Шуг­на­не. До конца XIX века па­мир­ские об­лас­ти пред­став­ля­ли со­бой кня­же­ст­ва, круп­ней­шие - Шуг­нан и Ва­хан. С XVI века па­мир­ские кня­жест­ва на­хо­ди­лись в сфе­ре влия­ния Бу­хар­ско­го хан­ст­ва, за­тем - Ко­канд­ско­го хан­ст­ва. В XVIII века Шуг­нан и за­ви­си­мый от не­го Ру­шан, а так­же Ва­хан пла­ти­ли дань дар­ваз­ским ша­хам; то­гда же уси­ли­ва­ют­ся по­пыт­ки китайской экс­пан­сии на Па­ми­ре. Со II четверти XIX века Па­мир ока­зал­ся в сфе­ре анг­ло-российских про­ти­во­ре­чий. В 1895 году Ба­дах­шан был раз­де­лён ме­ж­ду на­хо­див­шим­ся под британским влия­ни­ем Аф­га­ни­ста­ном и со­сто­яв­шим под про­тек­то­ра­том Российской им­пе­рии Бу­хар­ским эми­ра­том. В 1905 году российский Па­мир вы­де­лен в осо­бый административный ок­руг и по­сту­пил в ве­де­ние начальника Па­мир­ско­го от­ря­да, под­чи­нён­но­го во­енному гу­бер­на­то­ру Фер­ган­ской области. В 1923 году Гор­ный Ба­дах­шан вклю­чён в Тур­ке­стан­скую АССР, в 1925 году об­ра­зо­ва­на Гор­но-Ба­дах­шан­ская АО в со­ста­ве Таджикской АССР. В пе­ре­пи­си 1926 года Памирские народы обо­зна­ча­лись как «гор­ные тад­жи­ки», в пе­ре­пи­сях 1937 и 1939 годов фи­гу­ри­ро­ва­ли как отдельные эт­нические груп­пы в со­ста­ве тад­жи­ков, в пе­ре­пи­сях 1959, 1970 и 1979 годах при­чис­ля­лись к тад­жи­кам.

Тра­диционная куль­ту­ра ти­пич­на для на­ро­дов вы­со­ко­гор­ных об­лас­тей Азии. За­ни­ма­ют­ся оро­шае­мым па­шен­ным зем­ле­де­ли­ем (пше­ни­ца, яч­мень, бо­бо­вые) и от­гон­ным ско­то­вод­ст­вом (мел­кий и круп­ный ро­га­тый скот, в т. ч. яки - у шуг­нан­цев и ва­хан­цев). Раз­ви­ты тка­че­ст­во, из­го­тов­ле­ние па­ла­сов (муж­чи­ны), ва­ля­ние кошм, вя­за­ние узор­ных нос­ков (джу­ра­бов), руч­ное гон­чар­ст­во (жен­щи­ны). Тра­диционные по­се­ле­ния (киш­лак) рас­по­ла­га­ют­ся на гор­ных скло­нах. Жи­ли­ще ка­мен­ное с пло­ской кры­шей (шуг­нан­ское чид) и 4-сту­пен­ча­тым лож­ным сво­дом (чор-хо­на), опи­раю­щим­ся на 5 стол­бов, ко­то­рые сим­во­ли­зи­ру­ют «пять чис­тых особ» (про­рок Му­хам­мед, Али, Фа­ти­ма, Ха­сан и Ху­сейн), и све­то­ды­мо­вым от­вер­сти­ем, под ко­то­рым по­ме­ща­ет­ся яма для сто­ка во­ды; вдоль стен уст­раи­ва­ют­ся ши­ро­кие на­ры (шуг­нан­ское нех), раз­де­лён­ные на от­се­ки. Для кос­тю­ма ха­рак­тер­на крас­ная или си­няя тю­бе­тей­ка с узор­ным обод­ком. Основная пи­ща: пше­нич­ная ка­ша, бол­туш­ка, лап­ша, клёц­ки, бо­бо­вые (в т. ч. бо­бо­вая му­ка), ки­слое ове­чье мо­ло­ко и сыр. Из на­пит­ков пьют чай, а так­же шир­чай - креп­кий чай с до­бав­ле­ни­ем со­ли, мо­ло­ка, мас­ла или ба­рань­е­го жи­ра и хле­ба.

Со­хра­ня­ют­ся па­тро­ни­мии (ги­ру, гру), на­се­ляю­щие отд. квар­та­лы. Пре­об­ла­да­ла боль­шая пат­ри­ар­халь­ная се­мья. Бы­ли рас­про­стра­не­ны кросс- и ор­то­ку­зен­ные бра­ки. За­твор­ни­че­ст­во жен­щин бы­ло не­из­вест­но.

Основой празд­ник - Но­уруз (Нав­руз): в это вре­мя в до­мах жгут вет­ки мож­же­вель­ни­ка, сте­ны и по­то­лок, а так­же при­хо­дя­щих с по­здрав­ле­ния­ми гос­тей об­сы­па­ют ри­ту­аль­ной бо­бо­вой му­кой, го­то­вят гус­тую по­хлёб­ку из му­ки (шуг­нан­ское бат), хо­ло­дец из но­жек и го­ло­вы ба­ра­на с пше­ни­цей (бодж), пе­кут ри­ту­аль­ные ле­пёш­ки, кра­сят яй­ца (при встре­че друг с дру­гом их раз­би­ва­ют од­но о дру­гое), уст­раи­ва­ют об­ход­ные об­ря­ды с пес­ня­ми (маль­чи­ки за­бра­сы­ва­ют че­рез от­вер­стие в кры­ше ве­дёр­ко на ве­рёв­ке, ку­да хо­зяй­ка кла­дёт уго­ще­ние), иг­ра­ют в кон­ное по­ло, коз­лод­ра­ние (буз­ка­ши), в «чи­жа» (шуг­нан­ское лаш­бехт), уст­раи­ва­ют об­ряд пер­вой бо­роз­ды (вы­во­дят в по­ле бы­ков).

Уст­ное твор­че­ст­во. Для тра­диционной му­зы­ки ха­рак­тер­на диа­то­ни­ка, в т. ч. зву­ко­ряд с уве­ли­чен­ной се­кун­дой ме­ж­ду II и III сту­пе­ня­ми. Бо­га­тая мет­ро­рит­ми­ка ос­но­ва­на на сис­те­меусу­ля. Об­ря­до­вые пес­ни: сва­деб­ные (жен­ские пес­ни шао­мад и др.), по­хо­рон­ные пла­чи (фа­лак) и др. Са­мый рас­про­стра­нён­ный жанр во­каль­ной му­зы­ки - ли­рическая пес­ня, от­ли­чаю­щая­ся рас­пев­но­стью, оби­ли­ем ме­лиз­ма­ти­ки, основная те­ма­ти­ка - лю­бов­ная; зна­чительное ме­сто за­ни­ма­ют жен­ские ли­рические пес­ни (дар­ги­лак, бул­бу­лик), ко­лы­бель­ные (ла­лай­ик). Рас­про­стра­не­на жен­ская ан­самб­ле­вая иг­ра на да­фе (боль­шой круг­лый бу­бен, на ко­то­ром иг­ра­ют ру­ка­ми), в т. ч. при встре­че гос­тей. Наи­бо­лее рас­про­стра­нён­ный тра­диционный музыкальный ин­ст­ру­мент - 6-7-струн­ный щип­ко­вый па­мир­ский ру­баб (шуг­нан­ское ра­боб), на ко­то­ром в не­дав­нем про­шлом иг­рал ка­ж­дый муж­чи­на; ис­поль­зу­ет­ся в основном как соль­ный (ис­пол­ня­ют­ся им­про­ви­за­ции, ин­ст­ру­мен­таль­ные ва­ри­ан­ты во­каль­ной му­зы­ки), так­же в ан­самб­ле с да­фом; со­про­во­ж­да­ет ли­рические пес­ни, по­ми­наль­ные (на нём не­пре­мен­но иг­ра­ют в день по­хо­рон), ре­лигиозные пес­но­пе­ния, об­ще­тад­жик­ские пес­ни, тан­цы и др. Сре­ди др. тра­диционных музыкальных ин­ст­ру­мен­тов: смыч­ко­вый гид­жак; 6-струн­ный щип­ко­вый се­тор (раз­но­вид­ность тан­бу­ра) - пре­им. соль­ный, с яр­ким зву­ком и раз­но­об­раз­ным ре­пертуа­ром (кро­ме об­ря­до­во­го); пас­ту­ше­ская про­доль­ная флей­та най. Ны­не ши­ро­ко рас­про­стра­нён ак­кор­де­он. Жен­ские тан­цы плав­ные, с боль­шим ко­ли­че­ст­вом вра­ще­ний, гра­ци­оз­ны­ми дви­же­ния­ми рук и го­ло­вы.

Дополнительная литература :

Боб­рин­ской А.А. Гор­цы вер­ховь­ев Пян­д­жа (ва­хан­цы и иш­ка­шим­цы). М., 1908;

Ан­д­ре­ев М.С. Тад­жи­ки до­ли­ны Хуф (вер­ховья Аму-Да­рьи). Ста­ли­на­бад, 1953–1958. Вып. 1–2; Лит­вин­ский Б.А. Древ­ние ко­чев­ни­ки «Кры­ши ми­ра». М., 1972.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)